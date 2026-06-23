veja os números sorteados nesta segunda (22/06)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 22 de junho de 2026, o sorteio do Resultado Lotofácil concurso 3716. O prêmio principal da noite está estimado em R$ 1,7 milhão para quem conseguir acertar as 15 dezenas mágicas. O sorteio acontece ao vivo a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão em tempo real pelos canais oficiais da Caixa.

Resultado da Lotofácil 3716:

O resultado oficial da Lotofácil 3716 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe de jornalismo fará a cobertura em tempo real conectada aos sistemas da Caixa. Salve este link e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas em primeira mão!

(Fique atento: a lista com os números será inserida abaixo logo após as 21h):

Dezenas sorteadas: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 25

Guia Completo da Lotofácil: Como apostar, valores e chances

Enquanto o horário do sorteio não chega, que tal entender em detalhes como funciona a dinâmica de apostas da Lotofácil? Ela é considerada uma das modalidades mais atraentes do país exatamente pelas altas chances de premiação.

Como Jogar

No volante da Lotofácil, o apostador dispõe de 25 números (de 01 a 25) e deve marcar de 15 a 20 dezenas. Leva o prêmio máximo quem acertar os 15 números sorteados da noite. No entanto, também há faixas de premiação em dinheiro muito buscadas para quem faz 14, 13, 12 ou 11 acertos.

Preços das Apostas

O valor a ser pago pelo bilhete depende exclusivamente de quantos números você decide marcar. Quanto mais números colocar na mesma aposta, maior o investimento:

15 números (aposta simples): R$ 3,00

R$ 3,00 16 números: R$ 48,00

R$ 48,00 17 números: R$ 408,00

R$ 408,00 18 números: R$ 2.448,00

R$ 2.448,00 19 números: R$ 11.628,00

R$ 11.628,00 20 números: R$ 46.512,00

Fique atento: Caso opte por fazer suas apostas pelos canais digitais (site ou app Loterias Caixa), o sistema exige um valor mínimo de navegação de R$ 30,00 por carrinho de compras.

Probabilidades de Acertar as 15 Dezenas

Apostar em mais números encarece o jogo, mas melhora as chances estatísticas de vitória de maneira expressiva:

Jogo de 15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 Jogo de 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 Jogo de 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 Jogo de 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 Jogo de 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 Jogo de 20 números: 1 chance em 211

Bolão CAIXA (Apostas em Grupo)

O Bolão Oficial é a forma ideal para quem quer jogar com muitos números dividindo os custos com outras pessoas. Você pode registrar um bolão com seus próprios amigos ou adquirir cotas de jogos prontos diretamente no balcão da lotérica. Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 12,00, e cada cota deve custar pelo menos R$ 4,00. O limite máximo de participantes por grupo é de até 100 cotas.

Como Resgatar o Prêmio

Se o seu bilhete for um dos premiados, você pode receber valores menores em qualquer casa lotérica credenciada. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 2.259,20, o resgate deve ocorrer obrigatoriamente em uma agência bancária da Caixa, apresentando documento de identidade original, CPF e o bilhete oficial da aposta. Prêmios de grande porte (iguais ou acima de R$ 10.000,00) são liberados em um prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento à agência.