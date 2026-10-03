Veículo com Actínio-225 é roubado em Guarulhos, ANSN alerta

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Um veículo que transportava material radioativo para uso médico foi roubado na manhã de quinta-feira, 2, em Guarulhos, na Grande São Paulo, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN).
O Citroën Jumpy-Furgão, de placa GGJ3G06, levava Actínio-225, utilizado em tratamentos médicos. De acordo com a ANSN, na forma como está acondicionado o material não oferece risco à população, mas a abertura da embalagem pode provocar exposição à radiação.
Segundo a ANSN, o roubo ocorreu na manhã de quinta-feira, 2. Até a publicação do comunicado da autoridade, na noite de sexta-feira, 2, o veículo e a carga ainda não haviam sido localizados.
A ANSN informou que o acondicionamento atual do Actínio-225 não representa risco para a população enquanto a embalagem permanecer íntegra. A autoridade ressalta, porém, que a manipulação ou abertura da embalagem pode provocar exposição à radiação.
A ANSN orienta que a área seja mantida isolada e que ninguém toque, abra ou manipule a embalagem ou seu conteúdo. Em caso de localização, a autoridade pede comunicação imediata pelos telefones (21) 99304-9453 e (21) 99299-2620.