Vasco e Itabirito decidem o Brasileirão Feminino A2 com transmissão ao vivo da TV Brasil neste domingo

A decisão do Brasileirão Feminino A2 ocorre neste domingo em São Januário, com o Vasco buscando confirmar a vantagem conquistada fora de casa contra o Itabirito.

A TV Brasil realiza, neste domingo (20), a transmissão da partida de volta da grande final do Brasileirão Feminino Série A2. O confronto entre Vasco e Itabirito será realizado em São Januário, no Rio de Janeiro, com início previsto para as 10h45.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a equipe cruzmaltina entra em campo com a vantagem de decidir o título em casa por ter realizado a melhor campanha durante a décima edição do torneio nacional.

No primeiro encontro entre as equipes, disputado no último domingo (13) na cidade mineira de Sete Lagoas, o Vasco superou o rival com um placar de 3 a 1, garantindo uma margem importante para a partida decisiva deste fim de semana.

Cobertura completa e equipe de transmissão

A emissora reforça sua estratégia de ampliar a visibilidade do futebol feminino no país. Além da Série A2, a TV Brasil também exibe competições como as Séries A1 e A3, a final do campeonato sub-17 e eventos de outras modalidades, como a Liga de Basquete Feminino.

A equipe escalada para comandar a transmissão conta com o narrador Thiago Julianelli, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, além das repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal, trazendo todos os detalhes do gramado.

Parcerias e integração nacional

O alcance da decisão é potencializado pela parceria com os canais da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Essa rede permite que emissoras de diversos estados façam a retransmissão do conteúdo, levando a final para diferentes regiões do território Brasileirão.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Além da disputa em campo, a TV Brasil e a Petrobras promovem o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A iniciativa reconhece atletas, treinadores, dirigentes e clubes que se destacaram ao longo da temporada de 2026.

A categoria Craque da Torcida está com votação popular aberta e gratuita no site oficial da EBC até o dia 31 de outubro. Os torcedores podem registrar votos ilimitados para apoiar suas jogadoras favoritas nesta edição do prêmio.

Como acompanhar a decisão

O torcedor pode sintonizar a partida pelo canal aberto, TV por assinatura ou parabólica. Para quem prefere o ambiente digital, o jogo estará disponível no TV Brasil Play, pelo site oficial ou pelo aplicativo gratuito, disponível para dispositivos Android e iOS.

FAQ – Perguntas Frequentes

Onde será realizada a final entre Vasco e Itabirito? A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro.

Qual foi o resultado do primeiro jogo da final? O Vasco venceu o Itabirito por 3 a 1 na cidade de Sete Lagoas (MG).

A partir de que horas começa a transmissão da TV Brasil? A transmissão da grande final começa neste domingo, a partir das 10h45.

Como posso votar no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas? A votação é gratuita, tem votos ilimitados e pode ser feita pelo site ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até o dia 31 de outubro.

Onde posso assistir à partida pela internet? A transmissão está disponível no site tvbrasilplay.com.br ou pelo aplicativo TV Brasil Play para smartphones.