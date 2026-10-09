Três mulheres trans são eleitas Deputados federais e marcam presença histórica no Congresso Nacional brasileiro

A composição da Câmara dos Deputados recebe três mulheres trans eleitas para o novo mandato, refletindo a diversidade e a participação política no Brasil

O cenário político brasileiro registrou um marco importante na representatividade de gênero com a eleição de três mulheres trans para a Câmara dos Deputados. Este resultado consolida a presença de vozes que buscam pautas específicas dentro do legislativo federal.

Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o grupo eleito para esta legislatura conta com a reeleição de Erika Hilton, do Psol de São Paulo, e de Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. Além delas, a deputada Thabatta Pimenta, do PV do Rio Grande do Norte, conquistou seu primeiro mandato.

Os dados oficiais fornecidos pelo Portal da Câmara dos Deputados detalham o perfil dos parlamentares que ocuparão as 513 cadeiras na Casa. A análise revela como a diversidade de identidade de gênero e orientação sexual se distribui entre os eleitos neste pleito.

Dados sobre a identidade de gênero dos candidatos

O acompanhamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante o processo eleitoral mostrou que, entre os 7.803 candidatos a Deputados federal, 49 se declararam pessoas trans, o que representa 0,63% do total. Os números indicam que a representação final de 0,58% entre os eleitos manteve uma proporção muito próxima à verificada nas candidaturas.

Ainda segundo o levantamento, 4.372 candidatos, ou 56,03%, declararam-se cisgêneros, enquanto 3.380, representando 43,32%, não forneceram informações sobre a identidade de gênero. Apenas dois candidatos optaram por marcar a opção de que preferem não informar.

Perfil dos deputados federais eleitos

Ao observar especificamente os 513 deputados federais que garantiram seus assentos, a grande maioria, 327 parlamentares (63,74%), declarou-se cisgênero. Outros 183 deputados, equivalentes a 35,67%, não registraram a identidade de gênero no painel do TSE.

O número de parlamentares trans eleitos totalizou três, o que corresponde a 0,58% da composição total da Câmara. Estes dados permitem uma visão panorâmica sobre a ocupação dos cargos legislativos e o perfil demográfico de quem legisla pelo país.

Panorama da orientação sexual no legislativo

Além da identidade de gênero, o levantamento da Agência Câmara trouxe informações sobre a orientação sexual dos eleitos. Dos 513 parlamentares, 307 se declararam heterossexuais, enquanto 199 optaram por não divulgar tais informações em seus registros.

Entre os que prestaram a informação, o registro oficial aponta que três parlamentares se declaram bissexuais, dois se declaram gays e duas se declaram lésbicas. A transparência desses dados é parte do acompanhamento estatístico realizado pela instituição após a conclusão da apuração das urnas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem são as três mulheres trans eleitas para a Câmara dos Deputados?As Deputados eleitas são Erika Hilton (Psol-SP), Duda Salabert (PDT-MG) e Thabatta Pimenta (PV-RN).

Qual foi a proporção de candidatos trans nas eleições deste ano?Dentre o total de 7.803 candidatos a Deputados federal com dados no TSE, 49 se declararam trans, representando 0,63% do total.

Quantos deputados federais eleitos se declararam cisgêneros?

Conforme os dados oficiais, 327 dos 513 deputados eleitos se declararam cisgêneros, o que representa 63,74% do total.

Como está a distribuição de orientação sexual dos eleitos?

Dos 513 eleitos, 307 declararam-se heterossexuais, três bissexuais, dois gays e duas lésbicas, com 199 parlamentares optando por não divulgar essa informação.

A proporção de eleitos trans foi muito diferente da de candidatos?

Não, a proporção de pessoas trans entre os eleitos (0,58%) foi muito próxima à proporção observada entre o total de candidaturas (0,63%).