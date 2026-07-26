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Tragédia em Foz do Iguaçu: acidente com carro superlotado deixa duas jovens mortas e seis feridos após colisão contra árvore

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Acidente grave em Foz do Iguaçu revela perigo da superlotação em veículos após colisão fatal resultar na perda precoce de duas jovens na última sexta-feira

Uma noite de sexta-feira, dia 24, terminou em profunda tristeza na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo que transportava o dobro de sua capacidade legal resultou na morte de duas jovens.

O carro, que deveria levar no máximo cinco passageiros, estava com dez pessoas no momento em que saiu da pista e atingiu violentamente uma árvore na Avenida Felipe Wandscheer. A força do impacto deixou os ocupantes presos entre as ferragens.

Conforme informações divulgadas pelas autoridades locais, o cenário encontrado pelas equipes de resgate foi de extrema complexidade. A seguir, entenda os detalhes desta tragédia que comoveu a região e os desdobramentos sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Detalhes do acidente e a dinâmica da colisão

Segundo o relato do Corpo de Bombeiros, a dinâmica do acidente com carro superlotado dificultou drasticamente o trabalho de salvamento. As vítimas foram pressionadas umas contra as outras dentro do habitáculo do veículo após a batida frontal contra a árvore.

As jovens Julia Wolf Datsch, de 17 anos, e Flavia Werner Saccomori, de 18 anos, infelizmente morreram ainda no local. A gravidade da situação exigiu uma força-tarefa composta por diversas equipes do Samu e do Siate para realizar o atendimento emergencial aos demais envolvidos.

Estado de saúde dos sobreviventes

O motorista do veículo, um jovem de 21 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. De acordo com os dados oficiais, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, devido à gravidade de seus ferimentos.

Outras cinco pessoas, todas com idades entre 17 e 18 anos, também precisaram de atendimento médico hospitalar. Destes, três sofreram fraturas em diferentes partes do corpo, enquanto dois pacientes aguardavam a realização de exames complementares de tomografia em uma Unidade de Pronto Atendimento.

Impacto na comunidade e luto oficial

Além das vítimas que necessitaram de hospitalização, outras duas pessoas que estavam no carro não sofreram ferimentos graves e deixaram o local antes da chegada das equipes de socorro. A Polícia Militar confirmou que o veículo operava com o dobro da capacidade permitida.

A repercussão do caso atingiu o meio acadêmico, visto que Julia Wolf Datsch era estudante da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu. A instituição de ensino manifestou profundo pesar pelo falecimento da aluna e decretou três dias de luto oficial em solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia evitável.

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