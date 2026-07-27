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Vitória x Remo: Leão inicia returno para superar Série A de contrastes

Vitória x Remo: Leão inicia returno para superar Série A de contrastes

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Vitória x Remo: Leão inicia returno para superar Série A de contrastes
1 de 2 Jogadores do Vitória em último treino antes de jogo contra o Remo — Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fora da degola, mas sempre alerta. A expressão resume bem o primeiro turno do Vitória, que não chegou a entrar na zona de rebaixamento, apareceu com frequência no meio da tabela de classificação, mas nunca a ponto de ter grande diferença de pontuação para as últimas posições. É a partir daí que o time tenta dar um passo além no returno da competição, que começa com partida contra o Remo, neste domingo, no Mangueirão.

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Corinthia Mes

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