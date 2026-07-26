Tragédia em Foz do Iguaçu: acidente com carro superlotado deixa duas jovens mortas e seis feridos após colisão contra árvore

Acidente grave em Foz do Iguaçu revela perigo da superlotação em veículos após colisão fatal resultar na perda precoce de duas jovens na última sexta-feira

Uma noite de sexta-feira, dia 24, terminou em profunda tristeza na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo que transportava o dobro de sua capacidade legal resultou na morte de duas jovens.

O carro, que deveria levar no máximo cinco passageiros, estava com dez pessoas no momento em que saiu da pista e atingiu violentamente uma árvore na Avenida Felipe Wandscheer. A força do impacto deixou os ocupantes presos entre as ferragens.

Conforme informações divulgadas pelas autoridades locais, o cenário encontrado pelas equipes de resgate foi de extrema complexidade. A seguir, entenda os detalhes desta tragédia que comoveu a região e os desdobramentos sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Detalhes do acidente e a dinâmica da colisão

Segundo o relato do Corpo de Bombeiros, a dinâmica do acidente com carro superlotado dificultou drasticamente o trabalho de salvamento. As vítimas foram pressionadas umas contra as outras dentro do habitáculo do veículo após a batida frontal contra a árvore.

As jovens Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos, infelizmente morreram ainda no local. A gravidade da situação exigiu uma força-tarefa composta por diversas equipes do Samu e do Siate para realizar o atendimento emergencial aos demais envolvidos.

Estado de saúde dos sobreviventes

O motorista do veículo, um jovem de 21 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. De acordo com os dados oficiais, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, devido à gravidade de seus ferimentos.

Outras cinco pessoas, todas com idades entre 17 e 18 anos, também precisaram de atendimento médico hospitalar. Destes, três sofreram fraturas em diferentes partes do corpo, enquanto dois pacientes aguardavam a realização de exames complementares de tomografia em uma Unidade de Pronto Atendimento.

Impacto na comunidade e luto oficial

Além das vítimas que necessitaram de hospitalização, outras duas pessoas que estavam no carro não sofreram ferimentos graves e deixaram o local antes da chegada das equipes de socorro. A Polícia Militar confirmou que o veículo operava com o dobro da capacidade permitida.

A repercussão do caso atingiu o meio acadêmico, visto que Julia Wolf Datsch era estudante da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu. A instituição de ensino manifestou profundo pesar pelo falecimento da aluna e decretou três dias de luto oficial em solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia evitável.