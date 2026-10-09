Unidade de Saúde São João Del Rey em Curitiba fecha para reforma de quase R$ 1 milhão

A Unidade de Saúde São João Del Rey, localizada no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, passará por uma reforma completa com duração prevista de seis meses.

A partir da próxima terça-feira, 13 de outubro, o atendimento ao público na unidade será suspenso para viabilizar as intervenções no prédio. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a prefeitura já iniciou o direcionamento dos pacientes para outros postos da região.

A medida visa garantir a segurança dos usuários e a celeridade das obras, que contam com um investimento de R$ 989,8 mil. Os recursos são provenientes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a execução é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Os pacientes que possuem consultas agendadas já foram orientados sobre a mudança, e os usuários cadastrados Receberá avisos por meio do aplicativo Saúde Já Curitiba. O objetivo é minimizar os impactos no atendimento durante o período de modernização do espaço.

Distribuição dos serviços de saúde

Para assegurar a continuidade do atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde definiu que os serviços serão divididos entre três outras Unidade do Sítio Cercado. A Unidade de Saúde Bairro Novo, localizada na Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791, ficará responsável pelos atendimentos gerais, com exceção de odontologia, gestantes, crianças e queixas ginecológicas.

Já a Unidade de Saúde Parigot de Souza, situada na Rua João Eloy de Souza, 111, será o local de referência para todos os atendimentos odontológicos. Por fim, a Unidade de Saúde Salvador Allende, na Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712, receberá gestantes, crianças e pacientes com queixas ginecológicas.

Melhorias na infraestrutura e acessibilidade

O projeto de reforma faz parte do Programa de Requalificação e Obras (PRO Curitiba) e busca modernizar o edifício. Entre as principais mudanças, destacam-se a construção de um banheiro público acessível, a instalação de rampas e a criação de um consultório adaptado. O muro da unidade será substituído por um gradil metálico para ampliar a visibilidade.

A área interna também passará por uma transformação completa. Está prevista a instalação de ar-condicionado na sala de vacina, a construção de um novo balcão de recepção e a criação de um guichê específico para o dispensário de medicamentos. O prédio receberá pintura nova em todas as suas dependências.

Renovação de pisos, Cobertura e instalações

Além da parte estética, a reforma foca na durabilidade e funcionalidade do prédio. A cobertura atual será trocada por uma estrutura metálica termoacústica e o piso será substituído por granitina. Revestimentos cerâmicos, forros, portas, calhas e condutores também serão renovados para garantir melhores condições de uso.

O projeto contempla ainda a manutenção das redes de esgoto, águas pluviais e água fria. As instalações elétricas passarão por uma revisão profunda, com adequações nos pontos elétricos e hidráulicos dos consultórios.

Perguntas Frequentes

1. Por quanto tempo a Unidade de Saúde São João Del Rey ficará fechada?

A previsão é de que a unidade permaneça fechada por cerca de seis meses para a conclusão das obras.

2. Onde devo buscar atendimento odontológico durante a reforma?

Os atendimentos odontológicos foram transferidos para a Unidade de Saúde Parigot de Souza, localizada na Rua João Eloy de Souza, 111.

3. Gestantes e crianças devem procurar qual unidade?

Esses atendimentos, assim como queixas ginecológicas, serão realizados na Unidade de Saúde Salvador Allende, na Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712.

4. Como saber se minha consulta foi remarcada?Os pacientes com consultas agendadas Receberá orientações diretas nos últimos dias, e o status pode ser verificado pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

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