Vídeo mostra ladrão entrando em empresa pelo telhado e provocando destruição no Centro de Cascavel

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um ladrão invade empresa pelo telhado em Cascavel, localizada na Rua Presidente Kennedy, no Centro. O estabelecimento comercial, que ainda não foi inaugurado e tem abertura prevista para o próximo sábado (8), teve sua estrutura danificada durante a ação criminosa.
As imagens obtidas pela reportagem mostram o suspeito utilizando um pedaço de concreto para quebrar as telhas do imóvel. Em seguida, ele acessa o interior do prédio pelo forro, promovendo diversos danos. Dentro do espaço, que já contava com móveis novos e equipamentos de cozinha, o invasor arrancou estruturas e danificou tomadas, lâmpadas e parte da fiação elétrica. A sujeira e o rastro de destruição ficaram evidentes nas imagens.
O homem chegou a encher um saco com ferramentas de construção, mas ao notar a aproximação dos seguranças, abandonou os objetos e fugiu do local.
As equipes da Guarda Municipal foram acionadas imediatamente após a invasão. Durante buscas na região central, agentes da Guarda Municipal localizaram o suspeito, que foi detido e reconhecido pelas vítimas.
Apesar dos prejuízos, estimados em cerca de R$ 5 mil, os proprietários do estabelecimento confirmaram que a inauguração continuará mantida para sábado (8).
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