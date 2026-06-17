2026 ainda terá 5 feriados prolongados

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Os trabalhadores brasileiros ainda terão seis feriados nacionais até o fim de 2026, sendo que cinco deles poderão resultar em períodos prolongados de descanso, dependendo da jornada adotada pelas empresas e das regras aplicáveis a cada categoria profissional. O próximo feriado nacional será o Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, que neste ano ocorrerá em uma segunda-feira.
A distribuição das datas no calendário favorece o planejamento de folgas e escalas de trabalho nos próximos meses. Além dos feriados nacionais, também há pontos facultativos previstos para o segundo semestre que podem impactar o funcionamento de órgãos públicos e algumas empresas.
Para empregadores, profissionais de Departamento Pessoal e trabalhadores, o calendário exige atenção tanto ao planejamento operacional quanto ao cumprimento das regras trabalhistas relacionadas ao trabalho em feriados.
Embora muitos profissionais sejam dispensados nessas datas, a legislação permite que determinadas atividades mantenham suas operações normalmente, especialmente nos setores considerados essenciais.
Após o feriado de Corpus Christi, celebrado em junho, o calendário nacional ainda reserva seis datas oficiais até o encerramento do ano.
A próxima delas será o Dia da Independência, em 7 de setembro, seguido pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
Em novembro, os brasileiros terão o Dia de Finados, em 2 de novembro, a Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro.
O último feriado nacional do ano será o Natal, comemorado em 25 de dezembro.
Entre os seis feriados restantes, cinco ocorrerão em dias que permitem a extensão do período de descanso para trabalhadores que não atuam aos fins de semana.
Três deles cairão em segundas-feiras, criando a possibilidade de emenda com o final de semana anterior.
Outros dois serão celebrados em sextas-feiras, permitindo a formação de finais de semana prolongados.
A única exceção será a Proclamação da República, que em 2026 ocorrerá em um domingo.
A ocorrência de um feriado nacional não implica, automaticamente, paralisação de todas as atividades econômicas.
A legislação trabalhista permite que diversos segmentos mantenham suas operações, especialmente aqueles ligados a serviços essenciais ou autorizados por normas específicas.
Nessas situações, as empresas devem observar as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em acordos coletivos e em convenções da categoria profissional.
O empregado convocado para trabalhar em feriado pode ter direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro da remuneração correspondente, conforme a legislação e as normas coletivas aplicáveis.
Além dos feriados nacionais, o calendário de 2026 prevê alguns pontos facultativos no segundo semestre.
Essas datas não possuem o mesmo tratamento jurídico dos feriados e sua adoção depende das regras aplicáveis a cada órgão público ou empresa.
Entre os próximos pontos facultativos estão o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, e os períodos após as 13 horas das vésperas de Natal e Ano Novo.
Para as organizações, o planejamento antecipado dessas datas contribui para a organização das escalas, definição de jornadas e comunicação adequada aos colaboradores.
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t=e.which||e.keyCode||0,n=i.volume;switch(t){case 38:n=Math.min(n+.1,1);break;case 40:n=Math.max(0,n-.1);break;default:return!0}v=!1,w(n),i.setVolume(n),e.preventDefault(),e.stopPropagation()}}),m.querySelector("button").addEventListener("click",function(){i.setMuted(!i.muted);var e=(0,l.createEvent)("volumechange",i);i.dispatchEvent(e)}),E.addEventListener("dragstart",function(){return!1}),E.addEventListener("mouseover",function(){g=!0}),E.addEventListener("focusin",function(){E.style.display="block",g=!0}),E.addEventListener("focusout",function(){g=!1,v||"vertical"!==u||(E.style.display="none")}),E.addEventListener("mousedown",function(e){P(e),r.globalBind("mousemove.vol",function(e){var 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T=!1;i.addEventListener("rendererready",function(){y||setTimeout(function(){T=!0,(0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&(i.setMuted(!0),e.options.startVolume=0),i.setVolume(e.options.startVolume),r.setControlsSize()},250)}),i.addEventListener("loadedmetadata",function(){setTimeout(function(){y||T||((0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&i.setMuted(!0),i.setVolume(e.options.startVolume),r.setControlsSize()),T=!1},250)}),(0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&(i.setMuted(!0),e.options.startVolume=0,k()),r.getElement(r.container).addEventListener("controlsresize",function(){k()})}}})},{16:16,2:2,25:25,26:26,27:27,5:5}],15:[function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0});n.EN={"mejs.plural-form":1,"mejs.download-file":"Download File","mejs.install-flash":"You are using a browser that does not have Flash player enabled or installed. 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',r.addControlElement(m,"volume"),r.options.keyActions.push({keys:[38],action:function(e){var t=e.getElement(e.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-slider");t&&t.matches(":focus")&&(t.style.display="block"),e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer());var n=Math.min(e.volume+.1,1);e.setVolume(n),n>0&&e.setMuted(!1)}},{keys:[40],action:function(e){var t=e.getElement(e.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-slider");t&&(t.style.display="block"),e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer());var n=Math.max(e.volume-.1,0);e.setVolume(n),n<=.1&&e.setMuted(!0)}},{keys:[77],action:function(e){var t=e.getElement(e.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-slider");t&&(t.style.display="block"),e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer()),e.media.muted?e.setMuted(!1):e.setMuted(!0)}}),"horizontal"===u){var h=o.default.createElement("a");h.className=r.options.classPrefix+"horizontal-volume-slider",h.href="https://www.contabeis.com.br/javascript:void(0);",h.setAttribute("aria-label",a.default.t("mejs.volume-slider")),h.setAttribute("aria-valuemin",0),h.setAttribute("aria-valuemax",100),h.setAttribute("aria-valuenow",100),h.setAttribute("role","slider"),h.innerHTML+='
',m.parentNode.insertBefore(h,m.nextSibling)}var v=!1,g=!1,y=!1,E="vertical"===u?r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-slider"):r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"horizontal-volume-slider"),b="vertical"===u?r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-total"):r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"horizontal-volume-total"),S="vertical"===u?r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-current"):r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"horizontal-volume-current"),x="vertical"===u?r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-handle"):r.getElement(r.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"horizontal-volume-handle"),w=function(e){if(null!==e&&!isNaN(e)&&void 0!==e){if(e=Math.max(0,e),0===(e=Math.min(e,1))){(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+"mute"),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+"unmute");var t=m.firstElementChild;t.setAttribute("title",f),t.setAttribute("aria-label",f)}else{(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+"unmute"),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+"mute");var n=m.firstElementChild;n.setAttribute("title",c),n.setAttribute("aria-label",c)}var o=100*e+"%",i=getComputedStyle(x);"vertical"===u?(S.style.bottom=0,S.style.height=o,x.style.bottom=o,x.style.marginBottom=-parseFloat(i.height)/2+"px"):(S.style.left=0,S.style.width=o,x.style.left=o,x.style.marginLeft=-parseFloat(i.width)/2+"px")}},P=function(e){var t=(0,d.offset)(b),n=getComputedStyle(b);y=!0;var o=null;if("vertical"===u){var i=parseFloat(n.height);if(o=(i-(e.pageY-t.top))/i,0===t.top||0===t.left)return}else{var a=parseFloat(n.width);o=(e.pageX-t.left)/a}o=Math.max(0,o),o=Math.min(o,1),w(o),r.setMuted(0===o),r.setVolume(o),e.preventDefault(),e.stopPropagation()},k=function(){r.muted?(w(0),(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+"mute"),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+"unmute")):(w(i.volume),(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+"unmute"),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+"mute"))};e.getElement(e.container).addEventListener("keydown",function(e){!!e.target.closest("."+r.options.classPrefix+"container")||"vertical"!==u||(E.style.display="none")}),m.addEventListener("mouseenter",function(e){e.target===m&&(E.style.display="block",g=!0,e.preventDefault(),e.stopPropagation())}),m.addEventListener("focusin",function(){E.style.display="block",g=!0}),m.addEventListener("focusout",function(e){e.relatedTarget&&(!e.relatedTarget||e.relatedTarget.matches("."+r.options.classPrefix+"volume-slider"))||"vertical"!==u||(E.style.display="none")}),m.addEventListener("mouseleave",function(){g=!1,v||"vertical"!==u||(E.style.display="none")}),m.addEventListener("focusout",function(){g=!1}),m.addEventListener("keydown",function(e){if(r.options.enableKeyboard&&r.options.keyActions.length){var t=e.which||e.keyCode||0,n=i.volume;switch(t){case 38:n=Math.min(n+.1,1);break;case 40:n=Math.max(0,n-.1);break;default:return!0}v=!1,w(n),i.setVolume(n),e.preventDefault(),e.stopPropagation()}}),m.querySelector("button").addEventListener("click",function(){i.setMuted(!i.muted);var e=(0,l.createEvent)("volumechange",i);i.dispatchEvent(e)}),E.addEventListener("dragstart",function(){return!1}),E.addEventListener("mouseover",function(){g=!0}),E.addEventListener("focusin",function(){E.style.display="block",g=!0}),E.addEventListener("focusout",function(){g=!1,v||"vertical"!==u||(E.style.display="none")}),E.addEventListener("mousedown",function(e){P(e),r.globalBind("mousemove.vol",function(e){var t=e.target;v&&(t===E||t.closest("vertical"===u?"."+r.options.classPrefix+"volume-slider":"."+r.options.classPrefix+"horizontal-volume-slider"))&&P(e)}),r.globalBind("mouseup.vol",function(){v=!1,g||"vertical"!==u||(E.style.display="none")}),v=!0,e.preventDefault(),e.stopPropagation()}),i.addEventListener("volumechange",function(e){var t;v||k(),t=Math.floor(100*i.volume),E.setAttribute("aria-valuenow",t),E.setAttribute("aria-valuetext",t+"%")});var T=!1;i.addEventListener("rendererready",function(){y||setTimeout(function(){T=!0,(0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&(i.setMuted(!0),e.options.startVolume=0),i.setVolume(e.options.startVolume),r.setControlsSize()},250)}),i.addEventListener("loadedmetadata",function(){setTimeout(function(){y||T||((0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&i.setMuted(!0),i.setVolume(e.options.startVolume),r.setControlsSize()),T=!1},250)}),(0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&(i.setMuted(!0),e.options.startVolume=0,k()),r.getElement(r.container).addEventListener("controlsresize",function(){k()})}}})},{16:16,2:2,25:25,26:26,27:27,5:5}],15:[function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0});n.EN={"mejs.plural-form":1,"mejs.download-file":"Download File","mejs.install-flash":"You are using a browser that does not have Flash player enabled or installed. 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instanceof n||(l.opts.caption=void 0===l.opts.caption?"":l.opts.caption+""),"ajax"===l.type&&(c=r.split(/s+/,2),c.length>1&&(l.src=c.shift(),l.opts.filter=c.shift())),l.opts.modal&&(l.opts=n.extend(!0,l.opts,{trapFocus:!0,infobar:0,toolbar:0,smallBtn:0,keyboard:0,slideShow:0,fullScreen:0,thumbs:0,touch:0,clickContent:!1,clickSlide:!1,clickOutside:!1,dblclickContent:!1,dblclickSlide:!1,dblclickOutside:!1})),o.group.push(l)}),Object.keys(o.slides).length&&(o.updateControls(),(e=o.Thumbs)&&e.isActive&&(e.create(),e.focus()))},addEvents:function(){var e=this;e.removeEvents(),e.$refs.container.on("click.fb-close","[data-fancybox-close]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.close(t)}).on("touchstart.fb-prev click.fb-prev","[data-fancybox-prev]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.previous()}).on("touchstart.fb-next click.fb-next","[data-fancybox-next]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.next()}).on("click.fb","[data-fancybox-zoom]",function(t){e[e.isScaledDown()?"scaleToActual":"scaleToFit"]()}),s.on("orientationchange.fb resize.fb",function(t){t&&t.originalEvent&&"resize"===t.originalEvent.type?(e.requestId&&u(e.requestId),e.requestId=d(function(){e.update(t)})):(e.current&&"iframe"===e.current.type&&e.$refs.stage.hide(),setTimeout(function(){e.$refs.stage.show(),e.update(t)},n.fancybox.isMobile?600:250))}),r.on("keydown.fb",function(t){var o=n.fancybox?n.fancybox.getInstance():null,i=o.current,a=t.keyCode||t.which;if(9==a)return void(i.opts.trapFocus&&e.focus(t));if(!(!i.opts.keyboard||t.ctrlKey||t.altKey||t.shiftKey||n(t.target).is("input,textarea,video,audio,select")))return 8===a||27===a?(t.preventDefault(),void e.close(t)):37===a||38===a?(t.preventDefault(),void e.previous()):39===a||40===a?(t.preventDefault(),void e.next()):void e.trigger("afterKeydown",t,a)}),e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&(e.idleSecondsCounter=0,r.on("mousemove.fb-idle mouseleave.fb-idle mousedown.fb-idle touchstart.fb-idle touchmove.fb-idle scroll.fb-idle keydown.fb-idle",function(t){e.idleSecondsCounter=0,e.isIdle&&e.showControls(),e.isIdle=!1}),e.idleInterval=t.setInterval(function(){++e.idleSecondsCounter>=e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&!e.isDragging&&(e.isIdle=!0,e.idleSecondsCounter=0,e.hideControls())},1e3))},removeEvents:function(){var e=this;s.off("orientationchange.fb resize.fb"),r.off("keydown.fb .fb-idle"),this.$refs.container.off(".fb-close .fb-prev .fb-next"),e.idleInterval&&(t.clearInterval(e.idleInterval),e.idleInterval=null)},previous:function(t){return this.jumpTo(this.currPos-1,t)},next:function(t){return this.jumpTo(this.currPos+1,t)},jumpTo:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,d,u,f=this,h=f.group.length;if(!(f.isDragging||f.isClosing||f.isAnimating&&f.firstRun)){if(t=parseInt(t,10),!(a=f.current?f.current.opts.loop:f.opts.loop)&&(t<0||t>=h))return!1;if(o=f.firstRun=!Object.keys(f.slides).length,r=f.current,f.prevIndex=f.currIndex,f.prevPos=f.currPos,s=f.createSlide(t),h>1&&((a||s.index ').appendTo(i.$refs.stage),i.slides[t]=n.extend(!0,{},i.group[o],{pos:t,$slide:e,isLoaded:!1}),i.updateSlide(i.slides[t])),i.slides[t]},scaleToActual:function(t,e,o){var i,a,s,r,c,l=this,d=l.current,u=d.$content,f=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).width,p=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).height,h=d.width,g=d.height;l.isAnimating||l.isMoved()||!u||"image"!=d.type||!d.isLoaded||d.hasError||(l.isAnimating=!0,n.fancybox.stop(u),t=void 0===t?.5*f:t,e=void 0===e?.5*p:e,i=n.fancybox.getTranslate(u),i.top-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).top,i.left-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).left,r=h/i.width,c=g/i.height,a=.5*f-.5*h,s=.5*p-.5*g,h>f&&(a=i.left*r-(t*r-t),a>0&&(a=0),a ').addClass("fancybox-is-hidden").appendTo(t.$slide.addClass("fancybox-slide--image")),!1!==t.opts.preload&&t.opts.width&&t.opts.height&&t.thumb&&(t.width=t.opts.width,t.height=t.opts.height,o=e.createElement("img"),o.onerror=function(){n(this).remove(),t.$ghost=null},o.onload=function(){i.afterLoad(t)},t.$ghost=n(o).addClass("fancybox-image").appendTo(t.$content).attr("src",t.thumb)),i.setBigImage(t)},checkSrcset:function(e){var n,o,i,a,s=e.opts.srcset||e.opts.image.srcset;if(s){i=t.devicePixelRatio||1,a=t.innerWidth*i,o=s.split(",").map(function(t){var e={};return t.trim().split(/s+/).forEach(function(t,n){var o=parseInt(t.substring(0,t.length-1),10);if(0===n)return e.url=t;o&&(e.value=o,e.postfix=t[t.length-1])}),e}),o.sort(function(t,e){return t.value-e.value});for(var r=0;r ').css(i.css).appendTo(a),a.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),t.$iframe=e=n(i.tpl.replace(/{rnd}/g,(new Date).getTime())).attr(i.attr).appendTo(t.$content),i.preload?(o.showLoading(t),e.on("load.fb error.fb",function(e){this.isReady=1,t.$slide.trigger("refresh"),o.afterLoad(t)}),a.on("refresh.fb",function(){var n,o,s=t.$content,r=i.css.width,c=i.css.height;if(1===e[0].isReady){try{n=e.contents(),o=n.find("body")}catch(t){}o&&o.length&&o.children().length&&(a.css("overflow","visible"),s.css({width:"100%","max-width":"100%",height:"9999px"}),void 0===r&&(r=Math.ceil(Math.max(o[0].clientWidth,o.outerWidth(!0)))),s.css("width",r||"").css("max-width",""),void 0===c&&(c=Math.ceil(Math.max(o[0].clientHeight,o.outerHeight(!0)))),s.css("height",c||""),a.css("overflow","auto")),s.removeClass("fancybox-is-hidden")}})):o.afterLoad(t),e.attr("src",t.src),a.one("onReset",function(){try{n(this).find("iframe").hide().unbind().attr("src","//about:blank")}catch(t){}n(this).off("refresh.fb").empty(),t.isLoaded=!1,t.isRevealed=!1})},setContent:function(t,e){var o=this;o.isClosing||(o.hideLoading(t),t.$content&&n.fancybox.stop(t.$content),t.$slide.empty(),l(e)&&e.parent().length?((e.hasClass("fancybox-content")||e.parent().hasClass("fancybox-content"))&&e.parents(".fancybox-slide").trigger("onReset"),t.$placeholder=n(" "),t.contentType="video",t.opts.width=t.opts.width||n(e).attr("width"),t.opts.height=t.opts.height||n(e).attr("height")),t.$content=t.$slide.children().filter("div,form,main,video,audio,article,.fancybox-content").first(),t.$content.siblings().hide(),t.$content.length||(t.$content=t.$slide.wrapInner(" ").children().first()),t.$content.addClass("fancybox-content"),t.$slide.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),o.afterLoad(t))},setError:function(t){t.hasError=!0,t.$slide.trigger("onReset").removeClass("fancybox-slide--"+t.contentType).addClass("fancybox-slide--error"),t.contentType="html",this.setContent(t,this.translate(t,t.opts.errorTpl)),t.pos===this.currPos&&(this.isAnimating=!1)},showLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&!t.$spinner&&(t.$spinner=n(e.translate(e,e.opts.spinnerTpl)).appendTo(t.$slide).hide().fadeIn("fast"))},hideLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&t.$spinner&&(t.$spinner.stop().remove(),delete t.$spinner)},afterLoad:function(t){var e=this;e.isClosing||(t.isLoading=!1,t.isLoaded=!0,e.trigger("afterLoad",t),e.hideLoading(t),!t.opts.smallBtn||t.$smallBtn&&t.$smallBtn.length||(t.$smallBtn=n(e.translate(t,t.opts.btnTpl.smallBtn)).appendTo(t.$content)),t.opts.protect&&t.$content&&!t.hasError&&(t.$content.on("contextmenu.fb",function(t){return 2==t.button&&t.preventDefault(),!0}),"image"===t.type&&n(' ').appendTo(t.$content)),e.adjustCaption(t),e.adjustLayout(t),t.pos===e.currPos&&e.updateCursor(),e.revealContent(t))},adjustCaption:function(t){var e,n=this,o=t||n.current,i=o.opts.caption,a=o.opts.preventCaptionOverlap,s=n.$refs.caption,r=!1;s.toggleClass("fancybox-caption--separate",a),a&&i&&i.length&&(o.pos!==n.currPos?(e=s.clone().appendTo(s.parent()),e.children().eq(0).empty().html(i),r=e.outerHeight(!0),e.empty().remove()):n.$caption&&(r=n.$caption.outerHeight(!0)),o.$slide.css("padding-bottom",r||""))},adjustLayout:function(t){var e,n,o,i,a=this,s=t||a.current;s.isLoaded&&!0!==s.opts.disableLayoutFix&&(s.$content.css("margin-bottom",""),s.$content.outerHeight()>s.$slide.height()+.5&&(o=s.$slide[0].style["padding-bottom"],i=s.$slide.css("padding-bottom"),parseFloat(i)>0&&(e=s.$slide[0].scrollHeight,s.$slide.css("padding-bottom",0),Math.abs(e-s.$slide[0].scrollHeight)<1&&(n=i),s.$slide.css("padding-bottom",o))),s.$content.css("margin-bottom",n))},revealContent:function(t){var e,o,i,a,s=this,r=t.$slide,c=!1,l=!1,d=s.isMoved(t),u=t.isRevealed;return t.isRevealed=!0,e=t.opts[s.firstRun?"animationEffect":"transitionEffect"],i=t.opts[s.firstRun?"animationDuration":"transitionDuration"],i=parseInt(void 0===t.forcedDuration?i:t.forcedDuration,10),!d&&t.pos===s.currPos&&i||(e=!1),"zoom"===e&&(t.pos===s.currPos&&i&&"image"===t.type&&!t.hasError&&(l=s.getThumbPos(t))?c=s.getFitPos(t):e="fade"),"zoom"===e?(s.isAnimating=!0,c.scaleX=c.width/l.width,c.scaleY=c.height/l.height,a=t.opts.zoomOpacity,"auto"==a&&(a=Math.abs(t.width/t.height-l.width/l.height)>.1),a&&(l.opacity=.1,c.opacity=1),n.fancybox.setTranslate(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),l),p(t.$content),void n.fancybox.animate(t.$content,c,i,function(){s.isAnimating=!1,s.complete()})):(s.updateSlide(t),e?(n.fancybox.stop(r),o="fancybox-slide--"+(t.pos>=s.prevPos?"next":"previous")+" fancybox-animated fancybox-fx-"+e,r.addClass(o).removeClass("fancybox-slide--current"),t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),p(r),"image"!==t.type&&t.$content.hide().show(0),void n.fancybox.animate(r,"fancybox-slide--current",i,function(){r.removeClass(o).css({transform:"",opacity:""}),t.pos===s.currPos&&s.complete()},!0)):(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),u||!d||"image"!==t.type||t.hasError||t.$content.hide().fadeIn("fast"),void(t.pos===s.currPos&&s.complete())))},getThumbPos:function(t){var e,o,i,a,s,r=!1,c=t.$thumb;return!(!c||!g(c[0]))&&(e=n.fancybox.getTranslate(c),o=parseFloat(c.css("border-top-width")||0),i=parseFloat(c.css("border-right-width")||0),a=parseFloat(c.css("border-bottom-width")||0),s=parseFloat(c.css("border-left-width")||0),r={top:e.top+o,left:e.left+s,width:e.width-i-s,height:e.height-o-a,scaleX:1,scaleY:1},e.width>0&&e.height>0&&r)},complete:function(){var t,e=this,o=e.current,i={};!e.isMoved()&&o.isLoaded&&(o.isComplete||(o.isComplete=!0,o.$slide.siblings().trigger("onReset"),e.preload("inline"),p(o.$slide),o.$slide.addClass("fancybox-slide--complete"),n.each(e.slides,function(t,o){o.pos>=e.currPos-1&&o.pos<=e.currPos+1?i[o.pos]=o:o&&(n.fancybox.stop(o.$slide),o.$slide.off().remove())}),e.slides=i),e.isAnimating=!1,e.updateCursor(),e.trigger("afterShow"),o.opts.video.autoStart&&o.$slide.find("video,audio").filter(":visible:first").trigger("play").one("ended",function(){Document.exitFullscreen?Document.exitFullscreen():this.webkitExitFullscreen&&this.webkitExitFullscreen(),e.next()}),o.opts.autoFocus&&"html"===o.contentType&&(t=o.$content.find("input[autofocus]:enabled:visible:first"),t.length?t.trigger("focus"):e.focus(null,!0)),o.$slide.scrollTop(0).scrollLeft(0))},preload:function(t){var e,n,o=this;o.group.length<2||(n=o.slides[o.currPos+1],e=o.slides[o.currPos-1],e&&e.type===t&&o.loadSlide(e),n&&n.type===t&&o.loadSlide(n))},focus:function(t,o){var i,a,s=this,r=["a[href]","area[href]",'input:not([disabled]):not([type="hidden"]):not([aria-hidden])',"select:not([disabled]):not([aria-hidden])","textarea:not([disabled]):not([aria-hidden])","button:not([disabled]):not([aria-hidden])","iframe","object","embed","video","audio","[contenteditable]",'[tabindex]:not([tabindex^="-"])'].join(",");s.isClosing||(i=!t&&s.current&&s.current.isComplete?s.current.$slide.find("*:visible"+(o?":not(.fancybox-close-small)":"")):s.$refs.container.find("*:visible"),i=i.filter(r).filter(function(){return"hidden"!==n(this).css("visibility")&&!n(this).hasClass("disabled")}),i.length?(a=i.index(e.activeElement),t&&t.shiftKey?(a<0||0==a)&&(t.preventDefault(),i.eq(i.length-1).trigger("focus")):(a<0||a==i.length-1)&&(t&&t.preventDefault(),i.eq(0).trigger("focus"))):s.$refs.container.trigger("focus"))},activate:function(){var t=this;n(".fancybox-container").each(function(){var e=n(this).data("FancyBox");e&&e.id!==t.id&&!e.isClosing&&(e.trigger("onDeactivate"),e.removeEvents(),e.isVisible=!1)}),t.isVisible=!0,(t.current||t.isIdle)&&(t.update(),t.updateControls()),t.trigger("onActivate"),t.addEvents()},close:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,u=this,f=u.current,h=function(){u.cleanUp(t)};return!u.isClosing&&(u.isClosing=!0,!1===u.trigger("beforeClose",t)?(u.isClosing=!1,d(function(){u.update()}),!1):(u.removeEvents(),a=f.$content,o=f.opts.animationEffect,i=n.isNumeric(e)?e:o?f.opts.animationDuration:0,f.$slide.removeClass("fancybox-slide--complete fancybox-slide--next fancybox-slide--previous fancybox-animated"),!0!==t?n.fancybox.stop(f.$slide):o=!1,f.$slide.siblings().trigger("onReset").remove(),i&&u.$refs.container.removeClass("fancybox-is-open").addClass("fancybox-is-closing").css("transition-duration",i+"ms"),u.hideLoading(f),u.hideControls(!0),u.updateCursor(),"zoom"!==o||a&&i&&"image"===f.type&&!u.isMoved()&&!f.hasError&&(l=u.getThumbPos(f))||(o="fade"),"zoom"===o?(n.fancybox.stop(a),s=n.fancybox.getTranslate(a),c={top:s.top,left:s.left,scaleX:s.width/l.width,scaleY:s.height/l.height,width:l.width,height:l.height},r=f.opts.zoomOpacity,"auto"==r&&(r=Math.abs(f.width/f.height-l.width/l.height)>.1),r&&(l.opacity=0),n.fancybox.setTranslate(a,c),p(a),n.fancybox.animate(a,l,i,h),!0):(o&&i?n.fancybox.animate(f.$slide.addClass("fancybox-slide--previous").removeClass("fancybox-slide--current"),"fancybox-animated fancybox-fx-"+o,i,h):!0===t?setTimeout(h,i):h(),!0)))},cleanUp:function(e){var o,i,a,s=this,r=s.current.opts.$orig;s.current.$slide.trigger("onReset"),s.$refs.container.empty().remove(),s.trigger("afterClose",e),s.current.opts.backFocus&&(r&&r.length&&r.is(":visible")||(r=s.$trigger),r&&r.length&&(i=t.scrollX,a=t.scrollY,r.trigger("focus"),n("html, body").scrollTop(a).scrollLeft(i))),s.current=null,o=n.fancybox.getInstance(),o?o.activate():(n("body").removeClass("fancybox-active compensate-for-scrollbar"),n("#fancybox-style-noscroll").remove())},trigger:function(t,e){var o,i=Array.prototype.slice.call(arguments,1),a=this,s=e&&e.opts?e:a.current;if(s?i.unshift(s):s=a,i.unshift(a),n.isFunction(s.opts[t])&&(o=s.opts[t].apply(s,i)),!1===o)return o;"afterClose"!==t&&a.$refs?a.$refs.container.trigger(t+".fb",i):r.trigger(t+".fb",i)},updateControls:function(){var t=this,o=t.current,i=o.index,a=t.$refs.container,s=t.$refs.caption,r=o.opts.caption;o.$slide.trigger("refresh"),r&&r.length?(t.$caption=s,s.children().eq(0).html(r)):t.$caption=null,t.hasHiddenControls||t.isIdle||t.showControls(),a.find("[data-fancybox-count]").html(t.group.length),a.find("[data-fancybox-index]").html(i+1),a.find("[data-fancybox-prev]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i<=0),a.find("[data-fancybox-next]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i>=t.group.length-1),"image"===o.type?a.find("[data-fancybox-zoom]").show().end().find("[data-fancybox-download]").attr("href",o.opts.image.src||o.src).show():o.opts.toolbar&&a.find("[data-fancybox-download],[data-fancybox-zoom]").hide(),n(e.activeElement).is(":hidden,[disabled]")&&t.$refs.container.trigger("focus")},hideControls:function(t){var e=this,n=["infobar","toolbar","nav"];!t&&e.current.opts.preventCaptionOverlap||n.push("caption"),this.$refs.container.removeClass(n.map(function(t){return"fancybox-show-"+t}).join(" ")),this.hasHiddenControls=!0},showControls:function(){var t=this,e=t.current?t.current.opts:t.opts,n=t.$refs.container;t.hasHiddenControls=!1,t.idleSecondsCounter=0,n.toggleClass("fancybox-show-toolbar",!(!e.toolbar||!e.buttons)).toggleClass("fancybox-show-infobar",!!(e.infobar&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-show-caption",!!t.$caption).toggleClass("fancybox-show-nav",!!(e.arrows&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-is-modal",!!e.modal)},toggleControls:function(){this.hasHiddenControls?this.showControls():this.hideControls()}}),n.fancybox={version:"3.5.7",defaults:a,getInstance:function(t){var e=n('.fancybox-container:not(".fancybox-is-closing"):last').data("FancyBox"),o=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return e instanceof b&&("string"===n.type(t)?e[t].apply(e,o):"function"===n.type(t)&&t.apply(e,o),e)},open:function(t,e,n){return new b(t,e,n)},close:function(t){var e=this.getInstance();e&&(e.close(),!0===t&&this.close(t))},destroy:function(){this.close(!0),r.add("body").off("click.fb-start","**")},isMobile:/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent),use3d:function(){var n=e.createElement("div");return t.getComputedStyle&&t.getComputedStyle(n)&&t.getComputedStyle(n).getPropertyValue("transform")&&!(e.documentMode&&e.documentMode<11)}(),getTranslate:function(t){var e;return!(!t||!t.length)&&(e=t[0].getBoundingClientRect(),{top:e.top||0,left:e.left||0,width:e.width,height:e.height,opacity:parseFloat(t.css("opacity"))})},setTranslate:function(t,e){var n="",o={};if(t&&e)return void 0===e.left&&void 0===e.top||(n=(void 0===e.left?t.position().left:e.left)+"px, "+(void 0===e.top?t.position().top:e.top)+"px",n=this.use3d?"translate3d("+n+", 0px)":"translate("+n+")"),void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY?n+=" scale("+e.scaleX+", "+e.scaleY+")":void 0!==e.scaleX&&(n+=" scaleX("+e.scaleX+")"),n.length&&(o.transform=n),void 0!==e.opacity&&(o.opacity=e.opacity),void 0!==e.width&&(o.width=e.width),void 0!==e.height&&(o.height=e.height),t.css(o)},animate:function(t,e,o,i,a){var s,r=this;n.isFunction(o)&&(i=o,o=null),r.stop(t),s=r.getTranslate(t),t.on(f,function(c){(!c||!c.originalEvent||t.is(c.originalEvent.target)&&"z-index"!=c.originalEvent.propertyName)&&(r.stop(t),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",""),n.isPlainObject(e)?void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&r.setTranslate(t,{top:e.top,left:e.left,width:s.width*e.scaleX,height:s.height*e.scaleY,scaleX:1,scaleY:1}):!0!==a&&t.removeClass(e),n.isFunction(i)&&i(c))}),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",o+"ms"),n.isPlainObject(e)?(void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&(delete e.width,delete e.height,t.parent().hasClass("fancybox-slide--image")&&t.parent().addClass("fancybox-is-scaling")),n.fancybox.setTranslate(t,e)):t.addClass(e),t.data("timer",setTimeout(function(){t.trigger(f)},o+33))},stop:function(t,e){t&&t.length&&(clearTimeout(t.data("timer")),e&&t.trigger(f),t.off(f).css("transition-duration",""),t.parent().removeClass("fancybox-is-scaling"))}},n.fn.fancybox=function(t){var e;return t=t||{},e=t.selector||!1,e?n("body").off("click.fb-start",e).on("click.fb-start",e,{options:t},i):this.off("click.fb-start").on("click.fb-start",{items:this,options:t},i),this},r.on("click.fb-start","[data-fancybox]",i),r.on("click.fb-start","[data-fancybox-trigger]",function(t){n('[data-fancybox="'+n(this).attr("data-fancybox-trigger")+'"]').eq(n(this).attr("data-fancybox-index")||0).trigger("click.fb-start",{$trigger:n(this)})}),function(){var t=null;r.on("mousedown mouseup focus blur",".fancybox-button",function(e){switch(e.type){case"mousedown":t=n(this);break;case"mouseup":t=null;break;case"focusin":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus"),n(this).is(t)||n(this).is("[disabled]")||n(this).addClass("fancybox-focus");break;case"focusout":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus")}})}()}}(window,document,jQuery),function(t){"use strict";var e={youtube:{matcher:/(youtube.com|youtu.be|youtube-nocookie.com)/(watch?(.*&)?v=|v/|u/|embed/?)?(videoseries?list=(.*)|[w-]{11}|?listType=(.*)&list=(.*))(.*)/i,params:{autoplay:1,autohide:1,fs:1,rel:0,hd:1,wmode:"transparent",enablejsapi:1,html5:1},paramPlace:8,type:"iframe",url:"https://www.youtube-nocookie.com/embed/$4",thumb:"https://img.youtube.com/vi/$4/hqdefault.jpg"},vimeo:{matcher:/^.+vimeo.com/(.*/)?([d]+)(.*)?/,params:{autoplay:1,hd:1,show_title:1,show_byline:1,show_portrait:0,fullscreen:1},paramPlace:3,type:"iframe",url:"//player.vimeo.com/video/$2"},instagram:{matcher:/(instagr.am|instagram.com)/p/([a-zA-Z0-9_-]+)/?/i,type:"image",url:"//$1/p/$2/media/?size=l"},gmap_place:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(((maps/(place/(.*)/)?@(.*),(d+.?d+?)z))|(?ll=))(.*)?/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/?ll="+(t[9]?t[9]+"&z="+Math.floor(t[10])+(t[12]?t[12].replace(/^//,"&"):""):t[12]+"").replace(/?/,"&")+"&output="+(t[12]&&t[12].indexOf("layer=c")>0?"svembed":"embed")}},gmap_search:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(maps/search/)(.*)/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/maps?q="+t[5].replace("query=","q=").replace("api=1","")+"&output=embed"}}},n=function(e,n,o){if(e)return 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t,o,i=e.fancybox.getInstance(),a=i.current||null;a&&("function"===e.type(a.opts.share.url)&&(t=a.opts.share.url.apply(a,[i,a])),o=a.opts.share.tpl.replace(/{{media}}/g,"image"===a.type?encodeURIComponent(a.src):"").replace(/{{url}}/g,encodeURIComponent(t)).replace(/{{url_raw}}/g,n(t)).replace(/{{descr}}/g,i.$caption?encodeURIComponent(i.$caption.text()):""),e.fancybox.open({src:i.translate(i,o),type:"html",opts:{touch:!1,animationEffect:!1,afterLoad:function(t,e){i.$refs.container.one("beforeClose.fb",function(){t.close(null,0)}),e.$content.find(".fancybox-share__button").click(function(){return window.open(this.href,"Share","width=550, height=450"),!1})},mobile:{autoFocus:!1}}}))})}(document,jQuery),function(t,e,n){"use strict";function o(){var e=t.location.hash.substr(1),n=e.split("-"),o=n.length>1&&/^+?d+$/.test(n[n.length-1])?parseInt(n.pop(-1),10)||1:1,i=n.join("-");return{hash:e,index:o<1?1:o,gallery:i}}function i(t){""!==t.gallery&&n("[data-fancybox='"+n.escapeSelector(t.gallery)+"']").eq(t.index-1).focus().trigger("click.fb-start")}function a(t){var e,n;return!!t&&(e=t.current?t.current.opts:t.opts,""!==(n=e.hash||(e.$orig?e.$orig.data("fancybox")||e.$orig.data("fancybox-trigger"):""))&&n)}n.escapeSelector||(n.escapeSelector=function(t){return(t+"").replace(/([�-x1fx7f]|^-?d)|^-$|[^x80-uFFFFw-]/g,function(t,e){return e?"�"===t?"�":t.slice(0,-1)+"\"+t.charCodeAt(t.length-1).toString(16)+" ":"\"+t})}),n(function(){!1!==n.fancybox.defaults.hash&&(n(e).on({"onInit.fb":function(t,e){var n,i;!1!==e.group[e.currIndex].opts.hash&&(n=o(),(i=a(e))&&n.gallery&&i==n.gallery&&(e.currIndex=n.index-1))},"beforeShow.fb":function(n,o,i,s){var r;i&&!1!==i.opts.hash&&(r=a(o))&&(o.currentHash=r+(o.group.length>1?"-"+(i.index+1):""),t.location.hash!=="#"+o.currentHash&&(s&&!o.origHash&&(o.origHash=t.location.hash),o.hashTimer&&clearTimeout(o.hashTimer),o.hashTimer=setTimeout(function(){"replaceState"in t.history?(t.history[s?"pushState":"replaceState"]({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+"#"+o.currentHash),s&&(o.hasCreatedHistory=!0)):t.location.hash=o.currentHash,o.hashTimer=null},300)))},"beforeClose.fb":function(n,o,i){i&&!1!==i.opts.hash&&(clearTimeout(o.hashTimer),o.currentHash&&o.hasCreatedHistory?t.history.back():o.currentHash&&("replaceState"in t.history?t.history.replaceState({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+(o.origHash||"")):t.location.hash=o.origHash),o.currentHash=null)}}),n(t).on("hashchange.fb",function(){var t=o(),e=null;n.each(n(".fancybox-container").get().reverse(),function(t,o){var i=n(o).data("FancyBox");if(i&&i.currentHash)return e=i,!1}),e?e.currentHash===t.gallery+"-"+t.index||1===t.index&&e.currentHash==t.gallery||(e.currentHash=null,e.close()):""!==t.gallery&&i(t)}),setTimeout(function(){n.fancybox.getInstance()||i(o())},50))})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n=(new Date).getTime();e(t).on({"onInit.fb":function(t,e,o){e.$refs.stage.on("mousewheel DOMMouseScroll wheel MozMousePixelScroll",function(t){var o=e.current,i=(new Date).getTime();e.group.length<2||!1===o.opts.wheel||"auto"===o.opts.wheel&&"image"!==o.type||(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),o.$slide.hasClass("fancybox-animated")||(t=t.originalEvent||t,i-n<250||(n=i,e[(-t.deltaY||-t.deltaX||t.wheelDelta||-t.detail)<0?"next":"previous"]())))})}})}(document,jQuery);class contabeisLoad{static load(o){contabeisLoad.canRun=!0,o?o*=6e4:o=36e4,contabeisLoad.link=window.location.href,setTimeout(contabeisLoad.run,o)}static run(){1==contabeisLoad.canRun&&$.ajax({url:"https://www.contabeis.com.br/gravaAcessoPixel",context:document.body,error:function(o,a){return!1},success:function(){try{window.location.reload(!0)}catch(o){setTimeout(function(){window.location.href=contabeisLoad.link},1e3)}}})}static setPause(){contabeisLoad.canRun=!1}}
var scriptAdsCarregado=!1;$(window).load(function(){$.expr[':'].external=function(obj){if($(obj).parents(".texto").hasClass("publipost"))return!1;if($(obj).hasClass("link-parceiro"))return!1;var url=$(obj).attr("href");if(url==undefined)return!1;if(url=='#'||url==''||url.includes('javascript:'))return!1;try{var domain=(new URL(url));var hostname=domain.hostname;if(hostname.includes('.contabeis.com')||hostname.includes('contabeis.club')||hostname.includes('conbcon.com'))return!1}catch(e){return!1}
return!obj.href.match(/^mailto:/)&&(obj.hostname!=location.hostname)&&!obj.href.match(/^javascript:/)&&!obj.href.match(/^$/)};$('a:external').attr('target','_blank').attr('rel','nofollow')});$(document).ready(function(){!function(t){t.fn._checkbox=function(){return this.each(function(){t(this).is(":checkbox")&&t(this).wrap('').before("").change(function(){if(t(this).is(":checked")){t(this).parent().addClass("ativo") ")});$('.submenu.submenuLogin .menuEstatico').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu.submenuLogin').hide();$('body .mascaraTela').remove()});$('.submenu .menuEstatico .voltarSubmenu').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu .blocoPrimeiroMenu li, header nav li.menuPrincipal').removeClass("ativo")});$('#menuMobile').click(function(e){$('body').toggleClass('open');$(this).toggleClass('open');if($('body').hasClass("open")){}else{$('header nav .submenu').hide();$('header nav li').removeClass('ativo')}});$('._640 header nav li:not(.linkDireto) > a').click(function(e){e.preventDefault();$('._640 header nav .submenu').hide();if($(this).parents().hasClass('ativo')){$(this).next().hide();$(this).parent().removeClass('ativo')}else{$(this).next().show();$('header nav ul li').removeClass('ativo');$(this).parent().addClass('ativo')}});$('ul.compartilhamento span[redeSocial]').click(function(e){e.preventDefault();var titulo=$(this).parents('ul').attr('titulo');var url=$(this).parents('ul').attr('href');var tipo=$(this).attr('redeSocial');compartilhamentoRedeSocial(tipo,url,titulo);return!1})});$(document).ready(function(){gravaAcesso();var observer=new IntersectionObserver(intersectionCallback,options);var adContainers=document.getElementsByClassName('ad-container');for(var i=0;i '+' '+' '+arrayToast.pop_descricao+' '+'',});firedToast=!0}});function resolucao(){var _htmlresolucao=document.querySelector('html');if(window.innerWidth<=1100){_htmlresolucao.classList.add('_640')}else{_htmlresolucao.classList.remove('_640')}
if(window.innerWidth>1100){_htmlresolucao.classList.add('_1000')}else{_htmlresolucao.classList.remove('_1000')} '+texto+' ');setTimeout(function(){$('.alertaGeral').addClass('ativo')},300);if(reload==1){if(url==''){setTimeout(function(){location.reload()},delayT)}else{setTimeout(function(){window.location.href=url},delayT)}}else{setTimeout(function(){$('.alertaGeral').removeClass('ativo').remove()},delayT)}}
if(key==key1){proximoPlayer=!0}});$(".audioRodando").removeClass("audioRodando");$("#"+key).parents("article").addClass("audioRodando")},!1)});$(function(){var iframe=document.querySelector('iframe');striframe=$(iframe).attr("src");if(striframe!=undefined){if(striframe.indexOf("w.soundcloud")!=-1){var widget=SC.Widget(iframe);widget.bind(SC.Widget.Events.PLAY,function(eventData){contabeisLoad.setPause();dataLayer.push({'event':'media-play','eventCategory':'SoundCloud','eventValue':'sc'+eventData.soundId})})}}})});!function(t,e,n,o){"use strict";function i(t,e){var o,i,a,s=[],r=0;t&&t.isDefaultPrevented()||(t.preventDefault(),e=e||{},t&&t.data&&(e=h(t.data.options,e)),o=e.$target||n(t.currentTarget).trigger("blur"),(a=n.fancybox.getInstance())&&a.$trigger&&a.$trigger.is(o)||(e.selector?s=n(e.selector):(i=o.attr("data-fancybox")||"",i?(s=t.data?t.data.items:[],s=s.length?s.filter('[data-fancybox="'+i+'"]'):n('[data-fancybox="'+i+'"]')):s=[o]),r=n(s).index(o),r<0&&(r=0),a=n.fancybox.open(s,e,r),a.$trigger=o))}if(t.console=t.console||{info:function(t){}},n){if(n.fn.fancybox)return void console.info("fancyBox already initialized");var a={closeExisting:!1,loop:!1,gutter:50,keyboard:!0,preventCaptionOverlap:!0,arrows:!0,infobar:!0,smallBtn:"auto",toolbar:"auto",buttons:["zoom","slideShow","thumbs","close"],idleTime:3,protect:!1,modal:!1,image:{preload:!1},ajax:{settings:{data:{fancybox:!0}}},iframe:{tpl:'',preload:!0,css:{},attr:{scrolling:"auto"}},video:{tpl:'',format:"",autoStart:!0},defaultType:"image",animationEffect:"zoom",animationDuration:366,zoomOpacity:"auto",transitionEffect:"fade",transitionDuration:366,slideClass:"",baseClass:"",baseTpl:'
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Bitte versuchen Sie es später nochmal.",PLAY_START:"Diaschau starten",PLAY_STOP:"Diaschau beenden",FULL_SCREEN:"Vollbild",THUMBS:"Vorschaubilder",DOWNLOAD:"Herunterladen",SHARE:"Teilen",ZOOM:"Vergrößern"}}},s=n(t),r=n(e),c=0,l=function(t){return t&&t.hasOwnProperty&&t instanceof n},d=function(){return t.requestAnimationFrame||t.webkitRequestAnimationFrame||t.mozRequestAnimationFrame||t.oRequestAnimationFrame||function(e){return t.setTimeout(e,1e3/60)}}(),u=function(){return t.cancelAnimationFrame||t.webkitCancelAnimationFrame||t.mozCancelAnimationFrame||t.oCancelAnimationFrame||function(e){t.clearTimeout(e)}}(),f=function(){var t,n=e.createElement("fakeelement"),o={transition:"transitionend",OTransition:"oTransitionEnd",MozTransition:"transitionend",WebkitTransition:"webkitTransitionEnd"};for(t in o)if(void 0!==n.style[t])return o[t];return"transitionend"}(),p=function(t){return t&&t.length&&t[0].offsetHeight},h=function(t,e){var o=n.extend(!0,{},t,e);return n.each(e,function(t,e){n.isArray(e)&&(o[t]=e)}),o},g=function(t){var o,i;return!(!t||t.ownerDocument!==e)&&(n(".fancybox-container").css("pointer-events","none"),o={x:t.getBoundingClientRect().left+t.offsetWidth/2,y:t.getBoundingClientRect().top+t.offsetHeight/2},i=e.elementFromPoint(o.x,o.y)===t,n(".fancybox-container").css("pointer-events",""),i)},b=function(t,e,o){var i=this;i.opts=h({index:o},n.fancybox.defaults),n.isPlainObject(e)&&(i.opts=h(i.opts,e)),n.fancybox.isMobile&&(i.opts=h(i.opts,i.opts.mobile)),i.id=i.opts.id||++c,i.currIndex=parseInt(i.opts.index,10)||0,i.prevIndex=null,i.prevPos=null,i.currPos=0,i.firstRun=!0,i.group=[],i.slides={},i.addContent(t),i.group.length&&i.init()};n.extend(b.prototype,{init:function(){var o,i,a=this,s=a.group[a.currIndex],r=s.opts;r.closeExisting&&n.fancybox.close(!0),n("body").addClass("fancybox-active"),!n.fancybox.getInstance()&&!1!==r.hideScrollbar&&!n.fancybox.isMobile&&e.body.scrollHeight>t.innerHeight&&(n("head").append('
t(this).val(1)}else{t(this).parent().removeClass("ativo")
t(this).val(0)}}).trigger("change")})},t.fn._radio=function(){return this.each(function(){t(this).is(":radio")&&(t(this).wrap('').before(""),t(this).change(function(){t(this).is(":checked")?(t("[name="+t(this).attr("name")+"]").parent().removeClass("ativo"),t(this).parent().addClass("ativo")):t(this).parent().removeClass("ativo")}).trigger("change"))})}}(jQuery);$(".menuPrincipal.linkDireto a[href="https://www.contabeis.com.br/buscar/"]").click(function(e){if(!$('html').hasClass('_640')){e.preventDefault();$("header .mascaraFlutuante .boxBuscaMenu").toggleClass('searchOpen')}});$("a.redirect-link").mousedown(function(event){event.preventDefault();obj=$(this);var title=$(obj).text();var url=$(obj).attr("href");try{var domain=(new URL(url));var hostname=domain.hostname;if(hostname.includes('.contabeis.com')||hostname.includes('conbcon.com')){return!0}}catch(e){return!1}
var novaUrl="redirect?url="+encodeURIComponent($(obj).attr("href"))+'&title="+encodeURIComponent(title);switch(event.which){case 1:window.open(novaUrl,"_blank');break;case 2:window.open(novaUrl,'_blank');break;case 3:$(obj).attr("href",novaUrl);break;default:$(obj).attr("href",novaUrl)}});function bannerTrack(url,fd){if(!navigator.sendBeacon||!navigator.sendBeacon(url,fd)){fetch(url,{method:'POST',body:fd,keepalive:!0}).catch(function(){})}}
const observer=new IntersectionObserver((entries,observer)=>{entries.forEach(entry=>{if(entry.isIntersecting){let banner=entry.target.getAttribute('data-banner');if(banner){const fd=new FormData();fd.append('id',banner);const pos=entry.target.getAttribute('data-banner-pos');if(pos)fd.append('pos_id',pos);bannerTrack('banner/view',fd)}
observer.unobserve(entry.target)}})});const elementsToObserve=document.querySelectorAll('.bannerContabeis');elementsToObserve.forEach(element=>observer.observe(element));document.addEventListener('click',function(e){const a=e.target.closest('a[data-banner-click]');if(!a)return;const id=a.getAttribute('data-banner-click');if(id){const fd=new FormData();fd.append('id',id);const pos=a.getAttribute('data-banner-pos');if(pos)fd.append('pos_id',pos);bannerTrack('banner/click',fd)}});if($("#recaptchaResponse").length){$.getScript("https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0",function(){grecaptcha.ready(function(){grecaptcha.execute('6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0',{action:'submit'}).then(function(token){document.querySelector("#recaptchaResponse").value=token})})})}
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$('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu > li, header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu > li').hover(function(){if($('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu li, header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu li').hasClass("ativo")){$(this).siblings().removeClass("ativo")}});$("header nav li:nth-child(2)").mouseleave(function(){if(!$('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu > li').hasClass("ativo")){$('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu li:first-of-type').addClass("ativo")}});$("header nav li.logado").mouseleave(function(){if(!$('header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu > li').hasClass("ativo")){$('header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu li:first-of-type').addClass("ativo")}});$('[href=#login]').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu.submenuLogin').show();$('._1000 body, ._1280 body').prepend("
if(!firedToast){if(getCookie("contabeistoast")==1){firedToast=!0;return!1}
if(arrayToast.hasOwnProperty('pop_titulo'))
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'+arrayToast.pop_chamada+'
'+arrayToast.pop_titulo+'
var _barracor=document.querySelector('.barraCor');if(_barracor!=undefined){if(window.innerWidth>1700){_barracor.style.width="80%"}else{_barracor.style.width="100%"}}}
resolucao();function gravaAcesso(){$("[gravaacesso=1]").each(function(){_gravaAcesso=$(this);var verificaAcesso=_gravaAcesso.length;if(verificaAcesso==1){var id=_gravaAcesso.attr("id");var tipo=_gravaAcesso.attr("tipo");var user=_gravaAcesso.attr("user");$.ajax({url:'gravaAcesso',type:'POST',data:{id:id,tipo:tipo,user:user},success:function(retorno){}})}})}
function LogandoUsuario(){if($('.boxMenu .botaoEntrar').hasClass('disable')){return!1}
if(!validateEmail($(".boxMenu input.email").val())||$(".boxMenu input.email").val()==''){abreAlerta("Login","Preencha seu e-mail e senha",'alerta',0,5000);return!1}
$('.boxMenu .botaoEntrar').text('...').addClass("disable");grecaptcha.ready(function(){grecaptcha.execute('6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0',{action:'login'}).then(function(token){$.post("login",{email:$(".boxMenu input.email").val(),senha:$(".boxMenu input.senha").val(),lembra:$(".boxMenu input[name=loginlembrar]").is(':checked'),recaptcha_response:token},function(data){var obj=JSON.parse(data);if(obj.codigo==0||obj.codigo==1){abreAlerta("Login",obj.descricao,'sucesso',1,3000)}else{$('.boxMenu .botaoEntrar').text('ENTRAR').removeClass("disable");abreAlerta("Login",obj.descricao,'erro',0,5000)}})})})}
function abreAlerta(titulo,texto,status,reload=0,delayT=2000,botao=0,botaoTexto='',url=""){switch(status){case 'sucesso':var cor="#598d2f";var icone="icon-checkSimplescontabeis";break;case 'alerta':var cor="#c45b1c";var icone="icon-notificacaocontabeis";break;case 'erro':var cor="#9c1313";var icone="icon-deletarcontabeis";break}
$('body').append('
'+titulo+'
function compartilhamentoRedeSocial(tipoRedeSocial,url,titulo){switch(tipoRedeSocial){case 'facebook':var urlMontada="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u="+url+"&src=sp";break;case 'twitter':var urlMontada="https://twitter.com/intent/tweet?original_referer="+url+"&text="+titulo+" - "+url;break;case 'linkedin':var urlMontada="https://www.linkedin.com/cws/share?url="+url+"%3FWT.mc_id%3D"+titulo;break;case 'whatsapp':var urlMontada="whatsapp://send?text="+titulo+" - "+url;break;default:}
window.open(urlMontada,'_blank','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, scrollbars=no, resizable=no, width=600, height=300, top=200, left=450')}
function validateEmail(email){var re=/S+@S+.S+/;return re.test(email)}
function shuffleArray(array){for(let i=array.length-1;i>0;i--){const j=Math.floor(Math.random()*(i+1));[array[i],array[j]]=[array[j],array[i]]}}
if(window.location.hash&&window.location.hash=='#_=_'){window.location.hash=""}
!function(t){var e=function(e){this._options={checkOnLoad:!1,resetOnEnd:!1,loopCheckTime:50,loopMaxNumber:5,baitClass:"pub_300x250 pub_300x250m pub_728x90 text-ad textAd text_ad text_ads text-ads text-ad-links",baitStyle:"width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute !important; left: -10000px !important; top: -1000px !important;",debug:!1},this._var={version:"3.2.1",bait:null,checking:!1,loop:null,loopNumber:0,event:{detected:[],notDetected:[]}},void 0!==e&&this.setOption(e);var o=this,i=function(){setTimeout(function(){!0===o._options.checkOnLoad&&(!0===o._options.debug&&o._log("onload->eventCallback","A check loading is launched"),null===o._var.bait&&o._creatBait(),setTimeout(function(){o.check()},1))},1)};void 0!==t.addEventListener?t.addEventListener("load",i,!1):t.attachEvent("onload",i)};e.prototype._options=null,e.prototype._var=null,e.prototype._bait=null,e.prototype._log=function(t,e){console.log("[BlockAdBlock]["+t+"] 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"+(!0===t?"with a":"without")+" loop"),!0===this._var.checking)return!0===this._options.debug&&this._log("check","A check was canceled because there is already an ongoing"),!1;this._var.checking=!0,null===this._var.bait&&this._creatBait();var e=this;return this._var.loopNumber=0,!0===t&&(this._var.loop=setInterval(function(){e._checkBait(t)},this._options.loopCheckTime)),setTimeout(function(){e._checkBait(t)},1),!0===this._options.debug&&this._log("check","A check is in progress ..."),!0},e.prototype._checkBait=function(e){var o=!1;if(null===this._var.bait&&this._creatBait(),null===t.document.body.getAttribute("abp")&&null!==this._var.bait.offsetParent&&0!=this._var.bait.offsetHeight&&0!=this._var.bait.offsetLeft&&0!=this._var.bait.offsetTop&&0!=this._var.bait.offsetWidth&&0!=this._var.bait.clientHeight&&0!=this._var.bait.clientWidth||(o=!0),void 0!==t.getComputedStyle){var i=t.getComputedStyle(this._var.bait,null);!i||"none"!=i.getPropertyValue("display")&&"hidden"!=i.getPropertyValue("visibility")||(o=!0)}!0===this._options.debug&&this._log("_checkBait","A check ("+(this._var.loopNumber+1)+"/"+this._options.loopMaxNumber+" ~"+(1+this._var.loopNumber*this._options.loopCheckTime)+"ms) was conducted and detection is "+(!0===o?"positive":"negative")),!0===e&&(this._var.loopNumber++,this._var.loopNumber>=this._options.loopMaxNumber&&this._stopLoop()),!0===o?(this._stopLoop(),this._destroyBait(),this.emitEvent(!0),!0===e&&(this._var.checking=!1)):null!==this._var.loop&&!1!==e||(this._destroyBait(),this.emitEvent(!1),!0===e&&(this._var.checking=!1))},e.prototype._stopLoop=function(t){clearInterval(this._var.loop),this._var.loop=null,this._var.loopNumber=0,!0===this._options.debug&&this._log("_stopLoop","A loop has been stopped")},e.prototype.emitEvent=function(t){!0===this._options.debug&&this._log("emitEvent","An event with a 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e.trigger("afterKeydown",t,a)}),e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&(e.idleSecondsCounter=0,r.on("mousemove.fb-idle mouseleave.fb-idle mousedown.fb-idle touchstart.fb-idle touchmove.fb-idle scroll.fb-idle keydown.fb-idle",function(t){e.idleSecondsCounter=0,e.isIdle&&e.showControls(),e.isIdle=!1}),e.idleInterval=t.setInterval(function(){++e.idleSecondsCounter>=e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&!e.isDragging&&(e.isIdle=!0,e.idleSecondsCounter=0,e.hideControls())},1e3))},removeEvents:function(){var e=this;s.off("orientationchange.fb resize.fb"),r.off("keydown.fb .fb-idle"),this.$refs.container.off(".fb-close .fb-prev .fb-next"),e.idleInterval&&(t.clearInterval(e.idleInterval),e.idleInterval=null)},previous:function(t){return this.jumpTo(this.currPos-1,t)},next:function(t){return this.jumpTo(this.currPos+1,t)},jumpTo:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,d,u,f=this,h=f.group.length;if(!(f.isDragging||f.isClosing||f.isAnimating&&f.firstRun)){if(t=parseInt(t,10),!(a=f.current?f.current.opts.loop:f.opts.loop)&&(t<0||t>=h))return!1;if(o=f.firstRun=!Object.keys(f.slides).length,r=f.current,f.prevIndex=f.currIndex,f.prevPos=f.currPos,s=f.createSlide(t),h>1&&((a||s.index ').appendTo(i.$refs.stage),i.slides[t]=n.extend(!0,{},i.group[o],{pos:t,$slide:e,isLoaded:!1}),i.updateSlide(i.slides[t])),i.slides[t]},scaleToActual:function(t,e,o){var i,a,s,r,c,l=this,d=l.current,u=d.$content,f=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).width,p=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).height,h=d.width,g=d.height;l.isAnimating||l.isMoved()||!u||"image"!=d.type||!d.isLoaded||d.hasError||(l.isAnimating=!0,n.fancybox.stop(u),t=void 0===t?.5*f:t,e=void 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t,e=this,o=e.current,i={};!e.isMoved()&&o.isLoaded&&(o.isComplete||(o.isComplete=!0,o.$slide.siblings().trigger("onReset"),e.preload("inline"),p(o.$slide),o.$slide.addClass("fancybox-slide--complete"),n.each(e.slides,function(t,o){o.pos>=e.currPos-1&&o.pos<=e.currPos+1?i[o.pos]=o:o&&(n.fancybox.stop(o.$slide),o.$slide.off().remove())}),e.slides=i),e.isAnimating=!1,e.updateCursor(),e.trigger("afterShow"),o.opts.video.autoStart&&o.$slide.find("video,audio").filter(":visible:first").trigger("play").one("ended",function(){Document.exitFullscreen?Document.exitFullscreen():this.webkitExitFullscreen&&this.webkitExitFullscreen(),e.next()}),o.opts.autoFocus&&"html"===o.contentType&&(t=o.$content.find("input[autofocus]:enabled:visible:first"),t.length?t.trigger("focus"):e.focus(null,!0)),o.$slide.scrollTop(0).scrollLeft(0))},preload:function(t){var e,n,o=this;o.group.length<2||(n=o.slides[o.currPos+1],e=o.slides[o.currPos-1],e&&e.type===t&&o.loadSlide(e),n&&n.type===t&&o.loadSlide(n))},focus:function(t,o){var i,a,s=this,r=["a[href]","area[href]",'input:not([disabled]):not([type="hidden"]):not([aria-hidden])',"select:not([disabled]):not([aria-hidden])","textarea:not([disabled]):not([aria-hidden])","button:not([disabled]):not([aria-hidden])","iframe","object","embed","video","audio","[contenteditable]",'[tabindex]:not([tabindex^="-"])'].join(",");s.isClosing||(i=!t&&s.current&&s.current.isComplete?s.current.$slide.find("*:visible"+(o?":not(.fancybox-close-small)":"")):s.$refs.container.find("*:visible"),i=i.filter(r).filter(function(){return"hidden"!==n(this).css("visibility")&&!n(this).hasClass("disabled")}),i.length?(a=i.index(e.activeElement),t&&t.shiftKey?(a<0||0==a)&&(t.preventDefault(),i.eq(i.length-1).trigger("focus")):(a<0||a==i.length-1)&&(t&&t.preventDefault(),i.eq(0).trigger("focus"))):s.$refs.container.trigger("focus"))},activate:function(){var t=this;n(".fancybox-container").each(function(){var e=n(this).data("FancyBox");e&&e.id!==t.id&&!e.isClosing&&(e.trigger("onDeactivate"),e.removeEvents(),e.isVisible=!1)}),t.isVisible=!0,(t.current||t.isIdle)&&(t.update(),t.updateControls()),t.trigger("onActivate"),t.addEvents()},close:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,u=this,f=u.current,h=function(){u.cleanUp(t)};return!u.isClosing&&(u.isClosing=!0,!1===u.trigger("beforeClose",t)?(u.isClosing=!1,d(function(){u.update()}),!1):(u.removeEvents(),a=f.$content,o=f.opts.animationEffect,i=n.isNumeric(e)?e:o?f.opts.animationDuration:0,f.$slide.removeClass("fancybox-slide--complete fancybox-slide--next fancybox-slide--previous fancybox-animated"),!0!==t?n.fancybox.stop(f.$slide):o=!1,f.$slide.siblings().trigger("onReset").remove(),i&&u.$refs.container.removeClass("fancybox-is-open").addClass("fancybox-is-closing").css("transition-duration",i+"ms"),u.hideLoading(f),u.hideControls(!0),u.updateCursor(),"zoom"!==o||a&&i&&"image"===f.type&&!u.isMoved()&&!f.hasError&&(l=u.getThumbPos(f))||(o="fade"),"zoom"===o?(n.fancybox.stop(a),s=n.fancybox.getTranslate(a),c={top:s.top,left:s.left,scaleX:s.width/l.width,scaleY:s.height/l.height,width:l.width,height:l.height},r=f.opts.zoomOpacity,"auto"==r&&(r=Math.abs(f.width/f.height-l.width/l.height)>.1),r&&(l.opacity=0),n.fancybox.setTranslate(a,c),p(a),n.fancybox.animate(a,l,i,h),!0):(o&&i?n.fancybox.animate(f.$slide.addClass("fancybox-slide--previous").removeClass("fancybox-slide--current"),"fancybox-animated fancybox-fx-"+o,i,h):!0===t?setTimeout(h,i):h(),!0)))},cleanUp:function(e){var o,i,a,s=this,r=s.current.opts.$orig;s.current.$slide.trigger("onReset"),s.$refs.container.empty().remove(),s.trigger("afterClose",e),s.current.opts.backFocus&&(r&&r.length&&r.is(":visible")||(r=s.$trigger),r&&r.length&&(i=t.scrollX,a=t.scrollY,r.trigger("focus"),n("html, body").scrollTop(a).scrollLeft(i))),s.current=null,o=n.fancybox.getInstance(),o?o.activate():(n("body").removeClass("fancybox-active compensate-for-scrollbar"),n("#fancybox-style-noscroll").remove())},trigger:function(t,e){var o,i=Array.prototype.slice.call(arguments,1),a=this,s=e&&e.opts?e:a.current;if(s?i.unshift(s):s=a,i.unshift(a),n.isFunction(s.opts[t])&&(o=s.opts[t].apply(s,i)),!1===o)return o;"afterClose"!==t&&a.$refs?a.$refs.container.trigger(t+".fb",i):r.trigger(t+".fb",i)},updateControls:function(){var t=this,o=t.current,i=o.index,a=t.$refs.container,s=t.$refs.caption,r=o.opts.caption;o.$slide.trigger("refresh"),r&&r.length?(t.$caption=s,s.children().eq(0).html(r)):t.$caption=null,t.hasHiddenControls||t.isIdle||t.showControls(),a.find("[data-fancybox-count]").html(t.group.length),a.find("[data-fancybox-index]").html(i+1),a.find("[data-fancybox-prev]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i<=0),a.find("[data-fancybox-next]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i>=t.group.length-1),"image"===o.type?a.find("[data-fancybox-zoom]").show().end().find("[data-fancybox-download]").attr("href",o.opts.image.src||o.src).show():o.opts.toolbar&&a.find("[data-fancybox-download],[data-fancybox-zoom]").hide(),n(e.activeElement).is(":hidden,[disabled]")&&t.$refs.container.trigger("focus")},hideControls:function(t){var e=this,n=["infobar","toolbar","nav"];!t&&e.current.opts.preventCaptionOverlap||n.push("caption"),this.$refs.container.removeClass(n.map(function(t){return"fancybox-show-"+t}).join(" ")),this.hasHiddenControls=!0},showControls:function(){var t=this,e=t.current?t.current.opts:t.opts,n=t.$refs.container;t.hasHiddenControls=!1,t.idleSecondsCounter=0,n.toggleClass("fancybox-show-toolbar",!(!e.toolbar||!e.buttons)).toggleClass("fancybox-show-infobar",!!(e.infobar&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-show-caption",!!t.$caption).toggleClass("fancybox-show-nav",!!(e.arrows&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-is-modal",!!e.modal)},toggleControls:function(){this.hasHiddenControls?this.showControls():this.hideControls()}}),n.fancybox={version:"3.5.7",defaults:a,getInstance:function(t){var e=n('.fancybox-container:not(".fancybox-is-closing"):last').data("FancyBox"),o=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return e instanceof b&&("string"===n.type(t)?e[t].apply(e,o):"function"===n.type(t)&&t.apply(e,o),e)},open:function(t,e,n){return new b(t,e,n)},close:function(t){var e=this.getInstance();e&&(e.close(),!0===t&&this.close(t))},destroy:function(){this.close(!0),r.add("body").off("click.fb-start","**")},isMobile:/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent),use3d:function(){var n=e.createElement("div");return t.getComputedStyle&&t.getComputedStyle(n)&&t.getComputedStyle(n).getPropertyValue("transform")&&!(e.documentMode&&e.documentMode<11)}(),getTranslate:function(t){var e;return!(!t||!t.length)&&(e=t[0].getBoundingClientRect(),{top:e.top||0,left:e.left||0,width:e.width,height:e.height,opacity:parseFloat(t.css("opacity"))})},setTranslate:function(t,e){var n="",o={};if(t&&e)return void 0===e.left&&void 0===e.top||(n=(void 0===e.left?t.position().left:e.left)+"px, "+(void 0===e.top?t.position().top:e.top)+"px",n=this.use3d?"translate3d("+n+", 0px)":"translate("+n+")"),void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY?n+=" scale("+e.scaleX+", "+e.scaleY+")":void 0!==e.scaleX&&(n+=" scaleX("+e.scaleX+")"),n.length&&(o.transform=n),void 0!==e.opacity&&(o.opacity=e.opacity),void 0!==e.width&&(o.width=e.width),void 0!==e.height&&(o.height=e.height),t.css(o)},animate:function(t,e,o,i,a){var s,r=this;n.isFunction(o)&&(i=o,o=null),r.stop(t),s=r.getTranslate(t),t.on(f,function(c){(!c||!c.originalEvent||t.is(c.originalEvent.target)&&"z-index"!=c.originalEvent.propertyName)&&(r.stop(t),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",""),n.isPlainObject(e)?void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&r.setTranslate(t,{top:e.top,left:e.left,width:s.width*e.scaleX,height:s.height*e.scaleY,scaleX:1,scaleY:1}):!0!==a&&t.removeClass(e),n.isFunction(i)&&i(c))}),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",o+"ms"),n.isPlainObject(e)?(void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&(delete e.width,delete e.height,t.parent().hasClass("fancybox-slide--image")&&t.parent().addClass("fancybox-is-scaling")),n.fancybox.setTranslate(t,e)):t.addClass(e),t.data("timer",setTimeout(function(){t.trigger(f)},o+33))},stop:function(t,e){t&&t.length&&(clearTimeout(t.data("timer")),e&&t.trigger(f),t.off(f).css("transition-duration",""),t.parent().removeClass("fancybox-is-scaling"))}},n.fn.fancybox=function(t){var e;return t=t||{},e=t.selector||!1,e?n("body").off("click.fb-start",e).on("click.fb-start",e,{options:t},i):this.off("click.fb-start").on("click.fb-start",{items:this,options:t},i),this},r.on("click.fb-start","[data-fancybox]",i),r.on("click.fb-start","[data-fancybox-trigger]",function(t){n('[data-fancybox="'+n(this).attr("data-fancybox-trigger")+'"]').eq(n(this).attr("data-fancybox-index")||0).trigger("click.fb-start",{$trigger:n(this)})}),function(){var t=null;r.on("mousedown mouseup focus blur",".fancybox-button",function(e){switch(e.type){case"mousedown":t=n(this);break;case"mouseup":t=null;break;case"focusin":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus"),n(this).is(t)||n(this).is("[disabled]")||n(this).addClass("fancybox-focus");break;case"focusout":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus")}})}()}}(window,document,jQuery),function(t){"use strict";var e={youtube:{matcher:/(youtube.com|youtu.be|youtube-nocookie.com)/(watch?(.*&)?v=|v/|u/|embed/?)?(videoseries?list=(.*)|[w-]{11}|?listType=(.*)&list=(.*))(.*)/i,params:{autoplay:1,autohide:1,fs:1,rel:0,hd:1,wmode:"transparent",enablejsapi:1,html5:1},paramPlace:8,type:"iframe",url:"https://www.youtube-nocookie.com/embed/$4",thumb:"https://img.youtube.com/vi/$4/hqdefault.jpg"},vimeo:{matcher:/^.+vimeo.com/(.*/)?([d]+)(.*)?/,params:{autoplay:1,hd:1,show_title:1,show_byline:1,show_portrait:0,fullscreen:1},paramPlace:3,type:"iframe",url:"//player.vimeo.com/video/$2"},instagram:{matcher:/(instagr.am|instagram.com)/p/([a-zA-Z0-9_-]+)/?/i,type:"image",url:"//$1/p/$2/media/?size=l"},gmap_place:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(((maps/(place/(.*)/)?@(.*),(d+.?d+?)z))|(?ll=))(.*)?/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/?ll="+(t[9]?t[9]+"&z="+Math.floor(t[10])+(t[12]?t[12].replace(/^//,"&"):""):t[12]+"").replace(/?/,"&")+"&output="+(t[12]&&t[12].indexOf("layer=c")>0?"svembed":"embed")}},gmap_search:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(maps/search/)(.*)/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/maps?q="+t[5].replace("query=","q=").replace("api=1","")+"&output=embed"}}},n=function(e,n,o){if(e)return o=o||"","object"===t.type(o)&&(o=t.param(o,!0)),t.each(n,function(t,n){e=e.replace("$"+t,n||"")}),o.length&&(e+=(e.indexOf("?")>0?"&":"?")+o),e};t(document).on("objectNeedsType.fb",function(o,i,a){var s,r,c,l,d,u,f,p=a.src||"",h=!1;s=t.extend(!0,{},e,a.opts.media),t.each(s,function(e,o){if(c=p.match(o.matcher)){if(h=o.type,f=e,u={},o.paramPlace&&c[o.paramPlace]){d=c[o.paramPlace],"?"==d[0]&&(d=d.substring(1)),d=d.split("&");for(var i=0;i ').appendTo(n.$refs.inner))},set:function(t){var n=this,o=n.instance,i=o.current;i&&(!0===t||i.opts.loop||o.currIndex ').appendTo(i.$refs.container.find(a).addBack().filter(a)),o.$grid.on("click","a",function(){i.jumpTo(e(this).attr("data-index"))})),o.$list||(o.$list=e(' '}}),e(t).on("click","[data-fancybox-share]",function(){var t,o,i=e.fancybox.getInstance(),a=i.current||null;a&&("function"===e.type(a.opts.share.url)&&(t=a.opts.share.url.apply(a,[i,a])),o=a.opts.share.tpl.replace(/{{media}}/g,"image"===a.type?encodeURIComponent(a.src):"").replace(/{{url}}/g,encodeURIComponent(t)).replace(/{{url_raw}}/g,n(t)).replace(/{{descr}}/g,i.$caption?encodeURIComponent(i.$caption.text()):""),e.fancybox.open({src:i.translate(i,o),type:"html",opts:{touch:!1,animationEffect:!1,afterLoad:function(t,e){i.$refs.container.one("beforeClose.fb",function(){t.close(null,0)}),e.$content.find(".fancybox-share__button").click(function(){return window.open(this.href,"Share","width=550, height=450"),!1})},mobile:{autoFocus:!1}}}))})}(document,jQuery),function(t,e,n){"use strict";function o(){var e=t.location.hash.substr(1),n=e.split("-"),o=n.length>1&&/^+?d+$/.test(n[n.length-1])?parseInt(n.pop(-1),10)||1:1,i=n.join("-");return{hash:e,index:o<1?1:o,gallery:i}}function i(t){""!==t.gallery&&n("[data-fancybox='"+n.escapeSelector(t.gallery)+"']").eq(t.index-1).focus().trigger("click.fb-start")}function a(t){var e,n;return!!t&&(e=t.current?t.current.opts:t.opts,""!==(n=e.hash||(e.$orig?e.$orig.data("fancybox")||e.$orig.data("fancybox-trigger"):""))&&n)}n.escapeSelector||(n.escapeSelector=function(t){return(t+"").replace(/([�-x1fx7f]|^-?d)|^-$|[^x80-uFFFFw-]/g,function(t,e){return e?"�"===t?"�":t.slice(0,-1)+"\"+t.charCodeAt(t.length-1).toString(16)+" ":"\"+t})}),n(function(){!1!==n.fancybox.defaults.hash&&(n(e).on({"onInit.fb":function(t,e){var n,i;!1!==e.group[e.currIndex].opts.hash&&(n=o(),(i=a(e))&&n.gallery&&i==n.gallery&&(e.currIndex=n.index-1))},"beforeShow.fb":function(n,o,i,s){var r;i&&!1!==i.opts.hash&&(r=a(o))&&(o.currentHash=r+(o.group.length>1?"-"+(i.index+1):""),t.location.hash!=="#"+o.currentHash&&(s&&!o.origHash&&(o.origHash=t.location.hash),o.hashTimer&&clearTimeout(o.hashTimer),o.hashTimer=setTimeout(function(){"replaceState"in t.history?(t.history[s?"pushState":"replaceState"]({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+"#"+o.currentHash),s&&(o.hasCreatedHistory=!0)):t.location.hash=o.currentHash,o.hashTimer=null},300)))},"beforeClose.fb":function(n,o,i){i&&!1!==i.opts.hash&&(clearTimeout(o.hashTimer),o.currentHash&&o.hasCreatedHistory?t.history.back():o.currentHash&&("replaceState"in t.history?t.history.replaceState({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+(o.origHash||"")):t.location.hash=o.origHash),o.currentHash=null)}}),n(t).on("hashchange.fb",function(){var t=o(),e=null;n.each(n(".fancybox-container").get().reverse(),function(t,o){var i=n(o).data("FancyBox");if(i&&i.currentHash)return e=i,!1}),e?e.currentHash===t.gallery+"-"+t.index||1===t.index&&e.currentHash==t.gallery||(e.currentHash=null,e.close()):""!==t.gallery&&i(t)}),setTimeout(function(){n.fancybox.getInstance()||i(o())},50))})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n=(new Date).getTime();e(t).on({"onInit.fb":function(t,e,o){e.$refs.stage.on("mousewheel DOMMouseScroll wheel MozMousePixelScroll",function(t){var o=e.current,i=(new Date).getTime();e.group.length<2||!1===o.opts.wheel||"auto"===o.opts.wheel&&"image"!==o.type||(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),o.$slide.hasClass("fancybox-animated")||(t=t.originalEvent||t,i-n<250||(n=i,e[(-t.deltaY||-t.deltaX||t.wheelDelta||-t.detail)<0?"next":"previous"]())))})}})}(document,jQuery);class contabeisLoad{static load(o){contabeisLoad.canRun=!0,o?o*=6e4:o=36e4,contabeisLoad.link=window.location.href,setTimeout(contabeisLoad.run,o)}static run(){1==contabeisLoad.canRun&&$.ajax({url:"https://www.contabeis.com.br/gravaAcessoPixel",context:document.body,error:function(o,a){return!1},success:function(){try{window.location.reload(!0)}catch(o){setTimeout(function(){window.location.href=contabeisLoad.link},1e3)}}})}static setPause(){contabeisLoad.canRun=!1}}
var scriptAdsCarregado=!1;$(window).load(function(){$.expr[':'].external=function(obj){if($(obj).parents(".texto").hasClass("publipost"))return!1;if($(obj).hasClass("link-parceiro"))return!1;var url=$(obj).attr("href");if(url==undefined)return!1;if(url=='#'||url==''||url.includes('javascript:'))return!1;try{var domain=(new URL(url));var hostname=domain.hostname;if(hostname.includes('.contabeis.com')||hostname.includes('contabeis.club')||hostname.includes('conbcon.com'))return!1}catch(e){return!1}
return!obj.href.match(/^mailto:/)&&(obj.hostname!=location.hostname)&&!obj.href.match(/^javascript:/)&&!obj.href.match(/^$/)};$('a:external').attr('target','_blank').attr('rel','nofollow')});$(document).ready(function(){!function(t){t.fn._checkbox=function(){return this.each(function(){t(this).is(":checkbox")&&t(this).wrap('').before("").change(function(){if(t(this).is(":checked")){t(this).parent().addClass("ativo") ")});$('.submenu.submenuLogin .menuEstatico').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu.submenuLogin').hide();$('body .mascaraTela').remove()});$('.submenu .menuEstatico .voltarSubmenu').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu .blocoPrimeiroMenu li, header nav li.menuPrincipal').removeClass("ativo")});$('#menuMobile').click(function(e){$('body').toggleClass('open');$(this).toggleClass('open');if($('body').hasClass("open")){}else{$('header nav .submenu').hide();$('header nav li').removeClass('ativo')}});$('._640 header nav li:not(.linkDireto) > a').click(function(e){e.preventDefault();$('._640 header nav .submenu').hide();if($(this).parents().hasClass('ativo')){$(this).next().hide();$(this).parent().removeClass('ativo')}else{$(this).next().show();$('header nav ul li').removeClass('ativo');$(this).parent().addClass('ativo')}});$('ul.compartilhamento span[redeSocial]').click(function(e){e.preventDefault();var titulo=$(this).parents('ul').attr('titulo');var url=$(this).parents('ul').attr('href');var tipo=$(this).attr('redeSocial');compartilhamentoRedeSocial(tipo,url,titulo);return!1})});$(document).ready(function(){gravaAcesso();var observer=new IntersectionObserver(intersectionCallback,options);var adContainers=document.getElementsByClassName('ad-container');for(var i=0;i '+' '+' '+arrayToast.pop_descricao+' '+'',});firedToast=!0}});function resolucao(){var _htmlresolucao=document.querySelector('html');if(window.innerWidth<=1100){_htmlresolucao.classList.add('_640')}else{_htmlresolucao.classList.remove('_640')}
if(window.innerWidth>1100){_htmlresolucao.classList.add('_1000')}else{_htmlresolucao.classList.remove('_1000')} '+texto+' ');setTimeout(function(){$('.alertaGeral').addClass('ativo')},300);if(reload==1){if(url==''){setTimeout(function(){location.reload()},delayT)}else{setTimeout(function(){window.location.href=url},delayT)}}else{setTimeout(function(){$('.alertaGeral').removeClass('ativo').remove()},delayT)}}
').appendTo(i.$refs.stage),i.slides[t]=n.extend(!0,{},i.group[o],{pos:t,$slide:e,isLoaded:!1}),i.updateSlide(i.slides[t])),i.slides[t]},scaleToActual:function(t,e,o){var i,a,s,r,c,l=this,d=l.current,u=d.$content,f=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).width,p=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).height,h=d.width,g=d.height;l.isAnimating||l.isMoved()||!u||"image"!=d.type||!d.isLoaded||d.hasError||(l.isAnimating=!0,n.fancybox.stop(u),t=void 0===t?.5*f:t,e=void 0===e?.5*p:e,i=n.fancybox.getTranslate(u),i.top-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).top,i.left-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).left,r=h/i.width,c=g/i.height,a=.5*f-.5*h,s=.5*p-.5*g,h>f&&(a=i.left*r-(t*r-t),a>0&&(a=0),a
').addClass("fancybox-is-hidden").appendTo(t.$slide.addClass("fancybox-slide--image")),!1!==t.opts.preload&&t.opts.width&&t.opts.height&&t.thumb&&(t.width=t.opts.width,t.height=t.opts.height,o=e.createElement("img"),o.onerror=function(){n(this).remove(),t.$ghost=null},o.onload=function(){i.afterLoad(t)},t.$ghost=n(o).addClass("fancybox-image").appendTo(t.$content).attr("src",t.thumb)),i.setBigImage(t)},checkSrcset:function(e){var n,o,i,a,s=e.opts.srcset||e.opts.image.srcset;if(s){i=t.devicePixelRatio||1,a=t.innerWidth*i,o=s.split(",").map(function(t){var e={};return t.trim().split(/s+/).forEach(function(t,n){var o=parseInt(t.substring(0,t.length-1),10);if(0===n)return e.url=t;o&&(e.value=o,e.postfix=t[t.length-1])}),e}),o.sort(function(t,e){return t.value-e.value});for(var r=0;r
').css(i.css).appendTo(a),a.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),t.$iframe=e=n(i.tpl.replace(/{rnd}/g,(new Date).getTime())).attr(i.attr).appendTo(t.$content),i.preload?(o.showLoading(t),e.on("load.fb error.fb",function(e){this.isReady=1,t.$slide.trigger("refresh"),o.afterLoad(t)}),a.on("refresh.fb",function(){var n,o,s=t.$content,r=i.css.width,c=i.css.height;if(1===e[0].isReady){try{n=e.contents(),o=n.find("body")}catch(t){}o&&o.length&&o.children().length&&(a.css("overflow","visible"),s.css({width:"100%","max-width":"100%",height:"9999px"}),void 0===r&&(r=Math.ceil(Math.max(o[0].clientWidth,o.outerWidth(!0)))),s.css("width",r||"").css("max-width",""),void 0===c&&(c=Math.ceil(Math.max(o[0].clientHeight,o.outerHeight(!0)))),s.css("height",c||""),a.css("overflow","auto")),s.removeClass("fancybox-is-hidden")}})):o.afterLoad(t),e.attr("src",t.src),a.one("onReset",function(){try{n(this).find("iframe").hide().unbind().attr("src","//about:blank")}catch(t){}n(this).off("refresh.fb").empty(),t.isLoaded=!1,t.isRevealed=!1})},setContent:function(t,e){var o=this;o.isClosing||(o.hideLoading(t),t.$content&&n.fancybox.stop(t.$content),t.$slide.empty(),l(e)&&e.parent().length?((e.hasClass("fancybox-content")||e.parent().hasClass("fancybox-content"))&&e.parents(".fancybox-slide").trigger("onReset"),t.$placeholder=n("
"),t.contentType="video",t.opts.width=t.opts.width||n(e).attr("width"),t.opts.height=t.opts.height||n(e).attr("height")),t.$content=t.$slide.children().filter("div,form,main,video,audio,article,.fancybox-content").first(),t.$content.siblings().hide(),t.$content.length||(t.$content=t.$slide.wrapInner("
").children().first()),t.$content.addClass("fancybox-content"),t.$slide.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),o.afterLoad(t))},setError:function(t){t.hasError=!0,t.$slide.trigger("onReset").removeClass("fancybox-slide--"+t.contentType).addClass("fancybox-slide--error"),t.contentType="html",this.setContent(t,this.translate(t,t.opts.errorTpl)),t.pos===this.currPos&&(this.isAnimating=!1)},showLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&!t.$spinner&&(t.$spinner=n(e.translate(e,e.opts.spinnerTpl)).appendTo(t.$slide).hide().fadeIn("fast"))},hideLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&t.$spinner&&(t.$spinner.stop().remove(),delete t.$spinner)},afterLoad:function(t){var e=this;e.isClosing||(t.isLoading=!1,t.isLoaded=!0,e.trigger("afterLoad",t),e.hideLoading(t),!t.opts.smallBtn||t.$smallBtn&&t.$smallBtn.length||(t.$smallBtn=n(e.translate(t,t.opts.btnTpl.smallBtn)).appendTo(t.$content)),t.opts.protect&&t.$content&&!t.hasError&&(t.$content.on("contextmenu.fb",function(t){return 2==t.button&&t.preventDefault(),!0}),"image"===t.type&&n('
').appendTo(t.$content)),e.adjustCaption(t),e.adjustLayout(t),t.pos===e.currPos&&e.updateCursor(),e.revealContent(t))},adjustCaption:function(t){var e,n=this,o=t||n.current,i=o.opts.caption,a=o.opts.preventCaptionOverlap,s=n.$refs.caption,r=!1;s.toggleClass("fancybox-caption--separate",a),a&&i&&i.length&&(o.pos!==n.currPos?(e=s.clone().appendTo(s.parent()),e.children().eq(0).empty().html(i),r=e.outerHeight(!0),e.empty().remove()):n.$caption&&(r=n.$caption.outerHeight(!0)),o.$slide.css("padding-bottom",r||""))},adjustLayout:function(t){var e,n,o,i,a=this,s=t||a.current;s.isLoaded&&!0!==s.opts.disableLayoutFix&&(s.$content.css("margin-bottom",""),s.$content.outerHeight()>s.$slide.height()+.5&&(o=s.$slide[0].style["padding-bottom"],i=s.$slide.css("padding-bottom"),parseFloat(i)>0&&(e=s.$slide[0].scrollHeight,s.$slide.css("padding-bottom",0),Math.abs(e-s.$slide[0].scrollHeight)<1&&(n=i),s.$slide.css("padding-bottom",o))),s.$content.css("margin-bottom",n))},revealContent:function(t){var e,o,i,a,s=this,r=t.$slide,c=!1,l=!1,d=s.isMoved(t),u=t.isRevealed;return t.isRevealed=!0,e=t.opts[s.firstRun?"animationEffect":"transitionEffect"],i=t.opts[s.firstRun?"animationDuration":"transitionDuration"],i=parseInt(void 0===t.forcedDuration?i:t.forcedDuration,10),!d&&t.pos===s.currPos&&i||(e=!1),"zoom"===e&&(t.pos===s.currPos&&i&&"image"===t.type&&!t.hasError&&(l=s.getThumbPos(t))?c=s.getFitPos(t):e="fade"),"zoom"===e?(s.isAnimating=!0,c.scaleX=c.width/l.width,c.scaleY=c.height/l.height,a=t.opts.zoomOpacity,"auto"==a&&(a=Math.abs(t.width/t.height-l.width/l.height)>.1),a&&(l.opacity=.1,c.opacity=1),n.fancybox.setTranslate(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),l),p(t.$content),void n.fancybox.animate(t.$content,c,i,function(){s.isAnimating=!1,s.complete()})):(s.updateSlide(t),e?(n.fancybox.stop(r),o="fancybox-slide--"+(t.pos>=s.prevPos?"next":"previous")+" fancybox-animated fancybox-fx-"+e,r.addClass(o).removeClass("fancybox-slide--current"),t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),p(r),"image"!==t.type&&t.$content.hide().show(0),void n.fancybox.animate(r,"fancybox-slide--current",i,function(){r.removeClass(o).css({transform:"",opacity:""}),t.pos===s.currPos&&s.complete()},!0)):(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),u||!d||"image"!==t.type||t.hasError||t.$content.hide().fadeIn("fast"),void(t.pos===s.currPos&&s.complete())))},getThumbPos:function(t){var e,o,i,a,s,r=!1,c=t.$thumb;return!(!c||!g(c[0]))&&(e=n.fancybox.getTranslate(c),o=parseFloat(c.css("border-top-width")||0),i=parseFloat(c.css("border-right-width")||0),a=parseFloat(c.css("border-bottom-width")||0),s=parseFloat(c.css("border-left-width")||0),r={top:e.top+o,left:e.left+s,width:e.width-i-s,height:e.height-o-a,scaleX:1,scaleY:1},e.width>0&&e.height>0&&r)},complete:function(){var t,e=this,o=e.current,i={};!e.isMoved()&&o.isLoaded&&(o.isComplete||(o.isComplete=!0,o.$slide.siblings().trigger("onReset"),e.preload("inline"),p(o.$slide),o.$slide.addClass("fancybox-slide--complete"),n.each(e.slides,function(t,o){o.pos>=e.currPos-1&&o.pos<=e.currPos+1?i[o.pos]=o:o&&(n.fancybox.stop(o.$slide),o.$slide.off().remove())}),e.slides=i),e.isAnimating=!1,e.updateCursor(),e.trigger("afterShow"),o.opts.video.autoStart&&o.$slide.find("video,audio").filter(":visible:first").trigger("play").one("ended",function(){Document.exitFullscreen?Document.exitFullscreen():this.webkitExitFullscreen&&this.webkitExitFullscreen(),e.next()}),o.opts.autoFocus&&"html"===o.contentType&&(t=o.$content.find("input[autofocus]:enabled:visible:first"),t.length?t.trigger("focus"):e.focus(null,!0)),o.$slide.scrollTop(0).scrollLeft(0))},preload:function(t){var e,n,o=this;o.group.length<2||(n=o.slides[o.currPos+1],e=o.slides[o.currPos-1],e&&e.type===t&&o.loadSlide(e),n&&n.type===t&&o.loadSlide(n))},focus:function(t,o){var i,a,s=this,r=["a[href]","area[href]",'input:not([disabled]):not([type="hidden"]):not([aria-hidden])',"select:not([disabled]):not([aria-hidden])","textarea:not([disabled]):not([aria-hidden])","button:not([disabled]):not([aria-hidden])","iframe","object","embed","video","audio","[contenteditable]",'[tabindex]:not([tabindex^="-"])'].join(",");s.isClosing||(i=!t&&s.current&&s.current.isComplete?s.current.$slide.find("*:visible"+(o?":not(.fancybox-close-small)":"")):s.$refs.container.find("*:visible"),i=i.filter(r).filter(function(){return"hidden"!==n(this).css("visibility")&&!n(this).hasClass("disabled")}),i.length?(a=i.index(e.activeElement),t&&t.shiftKey?(a<0||0==a)&&(t.preventDefault(),i.eq(i.length-1).trigger("focus")):(a<0||a==i.length-1)&&(t&&t.preventDefault(),i.eq(0).trigger("focus"))):s.$refs.container.trigger("focus"))},activate:function(){var t=this;n(".fancybox-container").each(function(){var e=n(this).data("FancyBox");e&&e.id!==t.id&&!e.isClosing&&(e.trigger("onDeactivate"),e.removeEvents(),e.isVisible=!1)}),t.isVisible=!0,(t.current||t.isIdle)&&(t.update(),t.updateControls()),t.trigger("onActivate"),t.addEvents()},close:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,u=this,f=u.current,h=function(){u.cleanUp(t)};return!u.isClosing&&(u.isClosing=!0,!1===u.trigger("beforeClose",t)?(u.isClosing=!1,d(function(){u.update()}),!1):(u.removeEvents(),a=f.$content,o=f.opts.animationEffect,i=n.isNumeric(e)?e:o?f.opts.animationDuration:0,f.$slide.removeClass("fancybox-slide--complete fancybox-slide--next fancybox-slide--previous fancybox-animated"),!0!==t?n.fancybox.stop(f.$slide):o=!1,f.$slide.siblings().trigger("onReset").remove(),i&&u.$refs.container.removeClass("fancybox-is-open").addClass("fancybox-is-closing").css("transition-duration",i+"ms"),u.hideLoading(f),u.hideControls(!0),u.updateCursor(),"zoom"!==o||a&&i&&"image"===f.type&&!u.isMoved()&&!f.hasError&&(l=u.getThumbPos(f))||(o="fade"),"zoom"===o?(n.fancybox.stop(a),s=n.fancybox.getTranslate(a),c={top:s.top,left:s.left,scaleX:s.width/l.width,scaleY:s.height/l.height,width:l.width,height:l.height},r=f.opts.zoomOpacity,"auto"==r&&(r=Math.abs(f.width/f.height-l.width/l.height)>.1),r&&(l.opacity=0),n.fancybox.setTranslate(a,c),p(a),n.fancybox.animate(a,l,i,h),!0):(o&&i?n.fancybox.animate(f.$slide.addClass("fancybox-slide--previous").removeClass("fancybox-slide--current"),"fancybox-animated fancybox-fx-"+o,i,h):!0===t?setTimeout(h,i):h(),!0)))},cleanUp:function(e){var o,i,a,s=this,r=s.current.opts.$orig;s.current.$slide.trigger("onReset"),s.$refs.container.empty().remove(),s.trigger("afterClose",e),s.current.opts.backFocus&&(r&&r.length&&r.is(":visible")||(r=s.$trigger),r&&r.length&&(i=t.scrollX,a=t.scrollY,r.trigger("focus"),n("html, body").scrollTop(a).scrollLeft(i))),s.current=null,o=n.fancybox.getInstance(),o?o.activate():(n("body").removeClass("fancybox-active compensate-for-scrollbar"),n("#fancybox-style-noscroll").remove())},trigger:function(t,e){var o,i=Array.prototype.slice.call(arguments,1),a=this,s=e&&e.opts?e:a.current;if(s?i.unshift(s):s=a,i.unshift(a),n.isFunction(s.opts[t])&&(o=s.opts[t].apply(s,i)),!1===o)return o;"afterClose"!==t&&a.$refs?a.$refs.container.trigger(t+".fb",i):r.trigger(t+".fb",i)},updateControls:function(){var t=this,o=t.current,i=o.index,a=t.$refs.container,s=t.$refs.caption,r=o.opts.caption;o.$slide.trigger("refresh"),r&&r.length?(t.$caption=s,s.children().eq(0).html(r)):t.$caption=null,t.hasHiddenControls||t.isIdle||t.showControls(),a.find("[data-fancybox-count]").html(t.group.length),a.find("[data-fancybox-index]").html(i+1),a.find("[data-fancybox-prev]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i<=0),a.find("[data-fancybox-next]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i>=t.group.length-1),"image"===o.type?a.find("[data-fancybox-zoom]").show().end().find("[data-fancybox-download]").attr("href",o.opts.image.src||o.src).show():o.opts.toolbar&&a.find("[data-fancybox-download],[data-fancybox-zoom]").hide(),n(e.activeElement).is(":hidden,[disabled]")&&t.$refs.container.trigger("focus")},hideControls:function(t){var e=this,n=["infobar","toolbar","nav"];!t&&e.current.opts.preventCaptionOverlap||n.push("caption"),this.$refs.container.removeClass(n.map(function(t){return"fancybox-show-"+t}).join(" ")),this.hasHiddenControls=!0},showControls:function(){var t=this,e=t.current?t.current.opts:t.opts,n=t.$refs.container;t.hasHiddenControls=!1,t.idleSecondsCounter=0,n.toggleClass("fancybox-show-toolbar",!(!e.toolbar||!e.buttons)).toggleClass("fancybox-show-infobar",!!(e.infobar&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-show-caption",!!t.$caption).toggleClass("fancybox-show-nav",!!(e.arrows&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-is-modal",!!e.modal)},toggleControls:function(){this.hasHiddenControls?this.showControls():this.hideControls()}}),n.fancybox={version:"3.5.7",defaults:a,getInstance:function(t){var e=n('.fancybox-container:not(".fancybox-is-closing"):last').data("FancyBox"),o=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return e instanceof b&&("string"===n.type(t)?e[t].apply(e,o):"function"===n.type(t)&&t.apply(e,o),e)},open:function(t,e,n){return new b(t,e,n)},close:function(t){var e=this.getInstance();e&&(e.close(),!0===t&&this.close(t))},destroy:function(){this.close(!0),r.add("body").off("click.fb-start","**")},isMobile:/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent),use3d:function(){var n=e.createElement("div");return t.getComputedStyle&&t.getComputedStyle(n)&&t.getComputedStyle(n).getPropertyValue("transform")&&!(e.documentMode&&e.documentMode<11)}(),getTranslate:function(t){var e;return!(!t||!t.length)&&(e=t[0].getBoundingClientRect(),{top:e.top||0,left:e.left||0,width:e.width,height:e.height,opacity:parseFloat(t.css("opacity"))})},setTranslate:function(t,e){var n="",o={};if(t&&e)return void 0===e.left&&void 0===e.top||(n=(void 0===e.left?t.position().left:e.left)+"px, "+(void 0===e.top?t.position().top:e.top)+"px",n=this.use3d?"translate3d("+n+", 0px)":"translate("+n+")"),void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY?n+=" scale("+e.scaleX+", "+e.scaleY+")":void 0!==e.scaleX&&(n+=" scaleX("+e.scaleX+")"),n.length&&(o.transform=n),void 0!==e.opacity&&(o.opacity=e.opacity),void 0!==e.width&&(o.width=e.width),void 0!==e.height&&(o.height=e.height),t.css(o)},animate:function(t,e,o,i,a){var s,r=this;n.isFunction(o)&&(i=o,o=null),r.stop(t),s=r.getTranslate(t),t.on(f,function(c){(!c||!c.originalEvent||t.is(c.originalEvent.target)&&"z-index"!=c.originalEvent.propertyName)&&(r.stop(t),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",""),n.isPlainObject(e)?void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&r.setTranslate(t,{top:e.top,left:e.left,width:s.width*e.scaleX,height:s.height*e.scaleY,scaleX:1,scaleY:1}):!0!==a&&t.removeClass(e),n.isFunction(i)&&i(c))}),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",o+"ms"),n.isPlainObject(e)?(void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&(delete e.width,delete e.height,t.parent().hasClass("fancybox-slide--image")&&t.parent().addClass("fancybox-is-scaling")),n.fancybox.setTranslate(t,e)):t.addClass(e),t.data("timer",setTimeout(function(){t.trigger(f)},o+33))},stop:function(t,e){t&&t.length&&(clearTimeout(t.data("timer")),e&&t.trigger(f),t.off(f).css("transition-duration",""),t.parent().removeClass("fancybox-is-scaling"))}},n.fn.fancybox=function(t){var e;return t=t||{},e=t.selector||!1,e?n("body").off("click.fb-start",e).on("click.fb-start",e,{options:t},i):this.off("click.fb-start").on("click.fb-start",{items:this,options:t},i),this},r.on("click.fb-start","[data-fancybox]",i),r.on("click.fb-start","[data-fancybox-trigger]",function(t){n('[data-fancybox="'+n(this).attr("data-fancybox-trigger")+'"]').eq(n(this).attr("data-fancybox-index")||0).trigger("click.fb-start",{$trigger:n(this)})}),function(){var t=null;r.on("mousedown mouseup focus blur",".fancybox-button",function(e){switch(e.type){case"mousedown":t=n(this);break;case"mouseup":t=null;break;case"focusin":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus"),n(this).is(t)||n(this).is("[disabled]")||n(this).addClass("fancybox-focus");break;case"focusout":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus")}})}()}}(window,document,jQuery),function(t){"use strict";var e={youtube:{matcher:/(youtube.com|youtu.be|youtube-nocookie.com)/(watch?(.*&)?v=|v/|u/|embed/?)?(videoseries?list=(.*)|[w-]{11}|?listType=(.*)&list=(.*))(.*)/i,params:{autoplay:1,autohide:1,fs:1,rel:0,hd:1,wmode:"transparent",enablejsapi:1,html5:1},paramPlace:8,type:"iframe",url:"https://www.youtube-nocookie.com/embed/$4",thumb:"https://img.youtube.com/vi/$4/hqdefault.jpg"},vimeo:{matcher:/^.+vimeo.com/(.*/)?([d]+)(.*)?/,params:{autoplay:1,hd:1,show_title:1,show_byline:1,show_portrait:0,fullscreen:1},paramPlace:3,type:"iframe",url:"//player.vimeo.com/video/$2"},instagram:{matcher:/(instagr.am|instagram.com)/p/([a-zA-Z0-9_-]+)/?/i,type:"image",url:"//$1/p/$2/media/?size=l"},gmap_place:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(((maps/(place/(.*)/)?@(.*),(d+.?d+?)z))|(?ll=))(.*)?/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/?ll="+(t[9]?t[9]+"&z="+Math.floor(t[10])+(t[12]?t[12].replace(/^//,"&"):""):t[12]+"").replace(/?/,"&")+"&output="+(t[12]&&t[12].indexOf("layer=c")>0?"svembed":"embed")}},gmap_search:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(maps/search/)(.*)/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/maps?q="+t[5].replace("query=","q=").replace("api=1","")+"&output=embed"}}},n=function(e,n,o){if(e)return 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t,o,i=e.fancybox.getInstance(),a=i.current||null;a&&("function"===e.type(a.opts.share.url)&&(t=a.opts.share.url.apply(a,[i,a])),o=a.opts.share.tpl.replace(/{{media}}/g,"image"===a.type?encodeURIComponent(a.src):"").replace(/{{url}}/g,encodeURIComponent(t)).replace(/{{url_raw}}/g,n(t)).replace(/{{descr}}/g,i.$caption?encodeURIComponent(i.$caption.text()):""),e.fancybox.open({src:i.translate(i,o),type:"html",opts:{touch:!1,animationEffect:!1,afterLoad:function(t,e){i.$refs.container.one("beforeClose.fb",function(){t.close(null,0)}),e.$content.find(".fancybox-share__button").click(function(){return window.open(this.href,"Share","width=550, height=450"),!1})},mobile:{autoFocus:!1}}}))})}(document,jQuery),function(t,e,n){"use strict";function o(){var e=t.location.hash.substr(1),n=e.split("-"),o=n.length>1&&/^+?d+$/.test(n[n.length-1])?parseInt(n.pop(-1),10)||1:1,i=n.join("-");return{hash:e,index:o<1?1:o,gallery:i}}function i(t){""!==t.gallery&&n("[data-fancybox='"+n.escapeSelector(t.gallery)+"']").eq(t.index-1).focus().trigger("click.fb-start")}function a(t){var e,n;return!!t&&(e=t.current?t.current.opts:t.opts,""!==(n=e.hash||(e.$orig?e.$orig.data("fancybox")||e.$orig.data("fancybox-trigger"):""))&&n)}n.escapeSelector||(n.escapeSelector=function(t){return(t+"").replace(/([�-x1fx7f]|^-?d)|^-$|[^x80-uFFFFw-]/g,function(t,e){return e?"�"===t?"�":t.slice(0,-1)+"\"+t.charCodeAt(t.length-1).toString(16)+" ":"\"+t})}),n(function(){!1!==n.fancybox.defaults.hash&&(n(e).on({"onInit.fb":function(t,e){var n,i;!1!==e.group[e.currIndex].opts.hash&&(n=o(),(i=a(e))&&n.gallery&&i==n.gallery&&(e.currIndex=n.index-1))},"beforeShow.fb":function(n,o,i,s){var r;i&&!1!==i.opts.hash&&(r=a(o))&&(o.currentHash=r+(o.group.length>1?"-"+(i.index+1):""),t.location.hash!=="#"+o.currentHash&&(s&&!o.origHash&&(o.origHash=t.location.hash),o.hashTimer&&clearTimeout(o.hashTimer),o.hashTimer=setTimeout(function(){"replaceState"in t.history?(t.history[s?"pushState":"replaceState"]({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+"#"+o.currentHash),s&&(o.hasCreatedHistory=!0)):t.location.hash=o.currentHash,o.hashTimer=null},300)))},"beforeClose.fb":function(n,o,i){i&&!1!==i.opts.hash&&(clearTimeout(o.hashTimer),o.currentHash&&o.hasCreatedHistory?t.history.back():o.currentHash&&("replaceState"in t.history?t.history.replaceState({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+(o.origHash||"")):t.location.hash=o.origHash),o.currentHash=null)}}),n(t).on("hashchange.fb",function(){var t=o(),e=null;n.each(n(".fancybox-container").get().reverse(),function(t,o){var i=n(o).data("FancyBox");if(i&&i.currentHash)return e=i,!1}),e?e.currentHash===t.gallery+"-"+t.index||1===t.index&&e.currentHash==t.gallery||(e.currentHash=null,e.close()):""!==t.gallery&&i(t)}),setTimeout(function(){n.fancybox.getInstance()||i(o())},50))})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n=(new Date).getTime();e(t).on({"onInit.fb":function(t,e,o){e.$refs.stage.on("mousewheel DOMMouseScroll wheel MozMousePixelScroll",function(t){var o=e.current,i=(new Date).getTime();e.group.length<2||!1===o.opts.wheel||"auto"===o.opts.wheel&&"image"!==o.type||(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),o.$slide.hasClass("fancybox-animated")||(t=t.originalEvent||t,i-n<250||(n=i,e[(-t.deltaY||-t.deltaX||t.wheelDelta||-t.detail)<0?"next":"previous"]())))})}})}(document,jQuery);class contabeisLoad{static load(o){contabeisLoad.canRun=!0,o?o*=6e4:o=36e4,contabeisLoad.link=window.location.href,setTimeout(contabeisLoad.run,o)}static run(){1==contabeisLoad.canRun&&$.ajax({url:"https://www.contabeis.com.br/gravaAcessoPixel",context:document.body,error:function(o,a){return!1},success:function(){try{window.location.reload(!0)}catch(o){setTimeout(function(){window.location.href=contabeisLoad.link},1e3)}}})}static setPause(){contabeisLoad.canRun=!1}}
var scriptAdsCarregado=!1;$(window).load(function(){$.expr[':'].external=function(obj){if($(obj).parents(".texto").hasClass("publipost"))return!1;if($(obj).hasClass("link-parceiro"))return!1;var url=$(obj).attr("href");if(url==undefined)return!1;if(url=='#'||url==''||url.includes('javascript:'))return!1;try{var domain=(new URL(url));var hostname=domain.hostname;if(hostname.includes('.contabeis.com')||hostname.includes('contabeis.club')||hostname.includes('conbcon.com'))return!1}catch(e){return!1}
return!obj.href.match(/^mailto:/)&&(obj.hostname!=location.hostname)&&!obj.href.match(/^javascript:/)&&!obj.href.match(/^$/)};$('a:external').attr('target','_blank').attr('rel','nofollow')});$(document).ready(function(){!function(t){t.fn._checkbox=function(){return this.each(function(){t(this).is(":checkbox")&&t(this).wrap('').before("").change(function(){if(t(this).is(":checked")){t(this).parent().addClass("ativo") ")});$('.submenu.submenuLogin .menuEstatico').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu.submenuLogin').hide();$('body .mascaraTela').remove()});$('.submenu .menuEstatico .voltarSubmenu').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu .blocoPrimeiroMenu li, header nav li.menuPrincipal').removeClass("ativo")});$('#menuMobile').click(function(e){$('body').toggleClass('open');$(this).toggleClass('open');if($('body').hasClass("open")){}else{$('header nav .submenu').hide();$('header nav li').removeClass('ativo')}});$('._640 header nav li:not(.linkDireto) > a').click(function(e){e.preventDefault();$('._640 header nav .submenu').hide();if($(this).parents().hasClass('ativo')){$(this).next().hide();$(this).parent().removeClass('ativo')}else{$(this).next().show();$('header nav ul li').removeClass('ativo');$(this).parent().addClass('ativo')}});$('ul.compartilhamento span[redeSocial]').click(function(e){e.preventDefault();var titulo=$(this).parents('ul').attr('titulo');var url=$(this).parents('ul').attr('href');var tipo=$(this).attr('redeSocial');compartilhamentoRedeSocial(tipo,url,titulo);return!1})});$(document).ready(function(){gravaAcesso();var observer=new IntersectionObserver(intersectionCallback,options);var adContainers=document.getElementsByClassName('ad-container');for(var i=0;i '+' '+' '+arrayToast.pop_descricao+' '+'',});firedToast=!0}});function resolucao(){var _htmlresolucao=document.querySelector('html');if(window.innerWidth<=1100){_htmlresolucao.classList.add('_640')}else{_htmlresolucao.classList.remove('_640')}
if(window.innerWidth>1100){_htmlresolucao.classList.add('_1000')}else{_htmlresolucao.classList.remove('_1000')} '+texto+' ');setTimeout(function(){$('.alertaGeral').addClass('ativo')},300);if(reload==1){if(url==''){setTimeout(function(){location.reload()},delayT)}else{setTimeout(function(){window.location.href=url},delayT)}}else{setTimeout(function(){$('.alertaGeral').removeClass('ativo').remove()},delayT)}}
').appendTo(n.$refs.inner))},set:function(t){var n=this,o=n.instance,i=o.current;i&&(!0===t||i.opts.loop||o.currIndex
').appendTo(i.$refs.container.find(a).addBack().filter(a)),o.$grid.on("click","a",function(){i.jumpTo(e(this).attr("data-index"))})),o.$list||(o.$list=e('
'}}),e(t).on("click","[data-fancybox-share]",function(){var t,o,i=e.fancybox.getInstance(),a=i.current||null;a&&("function"===e.type(a.opts.share.url)&&(t=a.opts.share.url.apply(a,[i,a])),o=a.opts.share.tpl.replace(/{{media}}/g,"image"===a.type?encodeURIComponent(a.src):"").replace(/{{url}}/g,encodeURIComponent(t)).replace(/{{url_raw}}/g,n(t)).replace(/{{descr}}/g,i.$caption?encodeURIComponent(i.$caption.text()):""),e.fancybox.open({src:i.translate(i,o),type:"html",opts:{touch:!1,animationEffect:!1,afterLoad:function(t,e){i.$refs.container.one("beforeClose.fb",function(){t.close(null,0)}),e.$content.find(".fancybox-share__button").click(function(){return window.open(this.href,"Share","width=550, height=450"),!1})},mobile:{autoFocus:!1}}}))})}(document,jQuery),function(t,e,n){"use strict";function o(){var e=t.location.hash.substr(1),n=e.split("-"),o=n.length>1&&/^+?d+$/.test(n[n.length-1])?parseInt(n.pop(-1),10)||1:1,i=n.join("-");return{hash:e,index:o<1?1:o,gallery:i}}function i(t){""!==t.gallery&&n("[data-fancybox='"+n.escapeSelector(t.gallery)+"']").eq(t.index-1).focus().trigger("click.fb-start")}function a(t){var e,n;return!!t&&(e=t.current?t.current.opts:t.opts,""!==(n=e.hash||(e.$orig?e.$orig.data("fancybox")||e.$orig.data("fancybox-trigger"):""))&&n)}n.escapeSelector||(n.escapeSelector=function(t){return(t+"").replace(/([�-x1fx7f]|^-?d)|^-$|[^x80-uFFFFw-]/g,function(t,e){return e?"�"===t?"�":t.slice(0,-1)+"\"+t.charCodeAt(t.length-1).toString(16)+" ":"\"+t})}),n(function(){!1!==n.fancybox.defaults.hash&&(n(e).on({"onInit.fb":function(t,e){var n,i;!1!==e.group[e.currIndex].opts.hash&&(n=o(),(i=a(e))&&n.gallery&&i==n.gallery&&(e.currIndex=n.index-1))},"beforeShow.fb":function(n,o,i,s){var r;i&&!1!==i.opts.hash&&(r=a(o))&&(o.currentHash=r+(o.group.length>1?"-"+(i.index+1):""),t.location.hash!=="#"+o.currentHash&&(s&&!o.origHash&&(o.origHash=t.location.hash),o.hashTimer&&clearTimeout(o.hashTimer),o.hashTimer=setTimeout(function(){"replaceState"in t.history?(t.history[s?"pushState":"replaceState"]({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+"#"+o.currentHash),s&&(o.hasCreatedHistory=!0)):t.location.hash=o.currentHash,o.hashTimer=null},300)))},"beforeClose.fb":function(n,o,i){i&&!1!==i.opts.hash&&(clearTimeout(o.hashTimer),o.currentHash&&o.hasCreatedHistory?t.history.back():o.currentHash&&("replaceState"in t.history?t.history.replaceState({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+(o.origHash||"")):t.location.hash=o.origHash),o.currentHash=null)}}),n(t).on("hashchange.fb",function(){var t=o(),e=null;n.each(n(".fancybox-container").get().reverse(),function(t,o){var i=n(o).data("FancyBox");if(i&&i.currentHash)return e=i,!1}),e?e.currentHash===t.gallery+"-"+t.index||1===t.index&&e.currentHash==t.gallery||(e.currentHash=null,e.close()):""!==t.gallery&&i(t)}),setTimeout(function(){n.fancybox.getInstance()||i(o())},50))})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n=(new Date).getTime();e(t).on({"onInit.fb":function(t,e,o){e.$refs.stage.on("mousewheel DOMMouseScroll wheel MozMousePixelScroll",function(t){var o=e.current,i=(new Date).getTime();e.group.length<2||!1===o.opts.wheel||"auto"===o.opts.wheel&&"image"!==o.type||(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),o.$slide.hasClass("fancybox-animated")||(t=t.originalEvent||t,i-n<250||(n=i,e[(-t.deltaY||-t.deltaX||t.wheelDelta||-t.detail)<0?"next":"previous"]())))})}})}(document,jQuery);class contabeisLoad{static load(o){contabeisLoad.canRun=!0,o?o*=6e4:o=36e4,contabeisLoad.link=window.location.href,setTimeout(contabeisLoad.run,o)}static run(){1==contabeisLoad.canRun&&$.ajax({url:"https://www.contabeis.com.br/gravaAcessoPixel",context:document.body,error:function(o,a){return!1},success:function(){try{window.location.reload(!0)}catch(o){setTimeout(function(){window.location.href=contabeisLoad.link},1e3)}}})}static setPause(){contabeisLoad.canRun=!1}}
var scriptAdsCarregado=!1;$(window).load(function(){$.expr[':'].external=function(obj){if($(obj).parents(".texto").hasClass("publipost"))return!1;if($(obj).hasClass("link-parceiro"))return!1;var url=$(obj).attr("href");if(url==undefined)return!1;if(url=='#'||url==''||url.includes('javascript:'))return!1;try{var domain=(new URL(url));var hostname=domain.hostname;if(hostname.includes('.contabeis.com')||hostname.includes('contabeis.club')||hostname.includes('conbcon.com'))return!1}catch(e){return!1}
return!obj.href.match(/^mailto:/)&&(obj.hostname!=location.hostname)&&!obj.href.match(/^javascript:/)&&!obj.href.match(/^$/)};$('a:external').attr('target','_blank').attr('rel','nofollow')});$(document).ready(function(){!function(t){t.fn._checkbox=function(){return this.each(function(){t(this).is(":checkbox")&&t(this).wrap('').before("").change(function(){if(t(this).is(":checked")){t(this).parent().addClass("ativo")
")});$('.submenu.submenuLogin .menuEstatico').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu.submenuLogin').hide();$('body .mascaraTela').remove()});$('.submenu .menuEstatico .voltarSubmenu').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu .blocoPrimeiroMenu li, header nav li.menuPrincipal').removeClass("ativo")});$('#menuMobile').click(function(e){$('body').toggleClass('open');$(this).toggleClass('open');if($('body').hasClass("open")){}else{$('header nav .submenu').hide();$('header nav li').removeClass('ativo')}});$('._640 header nav li:not(.linkDireto) > a').click(function(e){e.preventDefault();$('._640 header nav .submenu').hide();if($(this).parents().hasClass('ativo')){$(this).next().hide();$(this).parent().removeClass('ativo')}else{$(this).next().show();$('header nav ul li').removeClass('ativo');$(this).parent().addClass('ativo')}});$('ul.compartilhamento span[redeSocial]').click(function(e){e.preventDefault();var titulo=$(this).parents('ul').attr('titulo');var url=$(this).parents('ul').attr('href');var tipo=$(this).attr('redeSocial');compartilhamentoRedeSocial(tipo,url,titulo);return!1})});$(document).ready(function(){gravaAcesso();var observer=new IntersectionObserver(intersectionCallback,options);var adContainers=document.getElementsByClassName('ad-container');for(var i=0;i
'+'
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'+arrayToast.pop_descricao+'
'+'',});firedToast=!0}});function resolucao(){var _htmlresolucao=document.querySelector('html');if(window.innerWidth<=1100){_htmlresolucao.classList.add('_640')}else{_htmlresolucao.classList.remove('_640')}
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'+texto+'
');setTimeout(function(){$('.alertaGeral').addClass('ativo')},300);if(reload==1){if(url==''){setTimeout(function(){location.reload()},delayT)}else{setTimeout(function(){window.location.href=url},delayT)}}else{setTimeout(function(){$('.alertaGeral').removeClass('ativo').remove()},delayT)}}