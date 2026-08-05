Vídeo mostra ladrão entrando em empresa pelo telhado e provocando destruição no Centro de Cascavel

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um ladrão invade empresa pelo telhado em Cascavel, localizada na Rua Presidente Kennedy, no Centro. O estabelecimento comercial, que ainda não foi inaugurado e tem abertura prevista para o próximo sábado (8), teve sua estrutura danificada durante a ação criminosa.

As imagens obtidas pela reportagem mostram o suspeito utilizando um pedaço de concreto para quebrar as telhas do imóvel. Em seguida, ele acessa o interior do prédio pelo forro, promovendo diversos danos. Dentro do espaço, que já contava com móveis novos e equipamentos de cozinha, o invasor arrancou estruturas e danificou tomadas, lâmpadas e parte da fiação elétrica. A sujeira e o rastro de destruição ficaram evidentes nas imagens.

O homem chegou a encher um saco com ferramentas de construção, mas ao notar a aproximação dos seguranças, abandonou os objetos e fugiu do local.

As equipes da Guarda Municipal foram acionadas imediatamente após a invasão. Durante buscas na região central, agentes da Guarda Municipal localizaram o suspeito, que foi detido e reconhecido pelas vítimas.

Apesar dos prejuízos, estimados em cerca de R$ 5 mil, os proprietários do estabelecimento confirmaram que a inauguração continuará mantida para sábado (8).