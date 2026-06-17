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2026 ainda terá 5 feriados prolongados

2026 ainda terá 5 feriados prolongados

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2026 ainda terá 5 feriados prolongados
2026 ainda terá 5 feriados prolongados

Os trabalhadores brasileiros ainda terão seis feriados nacionais até o fim de 2026, sendo que cinco deles poderão resultar em períodos prolongados de descanso, dependendo da jornada adotada pelas empresas e das regras aplicáveis a cada categoria profissional. O próximo feriado nacional será o Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, que neste ano ocorrerá em uma segunda-feira.

A distribuição das datas no calendário favorece o planejamento de folgas e escalas de trabalho nos próximos meses. Além dos feriados nacionais, também há pontos facultativos previstos para o segundo semestre que podem impactar o funcionamento de órgãos públicos e algumas empresas.

Para empregadores, profissionais de Departamento Pessoal e trabalhadores, o calendário exige atenção tanto ao planejamento operacional quanto ao cumprimento das regras trabalhistas relacionadas ao trabalho em feriados.

Embora muitos profissionais sejam dispensados nessas datas, a legislação permite que determinadas atividades mantenham suas operações normalmente, especialmente nos setores considerados essenciais.

Quais feriados nacionais ainda restam em 2026

Após o feriado de Corpus Christi, celebrado em junho, o calendário nacional ainda reserva seis datas oficiais até o encerramento do ano.

A próxima delas será o Dia da Independência, em 7 de setembro, seguido pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

Em novembro, os brasileiros terão o Dia de Finados, em 2 de novembro, a Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro.

O último feriado nacional do ano será o Natal, comemorado em 25 de dezembro.

Próximos feriados nacionais de 2026

  1. 7 de setembro — Independência do Brasil (segunda-feira);
  2. 12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira);
  3. 2 de novembro — Finados (segunda-feira);
  4. 15 de novembro — Proclamação da República (domingo);
  5. 20 de novembro — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira);
  6. 25 de dezembro — Natal (sexta-feira).

Datas favorecem o planejamento de folgas

Entre os seis feriados restantes, cinco ocorrerão em dias que permitem a extensão do período de descanso para trabalhadores que não atuam aos fins de semana.

Três deles cairão em segundas-feiras, criando a possibilidade de emenda com o final de semana anterior.

Outros dois serão celebrados em sextas-feiras, permitindo a formação de finais de semana prolongados.

A única exceção será a Proclamação da República, que em 2026 ocorrerá em um domingo.

Trabalho em feriados exige atenção às regras trabalhistas

A ocorrência de um feriado nacional não implica, automaticamente, paralisação de todas as atividades econômicas.

A legislação trabalhista permite que diversos segmentos mantenham suas operações, especialmente aqueles ligados a serviços essenciais ou autorizados por normas específicas.

Nessas situações, as empresas devem observar as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em acordos coletivos e em convenções da categoria profissional.

O empregado convocado para trabalhar em feriado pode ter direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro da remuneração correspondente, conforme a legislação e as normas coletivas aplicáveis.

Pontos facultativos também exigem organização das empresas

Além dos feriados nacionais, o calendário de 2026 prevê alguns pontos facultativos no segundo semestre.

Essas datas não possuem o mesmo tratamento jurídico dos feriados e sua adoção depende das regras aplicáveis a cada órgão público ou empresa.

Entre os próximos pontos facultativos estão o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, e os períodos após as 13 horas das vésperas de Natal e Ano Novo.

Para as organizações, o planejamento antecipado dessas datas contribui para a organização das escalas, definição de jornadas e comunicação adequada aos colaboradores.

Próximos pontos facultativos de 2026

  1. 28 de outubro — Dia do Servidor Público (quarta-feira);
  2. 24 de dezembro — Véspera de Natal, após as 13h (quinta-feira);
  3. 31 de dezembro — Véspera de Ano Novo, após as 13h (quinta-feira).

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d={},e=this;e.animateHeight(),!0===e.options.rtl&&!1===e.options.vertical&&(b=-b),!1===e.transformsEnabled?!1===e.options.vertical?e.$slideTrack.animate({left:b},e.options.speed,e.options.easing,c):e.$slideTrack.animate({top:b},e.options.speed,e.options.easing,c):!1===e.cssTransitions?(!0===e.options.rtl&&(e.currentLeft=-e.currentLeft),a({animStart:e.currentLeft}).animate({animStart:b},{duration:e.options.speed,easing:e.options.easing,step:function(a){a=Math.ceil(a),!1===e.options.vertical?(d[e.animType]="translate("+a+"px, 0px)",e.$slideTrack.css(d)):(d[e.animType]="translate(0px,"+a+"px)",e.$slideTrack.css(d))},complete:function(){c&&c.call()}})):(e.applyTransition(),b=Math.ceil(b),!1===e.options.vertical?d[e.animType]="translate3d("+b+"px, 0px, 0px)":d[e.animType]="translate3d(0px,"+b+"px, 0px)",e.$slideTrack.css(d),c&&setTimeout(function(){e.disableTransition(),c.call()},e.options.speed))},b.prototype.asNavFor=function(b){var c=this,d=c.options.asNavFor;d&&null!==d&&(d=a(d).not(c.$slider)),null!==d&&"object"==typeof d&&d.each(function(){var c=a(this).slick("getSlick");c.unslicked||c.slideHandler(b,!0)})},b.prototype.applyTransition=function(a){var b=this,c={};!1===b.options.fade?c[b.transitionType]=b.transformType+" "+b.options.speed+"ms "+b.options.cssEase:c[b.transitionType]="opacity "+b.options.speed+"ms "+b.options.cssEase,!1===b.options.fade?b.$slideTrack.css(c):b.$slides.eq(a).css(c)},b.prototype.autoPlay=function(){var a=this;a.autoPlayTimer&&clearInterval(a.autoPlayTimer),a.slideCount>a.options.slidesToShow&&!0!==a.paused&&(a.autoPlayTimer=setInterval(a.autoPlayIterator,a.options.autoplaySpeed))},b.prototype.autoPlayClear=function(){var a=this;a.autoPlayTimer&&clearInterval(a.autoPlayTimer)},b.prototype.autoPlayIterator=function(){var a=this;!1===a.options.infinite?1===a.direction?(a.currentSlide+1===a.slideCount-1&&(a.direction=0),a.slideHandler(a.currentSlide+a.options.slidesToScroll)):(a.currentSlide-1==0&&(a.direction=1),a.slideHandler(a.currentSlide-a.options.slidesToScroll)):a.slideHandler(a.currentSlide+a.options.slidesToScroll)},b.prototype.buildArrows=function(){var b=this;!0===b.options.arrows&&(b.$prevArrow=a(b.options.prevArrow).addClass("slick-arrow"),b.$nextArrow=a(b.options.nextArrow).addClass("slick-arrow"),b.slideCount>b.options.slidesToShow?(b.$prevArrow.removeClass("slick-hidden").removeAttr("aria-hidden tabindex"),b.$nextArrow.removeClass("slick-hidden").removeAttr("aria-hidden tabindex"),b.htmlExpr.test(b.options.prevArrow)&&b.$prevArrow.prependTo(b.options.appendArrows),b.htmlExpr.test(b.options.nextArrow)&&b.$nextArrow.appendTo(b.options.appendArrows),!0!==b.options.infinite&&b.$prevArrow.addClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","true")):b.$prevArrow.add(b.$nextArrow).addClass("slick-hidden").attr({"aria-disabled":"true",tabindex:"-1"}))},b.prototype.buildDots=function(){var c,d,b=this;if(!0===b.options.dots&&b.slideCount>b.options.slidesToShow){for(d='

    ',c=0;c<=b.getDotCount();c+=1)d+="
  • "+b.options.customPaging.call(this,b,c)+"

    • ";d+="

",b.$dots=a(d).appendTo(b.options.appendDots),b.$dots.find("li").first().addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false")}},b.prototype.buildOut=function(){var b=this;b.$slides=b.$slider.children(b.options.slide+":not(.slick-cloned)").addClass("slick-slide"),b.slideCount=b.$slides.length,b.$slides.each(function(b,c){a(c).attr("data-slick-index",b).data("originalStyling",a(c).attr("style")||"")}),b.$slider.addClass("slick-slider"),b.$slideTrack=0===b.slideCount?a('

').appendTo(b.$slider):b.$slides.wrapAll('

').parent(),b.$list=b.$slideTrack.wrap('

').parent(),b.$slideTrack.css("opacity",0),!0!==b.options.centerMode&&!0!==b.options.swipeToSlide||(b.options.slidesToScroll=1),a("img[data-lazy]",b.$slider).not("[src]").addClass("slick-loading"),b.setupInfinite(),b.buildArrows(),b.buildDots(),b.updateDots(),b.setSlideClasses("number"==typeof b.currentSlide?b.currentSlide:0),!0===b.options.draggable&&b.$list.addClass("draggable")},b.prototype.buildRows=function(){var b,c,d,e,f,g,h,a=this;if(e=document.createDocumentFragment(),g=a.$slider.children(),a.options.rows>1){for(h=a.options.slidesPerRow*a.options.rows,f=Math.ceil(g.length/h),b=0;bd.breakpoints[e]&&(f=d.breakpoints[e]));null!==f?null!==d.activeBreakpoint?(f!==d.activeBreakpoint||c)&&(d.activeBreakpoint=f,"unslick"===d.breakpointSettings[f]?d.unslick(f):(d.options=a.extend({},d.originalSettings,d.breakpointSettings[f]),!0===b&&(d.currentSlide=d.options.initialSlide),d.refresh(b)),h=f):(d.activeBreakpoint=f,"unslick"===d.breakpointSettings[f]?d.unslick(f):(d.options=a.extend({},d.originalSettings,d.breakpointSettings[f]),!0===b&&(d.currentSlide=d.options.initialSlide),d.refresh(b)),h=f):null!==d.activeBreakpoint&&(d.activeBreakpoint=null,d.options=d.originalSettings,!0===b&&(d.currentSlide=d.options.initialSlide),d.refresh(b),h=f),b||!1===h||d.$slider.trigger("breakpoint",[d,h])}},b.prototype.changeSlide=function(b,c){var f,g,h,d=this,e=a(b.target);switch(e.is("a")&&b.preventDefault(),e.is("li")||(e=e.closest("li")),h=d.slideCount%d.options.slidesToScroll!=0,f=h?0:(d.slideCount-d.currentSlide)%d.options.slidesToScroll,b.data.message){case"previous":g=0===f?d.options.slidesToScroll:d.options.slidesToShow-f,d.slideCount>d.options.slidesToShow&&d.slideHandler(d.currentSlide-g,!1,c);break;case"next":g=0===f?d.options.slidesToScroll:f,d.slideCount>d.options.slidesToShow&&d.slideHandler(d.currentSlide+g,!1,c);break;case"index":var i=0===b.data.index?0:b.data.index||e.index()*d.options.slidesToScroll;d.slideHandler(d.checkNavigable(i),!1,c),e.children().trigger("focus");break;default:return}},b.prototype.checkNavigable=function(a){var c,d,b=this;if(c=b.getNavigableIndexes(),d=0,a>c[c.length-1])a=c[c.length-1];else for(var e in c){if(ab.options.slidesToShow&&(b.$prevArrow&&b.$prevArrow.off("click.slick",b.changeSlide),b.$nextArrow&&b.$nextArrow.off("click.slick",b.changeSlide)),b.$list.off("touchstart.slick mousedown.slick",b.swipeHandler),b.$list.off("touchmove.slick mousemove.slick",b.swipeHandler),b.$list.off("touchend.slick mouseup.slick",b.swipeHandler),b.$list.off("touchcancel.slick mouseleave.slick",b.swipeHandler),b.$list.off("click.slick",b.clickHandler),a(document).off(b.visibilityChange,b.visibility),b.$list.off("mouseenter.slick",a.proxy(b.setPaused,b,!0)),b.$list.off("mouseleave.slick",a.proxy(b.setPaused,b,!1)),!0===b.options.accessibility&&b.$list.off("keydown.slick",b.keyHandler),!0===b.options.focusOnSelect&&a(b.$slideTrack).children().off("click.slick",b.selectHandler),a(window).off("orientationchange.slick.slick-"+b.instanceUid,b.orientationChange),a(window).off("resize.slick.slick-"+b.instanceUid,b.resize),a("[draggable!=true]",b.$slideTrack).off("dragstart",b.preventDefault),a(window).off("load.slick.slick-"+b.instanceUid,b.setPosition),a(document).off("ready.slick.slick-"+b.instanceUid,b.setPosition)},b.prototype.cleanUpRows=function(){var b,a=this;a.options.rows>1&&(b=a.$slides.children().children(),b.removeAttr("style"),a.$slider.html(b))},b.prototype.clickHandler=function(a){!1===this.shouldClick&&(a.stopImmediatePropagation(),a.stopPropagation(),a.preventDefault())},b.prototype.destroy=function(b){var c=this;c.autoPlayClear(),c.touchObject={},c.cleanUpEvents(),a(".slick-cloned",c.$slider).detach(),c.$dots&&c.$dots.remove(),c.$prevArrow&&c.$prevArrow.length&&(c.$prevArrow.removeClass("slick-disabled slick-arrow slick-hidden").removeAttr("aria-hidden aria-disabled tabindex").css("display",""),c.htmlExpr.test(c.options.prevArrow)&&c.$prevArrow.remove()),c.$nextArrow&&c.$nextArrow.length&&(c.$nextArrow.removeClass("slick-disabled slick-arrow slick-hidden").removeAttr("aria-hidden aria-disabled tabindex").css("display",""),c.htmlExpr.test(c.options.nextArrow)&&c.$nextArrow.remove()),c.$slides&&(c.$slides.removeClass("slick-slide slick-active slick-center slick-visible slick-current").removeAttr("aria-hidden").removeAttr("data-slick-index").each(function(){a(this).attr("style",a(this).data("originalStyling"))}),c.$slideTrack.children(this.options.slide).detach(),c.$slideTrack.detach(),c.$list.detach(),c.$slider.append(c.$slides)),c.cleanUpRows(),c.$slider.removeClass("slick-slider"),c.$slider.removeClass("slick-initialized"),c.unslicked=!0,b||c.$slider.trigger("destroy",[c])},b.prototype.disableTransition=function(a){var b=this,c={};c[b.transitionType]="",!1===b.options.fade?b.$slideTrack.css(c):b.$slides.eq(a).css(c)},b.prototype.fadeSlide=function(a,b){var c=this;!1===c.cssTransitions?(c.$slides.eq(a).css({zIndex:c.options.zIndex}),c.$slides.eq(a).animate({opacity:1},c.options.speed,c.options.easing,b)):(c.applyTransition(a),c.$slides.eq(a).css({opacity:1,zIndex:c.options.zIndex}),b&&setTimeout(function(){c.disableTransition(a),b.call()},c.options.speed))},b.prototype.fadeSlideOut=function(a){var b=this;!1===b.cssTransitions?b.$slides.eq(a).animate({opacity:0,zIndex:b.options.zIndex-2},b.options.speed,b.options.easing):(b.applyTransition(a),b.$slides.eq(a).css({opacity:0,zIndex:b.options.zIndex-2}))},b.prototype.filterSlides=b.prototype.slickFilter=function(a){var b=this;null!==a&&(b.$slidesCache=b.$slides,b.unload(),b.$slideTrack.children(this.options.slide).detach(),b.$slidesCache.filter(a).appendTo(b.$slideTrack),b.reinit())},b.prototype.getCurrent=b.prototype.slickCurrentSlide=function(){return this.currentSlide},b.prototype.getDotCount=function(){var a=this,b=0,c=0,d=0;if(!0===a.options.infinite)for(;bb.options.slidesToShow&&(b.slideOffset=b.slideWidth*b.options.slidesToShow*-1,e=d*b.options.slidesToShow*-1),b.slideCount%b.options.slidesToScroll!=0&&a+b.options.slidesToScroll>b.slideCount&&b.slideCount>b.options.slidesToShow&&(a>b.slideCount?(b.slideOffset=(b.options.slidesToShow-(a-b.slideCount))*b.slideWidth*-1,e=(b.options.slidesToShow-(a-b.slideCount))*d*-1):(b.slideOffset=b.slideCount%b.options.slidesToScroll*b.slideWidth*-1,e=b.slideCount%b.options.slidesToScroll*d*-1))):a+b.options.slidesToShow>b.slideCount&&(b.slideOffset=(a+b.options.slidesToShow-b.slideCount)*b.slideWidth,e=(a+b.options.slidesToShow-b.slideCount)*d),b.slideCount<=b.options.slidesToShow&&(b.slideOffset=0,e=0),!0===b.options.centerMode&&!0===b.options.infinite?b.slideOffset+=b.slideWidth*Math.floor(b.options.slidesToShow/2)-b.slideWidth:!0===b.options.centerMode&&(b.slideOffset=0,b.slideOffset+=b.slideWidth*Math.floor(b.options.slidesToShow/2)),c=!1===b.options.vertical?a*b.slideWidth*-1+b.slideOffset:a*d*-1+e,!0===b.options.variableWidth&&(f=b.slideCount<=b.options.slidesToShow||!1===b.options.infinite?b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a):b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a+b.options.slidesToShow),c=!0===b.options.rtl?f[0]?-1*(b.$slideTrack.width()-f[0].offsetLeft-f.width()):0:f[0]?-1*f[0].offsetLeft:0,!0===b.options.centerMode&&(f=b.slideCount<=b.options.slidesToShow||!1===b.options.infinite?b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a):b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a+b.options.slidesToShow+1),c=!0===b.options.rtl?f[0]?-1*(b.$slideTrack.width()-f[0].offsetLeft-f.width()):0:f[0]?-1*f[0].offsetLeft:0,c+=(b.$list.width()-f.outerWidth())/2)),c},b.prototype.getOption=b.prototype.slickGetOption=function(a){return this.options[a]},b.prototype.getNavigableIndexes=function(){var e,a=this,b=0,c=0,d=[];for(!1===a.options.infinite?e=a.slideCount:(b=-1*a.options.slidesToScroll,c=-1*a.options.slidesToScroll,e=2*a.slideCount);b-1*b.swipeLeft)return d=f,!1}),Math.abs(a(d).attr("data-slick-index")-b.currentSlide)||1):b.options.slidesToScroll},b.prototype.goTo=b.prototype.slickGoTo=function(a,b){this.changeSlide({data:{message:"index",index:parseInt(a)}},b)},b.prototype.init=function(b){var c=this;a(c.$slider).hasClass("slick-initialized")||(a(c.$slider).addClass("slick-initialized"),c.buildRows(),c.buildOut(),c.setProps(),c.startLoad(),c.loadSlider(),c.initializeEvents(),c.updateArrows(),c.updateDots()),b&&c.$slider.trigger("init",[c]),!0===c.options.accessibility&&c.initADA()},b.prototype.initArrowEvents=function(){var a=this;!0===a.options.arrows&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&(a.$prevArrow.on("click.slick",{message:"previous"},a.changeSlide),a.$nextArrow.on("click.slick",{message:"next"},a.changeSlide))},b.prototype.initDotEvents=function(){var b=this;!0===b.options.dots&&b.slideCount>b.options.slidesToShow&&a("li",b.$dots).on("click.slick",{message:"index"},b.changeSlide),!0===b.options.dots&&!0===b.options.pauseOnDotsHover&&!0===b.options.autoplay&&a("li",b.$dots).on("mouseenter.slick",a.proxy(b.setPaused,b,!0)).on("mouseleave.slick",a.proxy(b.setPaused,b,!1))},b.prototype.initializeEvents=function(){var b=this;b.initArrowEvents(),b.initDotEvents(),b.$list.on("touchstart.slick mousedown.slick",{action:"start"},b.swipeHandler),b.$list.on("touchmove.slick mousemove.slick",{action:"move"},b.swipeHandler),b.$list.on("touchend.slick mouseup.slick",{action:"end"},b.swipeHandler),b.$list.on("touchcancel.slick mouseleave.slick",{action:"end"},b.swipeHandler),b.$list.on("click.slick",b.clickHandler),a(document).on(b.visibilityChange,a.proxy(b.visibility,b)),b.$list.on("mouseenter.slick",a.proxy(b.setPaused,b,!0)),b.$list.on("mouseleave.slick",a.proxy(b.setPaused,b,!1)),!0===b.options.accessibility&&b.$list.on("keydown.slick",b.keyHandler),!0===b.options.focusOnSelect&&a(b.$slideTrack).children().on("click.slick",b.selectHandler),a(window).on("orientationchange.slick.slick-"+b.instanceUid,a.proxy(b.orientationChange,b)),a(window).on("resize.slick.slick-"+b.instanceUid,a.proxy(b.resize,b)),a("[draggable!=true]",b.$slideTrack).on("dragstart",b.preventDefault),a(window).on("load.slick.slick-"+b.instanceUid,b.setPosition),a(document).on("ready.slick.slick-"+b.instanceUid,b.setPosition)},b.prototype.initUI=function(){var a=this;!0===a.options.arrows&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&(a.$prevArrow.show(),a.$nextArrow.show()),!0===a.options.dots&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&a.$dots.show(),!0===a.options.autoplay&&a.autoPlay()},b.prototype.keyHandler=function(a){var b=this;a.target.tagName.match("TEXTAREA|INPUT|SELECT")||(37===a.keyCode&&!0===b.options.accessibility?b.changeSlide({data:{message:"previous"}}):39===a.keyCode&&!0===b.options.accessibility&&b.changeSlide({data:{message:"next"}}))},b.prototype.lazyLoad=function(){function g(b){a("img[data-lazy]",b).each(function(){var b=a(this),c=a(this).attr("data-lazy"),d=document.createElement("img");d.onload=function(){b.animate({opacity:0},100,function(){b.attr("src",c).animate({opacity:1},200,function(){b.removeAttr("data-lazy").removeClass("slick-loading")})})},d.src=c})}var c,d,e,f,b=this;!0===b.options.centerMode?!0===b.options.infinite?(e=b.currentSlide+(b.options.slidesToShow/2+1),f=e+b.options.slidesToShow+2):(e=Math.max(0,b.currentSlide-(b.options.slidesToShow/2+1)),f=b.options.slidesToShow/2+1+2+b.currentSlide):(e=b.options.infinite?b.options.slidesToShow+b.currentSlide:b.currentSlide,f=e+b.options.slidesToShow,!0===b.options.fade&&(e>0&&e--,f<=b.slideCount&&f++)),c=b.$slider.find(".slick-slide").slice(e,f),g(c),b.slideCount<=b.options.slidesToShow?(d=b.$slider.find(".slick-slide"),g(d)):b.currentSlide>=b.slideCount-b.options.slidesToShow?(d=b.$slider.find(".slick-cloned").slice(0,b.options.slidesToShow),g(d)):0===b.currentSlide&&(d=b.$slider.find(".slick-cloned").slice(-1*b.options.slidesToShow),g(d))},b.prototype.loadSlider=function(){var a=this;a.setPosition(),a.$slideTrack.css({opacity:1}),a.$slider.removeClass("slick-loading"),a.initUI(),"progressive"===a.options.lazyLoad&&a.progressiveLazyLoad()},b.prototype.next=b.prototype.slickNext=function(){this.changeSlide({data:{message:"next"}})},b.prototype.orientationChange=function(){var a=this;a.checkResponsive(),a.setPosition()},b.prototype.pause=b.prototype.slickPause=function(){var a=this;a.autoPlayClear(),a.paused=!0},b.prototype.play=b.prototype.slickPlay=function(){var a=this;a.paused=!1,a.autoPlay()},b.prototype.postSlide=function(a){var b=this;b.$slider.trigger("afterChange",[b,a]),b.animating=!1,b.setPosition(),b.swipeLeft=null,!0===b.options.autoplay&&!1===b.paused&&b.autoPlay(),!0===b.options.accessibility&&b.initADA()},b.prototype.prev=b.prototype.slickPrev=function(){this.changeSlide({data:{message:"previous"}})},b.prototype.preventDefault=function(a){a.preventDefault()},b.prototype.progressiveLazyLoad=function(){var c,d,b=this;(c=a("img[data-lazy]",b.$slider).length)>0&&(d=a("img[data-lazy]",b.$slider).first(),d.attr("src",null),d.attr("src",d.attr("data-lazy")).removeClass("slick-loading").load(function(){d.removeAttr("data-lazy"),b.progressiveLazyLoad(),!0===b.options.adaptiveHeight&&b.setPosition()}).error(function(){d.removeAttr("data-lazy"),b.progressiveLazyLoad()}))},b.prototype.refresh=function(b){var d,e,c=this;e=c.slideCount-c.options.slidesToShow,c.options.infinite||(c.slideCount<=c.options.slidesToShow?c.currentSlide=0:c.currentSlide>e&&(c.currentSlide=e)),d=c.currentSlide,c.destroy(!0),a.extend(c,c.initials,{currentSlide:d}),c.init(),b||c.changeSlide({data:{message:"index",index:d}},!1)},b.prototype.registerBreakpoints=function(){var c,d,e,b=this,f=b.options.responsive||null;if("array"===a.type(f)&&f.length){b.respondTo=b.options.respondTo||"window";for(c in f)if(e=b.breakpoints.length-1,d=f[c].breakpoint,f.hasOwnProperty(c)){for(;e>=0;)b.breakpoints[e]&&b.breakpoints[e]===d&&b.breakpoints.splice(e,1),e--;b.breakpoints.push(d),b.breakpointSettings[d]=f[c].settings}b.breakpoints.sort(function(a,c){return b.options.mobileFirst?a-c:c-a})}},b.prototype.reinit=function(){var b=this;b.$slides=b.$slideTrack.children(b.options.slide).addClass("slick-slide"),b.slideCount=b.$slides.length,b.currentSlide>=b.slideCount&&0!==b.currentSlide&&(b.currentSlide=b.currentSlide-b.options.slidesToScroll),b.slideCount<=b.options.slidesToShow&&(b.currentSlide=0),b.registerBreakpoints(),b.setProps(),b.setupInfinite(),b.buildArrows(),b.updateArrows(),b.initArrowEvents(),b.buildDots(),b.updateDots(),b.initDotEvents(),b.checkResponsive(!1,!0),!0===b.options.focusOnSelect&&a(b.$slideTrack).children().on("click.slick",b.selectHandler),b.setSlideClasses(0),b.setPosition(),b.$slider.trigger("reInit",[b]),!0===b.options.autoplay&&b.focusHandler()},b.prototype.resize=function(){var b=this;a(window).width()!==b.windowWidth&&(clearTimeout(b.windowDelay),b.windowDelay=window.setTimeout(function(){b.windowWidth=a(window).width(),b.checkResponsive(),b.unslicked||b.setPosition()},50))},b.prototype.removeSlide=b.prototype.slickRemove=function(a,b,c){var d=this;if("boolean"==typeof a?(b=a,a=!0===b?0:d.slideCount-1):a=!0===b?--a:a,d.slideCount<1||a<0||a>d.slideCount-1)return!1;d.unload(),!0===c?d.$slideTrack.children().remove():d.$slideTrack.children(this.options.slide).eq(a).remove(),d.$slides=d.$slideTrack.children(this.options.slide),d.$slideTrack.children(this.options.slide).detach(),d.$slideTrack.append(d.$slides),d.$slidesCache=d.$slides,d.reinit()},b.prototype.setCSS=function(a){var d,e,b=this,c={};!0===b.options.rtl&&(a=-a),d="left"==b.positionProp?Math.ceil(a)+"px":"0px",e="top"==b.positionProp?Math.ceil(a)+"px":"0px",c[b.positionProp]=a,!1===b.transformsEnabled?b.$slideTrack.css(c):(c={},!1===b.cssTransitions?(c[b.animType]="translate("+d+", "+e+")",b.$slideTrack.css(c)):(c[b.animType]="translate3d("+d+", "+e+", 0px)",b.$slideTrack.css(c)))},b.prototype.setDimensions=function(){var a=this;!1===a.options.vertical?!0===a.options.centerMode&&a.$list.css({padding:"0px "+a.options.centerPadding}):(a.$list.height(a.$slides.first().outerHeight(!0)*a.options.slidesToShow),!0===a.options.centerMode&&a.$list.css({padding:a.options.centerPadding+" 0px"})),a.listWidth=a.$list.width(),a.listHeight=a.$list.height(),!1===a.options.vertical&&!1===a.options.variableWidth?(a.slideWidth=Math.ceil(a.listWidth/a.options.slidesToShow),a.$slideTrack.width(Math.ceil(a.slideWidth*a.$slideTrack.children(".slick-slide").length))):!0===a.options.variableWidth?a.$slideTrack.width(5e3*a.slideCount):(a.slideWidth=Math.ceil(a.listWidth),a.$slideTrack.height(Math.ceil(a.$slides.first().outerHeight(!0)*a.$slideTrack.children(".slick-slide").length)));var b=a.$slides.first().outerWidth(!0)-a.$slides.first().width();!1===a.options.variableWidth&&a.$slideTrack.children(".slick-slide").width(a.slideWidth-b)},b.prototype.setFade=function(){var c,b=this;b.$slides.each(function(d,e){c=b.slideWidth*d*-1,!0===b.options.rtl?a(e).css({position:"relative",right:c,top:0,zIndex:b.options.zIndex-2,opacity:0}):a(e).css({position:"relative",left:c,top:0,zIndex:b.options.zIndex-2,opacity:0})}),b.$slides.eq(b.currentSlide).css({zIndex:b.options.zIndex-1,opacity:1})},b.prototype.setHeight=function(){var a=this;if(1===a.options.slidesToShow&&!0===a.options.adaptiveHeight&&!1===a.options.vertical){var b=a.$slides.eq(a.currentSlide).outerHeight(!0);a.$list.css("height",b)}},b.prototype.setOption=b.prototype.slickSetOption=function(b,c,d){var f,g,e=this;if("responsive"===b&&"array"===a.type(c))for(g in c)if("array"!==a.type(e.options.responsive))e.options.responsive=[c[g]];else{for(f=e.options.responsive.length-1;f>=0;)e.options.responsive[f].breakpoint===c[g].breakpoint&&e.options.responsive.splice(f,1),f--;e.options.responsive.push(c[g])}else e.options[b]=c;!0===d&&(e.unload(),e.reinit())},b.prototype.setPosition=function(){var a=this;a.setDimensions(),a.setHeight(),!1===a.options.fade?a.setCSS(a.getLeft(a.currentSlide)):a.setFade(),a.$slider.trigger("setPosition",[a])},b.prototype.setProps=function(){var a=this,b=document.body.style;a.positionProp=!0===a.options.vertical?"top":"left","top"===a.positionProp?a.$slider.addClass("slick-vertical"):a.$slider.removeClass("slick-vertical"),void 0===b.WebkitTransition&&void 0===b.MozTransition&&void 0===b.msTransition||!0===a.options.useCSS&&(a.cssTransitions=!0),a.options.fade&&("number"==typeof a.options.zIndex?a.options.zIndex<3&&(a.options.zIndex=3):a.options.zIndex=a.defaults.zIndex),void 0!==b.OTransform&&(a.animType="OTransform",a.transformType="-o-transform",a.transitionType="OTransition",void 0===b.perspectiveProperty&&void 0===b.webkitPerspective&&(a.animType=!1)),void 0!==b.MozTransform&&(a.animType="MozTransform",a.transformType="-moz-transform",a.transitionType="MozTransition",void 0===b.perspectiveProperty&&void 0===b.MozPerspective&&(a.animType=!1)),void 0!==b.webkitTransform&&(a.animType="webkitTransform",a.transformType="-webkit-transform",a.transitionType="webkitTransition",void 0===b.perspectiveProperty&&void 0===b.webkitPerspective&&(a.animType=!1)),void 0!==b.msTransform&&(a.animType="msTransform",a.transformType="-ms-transform",a.transitionType="msTransition",void 0===b.msTransform&&(a.animType=!1)),void 0!==b.transform&&!1!==a.animType&&(a.animType="transform",a.transformType="transform",a.transitionType="transition"),a.transformsEnabled=a.options.useTransform&&null!==a.animType&&!1!==a.animType},b.prototype.setSlideClasses=function(a){var c,d,e,f,b=this;d=b.$slider.find(".slick-slide").removeClass("slick-active slick-center slick-current").attr("aria-hidden","true"),b.$slides.eq(a).addClass("slick-current"),!0===b.options.centerMode?(c=Math.floor(b.options.slidesToShow/2),!0===b.options.infinite&&(a>=c&&a<=b.slideCount-1-c?b.$slides.slice(a-c,a+c+1).addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false"):(e=b.options.slidesToShow+a,d.slice(e-c+1,e+c+2).addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false")),0===a?d.eq(d.length-1-b.options.slidesToShow).addClass("slick-center"):a===b.slideCount-1&&d.eq(b.options.slidesToShow).addClass("slick-center")),b.$slides.eq(a).addClass("slick-center")):a>=0&&a<=b.slideCount-b.options.slidesToShow?b.$slides.slice(a,a+b.options.slidesToShow).addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false"):d.length<=b.options.slidesToShow?d.addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false"):(f=b.slideCount%b.options.slidesToShow,e=!0===b.options.infinite?b.options.slidesToShow+a:a,b.options.slidesToShow==b.options.slidesToScroll&&b.slideCount-ab.options.slidesToShow)){for(e=!0===b.options.centerMode?b.options.slidesToShow+1:b.options.slidesToShow,c=b.slideCount;c>b.slideCount-e;c-=1)d=c-1,a(b.$slides[d]).clone(!0).attr("id","").attr("data-slick-index",d-b.slideCount).prependTo(b.$slideTrack).addClass("slick-cloned");for(c=0;ci.getDotCount()*i.options.slidesToScroll))return void(!1===i.options.fade&&(d=i.currentSlide,!0!==c?i.animateSlide(g,function(){i.postSlide(d)}):i.postSlide(d)));if(!1===i.options.infinite&&!0===i.options.centerMode&&(a<0||a>i.slideCount-i.options.slidesToScroll))return void(!1===i.options.fade&&(d=i.currentSlide,!0!==c?i.animateSlide(g,function(){i.postSlide(d)}):i.postSlide(d)));if(!0===i.options.autoplay&&clearInterval(i.autoPlayTimer),e=d<0?i.slideCount%i.options.slidesToScroll!=0?i.slideCount-i.slideCount%i.options.slidesToScroll:i.slideCount+d:d>=i.slideCount?i.slideCount%i.options.slidesToScroll!=0?0:d-i.slideCount:d,i.animating=!0,i.$slider.trigger("beforeChange",[i,i.currentSlide,e]),f=i.currentSlide,i.currentSlide=e,i.setSlideClasses(i.currentSlide),i.updateDots(),i.updateArrows(),!0===i.options.fade)return!0!==c?(i.fadeSlideOut(f),i.fadeSlide(e,function(){i.postSlide(e)})):i.postSlide(e),void i.animateHeight();!0!==c?i.animateSlide(h,function(){i.postSlide(e)}):i.postSlide(e)}},b.prototype.startLoad=function(){var a=this;!0===a.options.arrows&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&(a.$prevArrow.hide(),a.$nextArrow.hide()),!0===a.options.dots&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&a.$dots.hide(),a.$slider.addClass("slick-loading")},b.prototype.swipeDirection=function(){var a,b,c,d,e=this;return a=e.touchObject.startX-e.touchObject.curX,b=e.touchObject.startY-e.touchObject.curY,c=Math.atan2(b,a),d=Math.round(180*c/Math.PI),d<0&&(d=360-Math.abs(d)),d<=45&&d>=0?!1===e.options.rtl?"left":"right":d<=360&&d>=315?!1===e.options.rtl?"left":"right":d>=135&&d<=225?!1===e.options.rtl?"right":"left":!0===e.options.verticalSwiping?d>=35&&d<=135?"left":"right":"vertical"},b.prototype.swipeEnd=function(a){var c,b=this;if(b.dragging=!1,b.shouldClick=!(b.touchObject.swipeLength>10),void 0===b.touchObject.curX)return!1;if(!0===b.touchObject.edgeHit&&b.$slider.trigger("edge",[b,b.swipeDirection()]),b.touchObject.swipeLength>=b.touchObject.minSwipe)switch(b.swipeDirection()){case"left":c=b.options.swipeToSlide?b.checkNavigable(b.currentSlide+b.getSlideCount()):b.currentSlide+b.getSlideCount(),b.slideHandler(c),b.currentDirection=0,b.touchObject={},b.$slider.trigger("swipe",[b,"left"]);break;case"right":c=b.options.swipeToSlide?b.checkNavigable(b.currentSlide-b.getSlideCount()):b.currentSlide-b.getSlideCount(),b.slideHandler(c),b.currentDirection=1,b.touchObject={},b.$slider.trigger("swipe",[b,"right"])}else b.touchObject.startX!==b.touchObject.curX&&(b.slideHandler(b.currentSlide),b.touchObject={})},b.prototype.swipeHandler=function(a){var b=this;if(!(!1===b.options.swipe||"ontouchend"in document&&!1===b.options.swipe||!1===b.options.draggable&&-1!==a.type.indexOf("mouse")))switch(b.touchObject.fingerCount=a.originalEvent&&void 0!==a.originalEvent.touches?a.originalEvent.touches.length:1,b.touchObject.minSwipe=b.listWidth/b.options.touchThreshold,!0===b.options.verticalSwiping&&(b.touchObject.minSwipe=b.listHeight/b.options.touchThreshold),a.data.action){case"start":b.swipeStart(a);break;case"move":b.swipeMove(a);break;case"end":b.swipeEnd(a)}},b.prototype.swipeMove=function(a){var d,e,f,g,h,b=this;return h=void 0!==a.originalEvent?a.originalEvent.touches:null,!(!b.dragging||h&&1!==h.length)&&(d=b.getLeft(b.currentSlide),b.touchObject.curX=void 0!==h?h[0].pageX:a.clientX,b.touchObject.curY=void 0!==h?h[0].pageY:a.clientY,b.touchObject.swipeLength=Math.round(Math.sqrt(Math.pow(b.touchObject.curX-b.touchObject.startX,2))),!0===b.options.verticalSwiping&&(b.touchObject.swipeLength=Math.round(Math.sqrt(Math.pow(b.touchObject.curY-b.touchObject.startY,2)))),"vertical"!==(e=b.swipeDirection())?(void 0!==a.originalEvent&&b.touchObject.swipeLength>4&&a.preventDefault(),g=(!1===b.options.rtl?1:-1)*(b.touchObject.curX>b.touchObject.startX?1:-1),!0===b.options.verticalSwiping&&(g=b.touchObject.curY>b.touchObject.startY?1:-1),f=b.touchObject.swipeLength,b.touchObject.edgeHit=!1,!1===b.options.infinite&&(0===b.currentSlide&&"right"===e||b.currentSlide>=b.getDotCount()&&"left"===e)&&(f=b.touchObject.swipeLength*b.options.edgeFriction,b.touchObject.edgeHit=!0),!1===b.options.vertical?b.swipeLeft=d+f*g:b.swipeLeft=d+f*(b.$list.height()/b.listWidth)*g,!0===b.options.verticalSwiping&&(b.swipeLeft=d+f*g),!0!==b.options.fade&&!1!==b.options.touchMove&&(!0===b.animating?(b.swipeLeft=null,!1):void b.setCSS(b.swipeLeft))):void 0)},b.prototype.swipeStart=function(a){var c,b=this;if(1!==b.touchObject.fingerCount||b.slideCount<=b.options.slidesToShow)return b.touchObject={},!1;void 0!==a.originalEvent&&void 0!==a.originalEvent.touches&&(c=a.originalEvent.touches[0]),b.touchObject.startX=b.touchObject.curX=void 0!==c?c.pageX:a.clientX,b.touchObject.startY=b.touchObject.curY=void 0!==c?c.pageY:a.clientY,b.dragging=!0},b.prototype.unfilterSlides=b.prototype.slickUnfilter=function(){var a=this;null!==a.$slidesCache&&(a.unload(),a.$slideTrack.children(this.options.slide).detach(),a.$slidesCache.appendTo(a.$slideTrack),a.reinit())},b.prototype.unload=function(){var b=this;a(".slick-cloned",b.$slider).remove(),b.$dots&&b.$dots.remove(),b.$prevArrow&&b.htmlExpr.test(b.options.prevArrow)&&b.$prevArrow.remove(),b.$nextArrow&&b.htmlExpr.test(b.options.nextArrow)&&b.$nextArrow.remove(),b.$slides.removeClass("slick-slide slick-active slick-visible slick-current").attr("aria-hidden","true").css("width","")},b.prototype.unslick=function(a){var b=this;b.$slider.trigger("unslick",[b,a]),b.destroy()},b.prototype.updateArrows=function(){var a=this;Math.floor(a.options.slidesToShow/2),!0===a.options.arrows&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&!a.options.infinite&&(a.$prevArrow.removeClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","false"),a.$nextArrow.removeClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","false"),0===a.currentSlide?(a.$prevArrow.addClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","true"),a.$nextArrow.removeClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","false")):a.currentSlide>=a.slideCount-a.options.slidesToShow&&!1===a.options.centerMode?(a.$nextArrow.addClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","true"),a.$prevArrow.removeClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","false")):a.currentSlide>=a.slideCount-1&&!0===a.options.centerMode&&(a.$nextArrow.addClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","true"),a.$prevArrow.removeClass("slick-disabled").attr("aria-disabled","false")))},b.prototype.updateDots=function(){var a=this;null!==a.$dots&&(a.$dots.find("li").removeClass("slick-active").attr("aria-hidden","true"),a.$dots.find("li").eq(Math.floor(a.currentSlide/a.options.slidesToScroll)).addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false"))},b.prototype.visibility=function(){var a=this;document[a.hidden]?(a.paused=!0,a.autoPlayClear()):!0===a.options.autoplay&&(a.paused=!1,a.autoPlay())},b.prototype.initADA=function(){var b=this;b.$slides.add(b.$slideTrack.find(".slick-cloned")).attr({"aria-hidden":"true",tabindex:"-1"}).find("a, input, button, select").attr({tabindex:"-1"}),b.$slideTrack.attr("role","listbox"),b.$slides.not(b.$slideTrack.find(".slick-cloned")).each(function(c){a(this).attr({role:"option","aria-describedby":"slick-slide"+b.instanceUid+c})}),null!==b.$dots&&b.$dots.attr("role","tablist").find("li").each(function(c){a(this).attr({role:"presentation","aria-selected":"false","aria-controls":"navigation"+b.instanceUid+c,id:"slick-slide"+b.instanceUid+c})}).first().attr("aria-selected","true").end().find("button").attr("role","button").end().closest("div").attr("role","toolbar"),b.activateADA()},b.prototype.activateADA=function(){this.$slideTrack.find(".slick-active").attr({"aria-hidden":"false"}).find("a, input, button, select").attr({tabindex:"0"})},b.prototype.focusHandler=function(){var b=this;b.$slider.on("focus.slick blur.slick","*",function(c){c.stopImmediatePropagation();var d=a(this);setTimeout(function(){b.isPlay&&(d.is(":focus")?(b.autoPlayClear(),b.paused=!0):(b.paused=!1,b.autoPlay()))},0)})},a.fn.slick=function(){var f,g,a=this,c=arguments[0],d=Array.prototype.slice.call(arguments,1),e=a.length;for(f=0;f49?function(){l(t,{timeout:n});if(n!==H.ricTimeout){n=H.ricTimeout}}:te(function(){I(t)},!0);return function(e){var t;if(e=e===!0){n=33}if(i){return}i=!0;t=r-(f.now()-a);if(t<0){t=0}if(e||t<9){s()}else{I(s,t)}}},ae=function(e){var t,i;var a=99;var r=function(){t=null;e()};var n=function(){var e=f.now()-i;if(e0;if(r&&Z(a,"overflow")!="visible"){i=a.getBoundingClientRect();r=C>i.left&&pi.top-1&&g500&&O.clientWidth>500?500:370:H.expand;k._defEx=u;f=u*H.expFactor;c=H.hFac;A=null;if(w2&&h>2&&!D.hidden){w=f;M=0}else if(h>1&&M>1&&N<6){w=u}else{w=_}}if(o!==n){y=innerWidth+n*c;z=innerHeight+n;s=n*-1;o=n}i=d[t].getBoundingClientRect();if((b=i.bottom)>=s&&(g=i.top)<=z&&(C=i.right)>=s*c&&(p=i.left)<=y&&(b||C||p||g)&&(H.loadHidden||W(d[t]))&&(m&&N<3&&!l&&(h<3||M<4)||S(d[t],n))){R(d[t]);r=!0;if(N>9){break}}else if(!r&&m&&!a&&N<4&&M<4&&h>2&&(v[0]||H.preloadAfterLoad)&&(v[0]||!l&&(b||C||p||g||d[t][$](H.sizesAttr)!="auto"))){a=v[0]||d[t]}}if(a&&!r){R(a)}}};var i=ie(t);var B=function(e){var t=e.target;if(t._lazyCache){delete t._lazyCache;return}x(e);K(t,H.loadedClass);Q(t,H.loadingClass);V(t,L);X(t,"lazyloaded")};var a=te(B);var L=function(e){a({target:e.target})};var T=function(t,i){try{t.contentWindow.location.replace(i)}catch(e){t.src=i}};var F=function(e){var t;var i=e[$](H.srcsetAttr);if(t=H.customMedia[e[$]("data-media")||e[$]("media")]){e.setAttribute("media",t)}if(i){e.setAttribute("srcset",i)}};var s=te(function(t,e,i,a,r){var n,s,l,o,u,f;if(!(u=X(t,"lazybeforeunveil",e)).defaultPrevented){if(a){if(i){K(t,H.autosizesClass)}else{t.setAttribute("sizes",a)}}s=t[$](H.srcsetAttr);n=t[$](H.srcAttr);if(r){l=t.parentNode;o=l&&j.test(l.nodeName||"")}f=e.firesLoad||"src"in t&&(s||n||o);u={target:t};K(t,H.loadingClass);if(f){clearTimeout(c);c=I(x,2500);V(t,L,!0)}if(o){G.call(l.getElementsByTagName("source"),F)}if(s){t.setAttribute("srcset",s)}else if(n&&!o){if(d.test(t.nodeName)){T(t,n)}else{t.src=n}}if(r&&(s||o)){Y(t,{src:n})}}if(t._lazyRace){delete t._lazyRace}Q(t,H.lazyClass);ee(function(){var e=t.complete&&t.naturalWidth>1;if(!f||e){if(e){K(t,"ls-is-cached")}B(u);t._lazyCache=!0;I(function(){if("_lazyCache"in t){delete t._lazyCache}},9)}if(t.loading=="lazy"){N--}},!0)});var R=function(e){if(e._lazyRace){return}var t;var i=n.test(e.nodeName);var a=i&&(e[$](H.sizesAttr)||e[$]("sizes"));var r=a=="auto";if((r||!m)&&i&&(e[$]("src")||e.srcset)&&!e.complete&&!J(e,H.errorClass)&&J(e,H.lazyClass)){return}t=X(e,"lazyunveilread").detail;if(r){re.updateElem(e,!0,e.offsetWidth)}e._lazyRace=!0;N++;s(e,t,r,a,i)};var r=ae(function(){H.loadMode=3;i()});var l=function(){if(H.loadMode==3){H.loadMode=2}r()};var o=function(){if(m){return}if(f.now()-e<999){I(o,999);return}m=!0;H.loadMode=3;i();q("scroll",l,!0)};return{_:function(){e=f.now();k.elements=D.getElementsByClassName(H.lazyClass);v=D.getElementsByClassName(H.lazyClass+" "+H.preloadClass);q("scroll",i,!0);q("resize",i,!0);q("pageshow",function(e){if(e.persisted){var t=D.querySelectorAll("."+H.loadingClass);if(t.length&&t.forEach){U(function(){t.forEach(function(e){if(e.complete){R(e)}})})}}});if(u.MutationObserver){new MutationObserver(i).observe(O,{childList:!0,subtree:!0,attributes:!0})}else{O[P]("DOMNodeInserted",i,!0);O[P]("DOMAttrModified",i,!0);setInterval(i,999)}q("hashchange",i,!0);["focus","mouseover","click","load","transitionend","animationend"].forEach(function(e){D[P](e,i,!0)});if(/d$|^c/.test(D.readyState)){o()}else{q("load",o);D[P]("DOMContentLoaded",i);I(o,2e4)}if(k.elements.length){t();ee._lsFlush()}else{i()}},checkElems:i,unveil:R,_aLSL:l}}(),re=function(){var i;var n=te(function(e,t,i,a){var r,n,s;e._lazysizesWidth=a;a+="px";e.setAttribute("sizes",a);if(j.test(t.nodeName||"")){r=t.getElementsByTagName("source");for(n=0,s=r.length;n100){$('body').addClass('_flutuanteAudio')}else{$('body').removeClass('_flutuanteAudio')}});$(document).load(function(){$(window).scrollTop(0)});$(document).ready(function(){let openMinicurriculo=!1;$(".miniCurriculo").click(function(e){if(!openMinicurriculo){openMinicurriculo=!0;$(this).css("-webkit-box-orient","unset").css("cursor","default")}
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window.onYouTubeIframeAPIReady=function(){playerYT[videoId]=new window.YT.Player(video,{videoId:videoId,playerVars:{width:'100%',height:'447px',autoplay:0,modestbranding:1,rel:0},events:{'onStateChange':onPlayerReady}});rodou=1};if(rodou!=0){Object.entries(playerYT).forEach(([key,value])=>{if(key!=videoId){playerYT[key].pauseVideo()}});playerYT[videoId]=new window.YT.Player(video,{videoId:videoId,playerVars:{width:'100%',height:'447px',autoplay:0,modestbranding:1,rel:0},events:{'onStateChange':onPlayerReady}})}}
function onPlayerReady(event){contabeisLoad.setPause();dataLayer.push({'event':'media-play','eventCategory':'Youtube'})};!function(){return function e(t,n,o){function i(a,s){if(!n[a]){if(!t[a]){var l="function"==typeof require&&require;if(!s&&l)return l(a,!0);if(r)return r(a,!0);var d=new Error("Cannot find module '"+a+"'");throw d.code="MODULE_NOT_FOUND",d}var u=n[a]={exports:{}};t[a][0].call(u.exports,function(e){var n=t[a][1][e];return i(n||e)},u,u.exports,e,t,n,o)}return n[a].exports}for(var r="function"==typeof require&&require,a=0;a1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;if("string"==typeof e&&e.length){var n=void 0,o=void 0,r=d.language(),a=function(e,t,n){return"object"!==(void 0===e?"undefined":i(e))||"number"!=typeof t||"number"!=typeof n?e:[function(){return arguments.length<=1?void 0:arguments[1]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:arguments.length<=2?void 0:arguments[2]},function(){return 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0!==n.mediaElement.renderer&&null!==n.mediaElement.renderer&&(n.mediaElement.renderer.pause(),n.mediaElement.renderer.stop&&n.mediaElement.renderer.stop(),n.mediaElement.renderer.hide());var i=n.mediaElement.renderers[e],r=null;if(null!=i)return i.show(),i.setSrc(o),n.mediaElement.renderer=i,n.mediaElement.rendererName=e,!0;for(var a=n.mediaElement.options.renderers.length?n.mediaElement.options.renderers:d.renderer.order,s=0,l=a.length;s1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:[],n=t.length;if(t=t.length?t:this.order,!n){var o=[/^(html5|native)/i,/^flash/i,/iframe$/i],i=function(e){for(var t=0,n=o.length;t',t.addControlElement(a,"fullscreen"),a.addEventListener("click",function(){l.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&l.IS_FULLSCREEN||e.isFullScreen?e.exitFullScreen():e.enterFullScreen()}),e.fullscreenBtn=a,t.options.keyActions.push({keys:[70],action:function(e,t,n,o){o.ctrlKey||void 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e.media.originalNode.webkitEnterFullscreen&&e.media.originalNode.canPlayType((0,c.getTypeFromFile)(e.media.getSrc())))e.media.originalNode.webkitEnterFullscreen();else{if((0,u.addClass)(i.default.documentElement,e.options.classPrefix+"fullscreen"),(0,u.addClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"container-fullscreen"),e.normalHeight=parseFloat(n.height),e.normalWidth=parseFloat(n.width),"native-native"!==e.fullscreenMode&&"plugin-native"!==e.fullscreenMode||(l.requestFullScreen(e.getElement(e.container)),e.isInIframe&&setTimeout(function t(){if(e.isNativeFullScreen){var n=o.default.innerWidth||i.default.documentElement.clientWidth||i.default.body.clientWidth,r=screen.width;Math.abs(r-n)>.002*r?e.exitFullScreen():setTimeout(t,500)}},1e3)),e.getElement(e.container).style.width="100%",e.getElement(e.container).style.height="100%",e.containerSizeTimeout=setTimeout(function(){e.getElement(e.container).style.width="100%",e.getElement(e.container).style.height="100%",e.setControlsSize()},500),t)e.node.style.width="100%",e.node.style.height="100%";else for(var r=e.getElement(e.container).querySelectorAll("embed, object, video"),a=r.length,s=0;s',f.addEventListener("click",function(){r.paused?r.play():r.pause()});var p=f.querySelector("button");function m(e){"play"===e?((0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+"play"),(0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+"replay"),(0,l.addClass)(f,r.options.classPrefix+"pause"),p.setAttribute("title",c),p.setAttribute("aria-label",c)):((0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+"pause"),(0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+"replay"),(0,l.addClass)(f,r.options.classPrefix+"play"),p.setAttribute("title",u),p.setAttribute("aria-label",u))}r.addControlElement(f,"playpause"),m("pse"),i.addEventListener("loadedmetadata",function(){-1===i.rendererName.indexOf("flash")&&m("pse")}),i.addEventListener("play",function(){m("play")}),i.addEventListener("playing",function(){m("play")}),i.addEventListener("pause",function(){m("pse")}),i.addEventListener("ended",function(){e.options.loop||((0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+"pause"),(0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+"play"),(0,l.addClass)(f,r.options.classPrefix+"replay"),p.setAttribute("title",u),p.setAttribute("aria-label",u))})}})},{16:16,2:2,26:26,27:27,5:5}],11:[function(e,t,n){"use 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n=Math.max(e.currentTime-e.options.defaultSeekBackwardInterval(e),0);e.paused||e.pause(),setTimeout(function(){e.setCurrentTime(n)},0),setTimeout(function(){e.play()},0)}}},{keys:[39,228],action:function(e){if(!isNaN(e.duration)&&e.duration>0){e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer());var t=e.getElement(e.container).querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-total");t&&t.focus();var n=Math.min(e.currentTime+e.options.defaultSeekForwardInterval(e),e.duration);e.paused||e.pause(),setTimeout(function(){e.setCurrentTime(n)},0),setTimeout(function(){e.play()},0)}}}),f.rail=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-rail"),f.total=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-total"),f.loaded=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-loaded"),f.current=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-current"),f.handle=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-handle"),f.timefloat=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-float"),f.timefloatcurrent=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-float-current"),f.slider=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-slider"),f.hovered=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-hovered"),f.buffer=t.querySelector("."+f.options.classPrefix+"time-buffering"),f.newTime=0,f.forcedHandlePause=!1,f.setTransformStyle=function(e,t){e.style.transform=t,e.style.webkitTransform=t,e.style.MozTransform=t,e.style.msTransform=t,e.style.OTransform=t},f.buffer.style.display="none";var v=function(t){var n=getComputedStyle(f.total),o=(0,d.offset)(f.total),i=f.total.offsetWidth,r=void 0!==n.webkitTransform?"webkitTransform":void 0!==n.mozTransform?"mozTransform ":void 0!==n.oTransform?"oTransform":void 0!==n.msTransform?"msTransform":"transform",a="WebKitCSSMatrix"in window?"WebKitCSSMatrix":"MSCSSMatrix"in window?"MSCSSMatrix":"CSSMatrix"in window?"CSSMatrix":void 0,c=0,p=0,m=0,h=void 0;if(h=t.originalEvent&&t.originalEvent.changedTouches?t.originalEvent.changedTouches[0].pageX:t.changedTouches?t.changedTouches[0].pageX:t.pageX,f.getDuration()){if(hi+o.left&&(h=i+o.left),c=(m=h-o.left)/i,f.newTime=c*f.getDuration(),u&&null!==f.getCurrentTime()&&f.newTime.toFixed(4)!==f.getCurrentTime().toFixed(4)&&(f.setCurrentRailHandle(f.newTime),f.updateCurrent(f.newTime)),!s.IS_IOS&&!s.IS_ANDROID){if(m<0&&(m=0),f.options.useSmoothHover&&null!==a&&void 0!==window[a]){var v=new window[a](getComputedStyle(f.handle)[r]).m41,g=m/parseFloat(getComputedStyle(f.total).width)-v/parseFloat(getComputedStyle(f.total).width);f.hovered.style.left=v+"px",f.setTransformStyle(f.hovered,"scaleX("+g+")"),f.hovered.setAttribute("pos",m),g>=0?(0,d.removeClass)(f.hovered,"negative"):(0,d.addClass)(f.hovered,"negative")}if(f.timefloat){var y=f.timefloat.offsetWidth/2,E=mejs.Utils.offset(f.getElement(f.container)),b=getComputedStyle(f.timefloat);p=h-E.left=f.getElement(f.container).offsetWidth-y?f.total.offsetWidth-y:m,(0,d.hasClass)(f.getElement(f.container),f.options.classPrefix+"long-video")&&(p+=parseFloat(b.marginLeft)/2+f.timefloat.offsetWidth/2),f.timefloat.style.left=p+"px",f.timefloatcurrent.innerHTML=(0,l.secondsToTimeCode)(f.newTime,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat),f.timefloat.style.display="block"}}}else s.IS_IOS||s.IS_ANDROID||!f.timefloat||(p=f.timefloat.offsetWidth+i>=f.getElement(f.container).offsetWidth?f.timefloat.offsetWidth/2:0,f.timefloat.style.left=p+"px",f.timefloat.style.left=p+"px",f.timefloat.style.display="block")},g=function(){new Date-r>=1e3&&f.play()};f.slider.addEventListener("focus",function(){e.options.autoRewind=!1}),f.slider.addEventListener("blur",function(){e.options.autoRewind=p}),f.slider.addEventListener("keydown",function(t){if(new Date-r>=1e3&&(c=f.paused),f.options.enableKeyboard&&f.options.keyActions.length){var n=t.which||t.keyCode||0,o=f.getDuration(),a=e.options.defaultSeekForwardInterval(i),l=e.options.defaultSeekBackwardInterval(i),d=f.getCurrentTime(),u=f.getElement(f.container).querySelector("."+f.options.classPrefix+"volume-slider");if(38===n||40===n){u&&(u.style.display="block"),f.isVideo&&(f.showControls(),f.startControlsTimer());var p=38===n?Math.min(f.volume+.1,1):Math.max(f.volume-.1,0),m=p<=0;return f.setVolume(p),void f.setMuted(m)}switch(u&&(u.style.display="none"),n){case 37:f.getDuration()!==1/0&&(d-=l);break;case 39:f.getDuration()!==1/0&&(d+=a);break;case 36:d=0;break;case 35:d=o;break;case 13:case 32:return void(s.IS_FIREFOX&&(f.paused?f.play():f.pause()));default:return}d=d<0||isNaN(d)?0:d>=o?o:Math.floor(d),r=new Date,c||e.pause(),setTimeout(function(){f.setCurrentTime(d)},0),d0&&n.buffered.end&&t.getDuration()?o=n.buffered.end(n.buffered.length-1)/t.getDuration():n&&void 0!==n.bytesTotal&&n.bytesTotal>0&&void 0!==n.bufferedBytes?o=n.bufferedBytes/n.bytesTotal:e&&e.lengthComputable&&0!==e.total&&(o=e.loaded/e.total),null!==o&&(o=Math.min(1,Math.max(0,o)),t.loaded&&t.setTransformStyle(t.loaded,"scaleX("+o+")"))},setCurrentRailHandle:function(e){this.setCurrentRailMain(this,e)},setCurrentRail:function(){this.setCurrentRailMain(this)},setCurrentRailMain:function(e,t){if(void 0!==e.getCurrentTime()&&e.getDuration()){var n=void 0===t?e.getCurrentTime():t;if(e.total&&e.handle){var o=parseFloat(getComputedStyle(e.total).width),i=Math.round(o*n/e.getDuration()),r=i-Math.round(e.handle.offsetWidth/2);if(r=r<0?0:r,e.setTransformStyle(e.current,"scaleX("+i/o+")"),e.setTransformStyle(e.handle,"translateX("+r+"px)"),e.options.useSmoothHover&&!(0,d.hasClass)(e.hovered,"no-hover")){var a=parseInt(e.hovered.getAttribute("pos"),10),s=(a=isNaN(a)?0:a)/o-r/o;e.hovered.style.left=r+"px",e.setTransformStyle(e.hovered,"scaleX("+s+")"),s>=0?(0,d.removeClass)(e.hovered,"negative"):(0,d.addClass)(e.hovered,"negative")}}}}})},{16:16,2:2,25:25,26:26,30:30,5:5}],12:[function(e,t,n){"use strict";var o=l(e(2)),i=e(16),r=l(i),a=e(30),s=e(26);function l(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.assign(i.config,{duration:0,timeAndDurationSeparator:" | "}),Object.assign(r.default.prototype,{buildcurrent:function(e,t,n,i){var r=this,s=o.default.createElement("div");s.className=r.options.classPrefix+"time",s.setAttribute("role","timer"),s.setAttribute("aria-live","off"),s.innerHTML=''+(0,a.secondsToTimeCode)(0,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat)+"",r.addControlElement(s,"current"),e.updateCurrent(),r.updateTimeCallback=function(){r.controlsAreVisible&&e.updateCurrent()},i.addEventListener("timeupdate",r.updateTimeCallback)},cleancurrent:function(e,t,n,o){o.removeEventListener("timeupdate",e.updateTimeCallback)},buildduration:function(e,t,n,i){var r=this;if(t.lastChild.querySelector("."+r.options.classPrefix+"currenttime"))t.querySelector("."+r.options.classPrefix+"time").innerHTML+=r.options.timeAndDurationSeparator+''+(0,a.secondsToTimeCode)(r.options.duration,r.options.alwaysShowHours,r.options.showTimecodeFrameCount,r.options.framesPerSecond,r.options.secondsDecimalLength,r.options.timeFormat)+"";else{t.querySelector("."+r.options.classPrefix+"currenttime")&&(0,s.addClass)(t.querySelector("."+r.options.classPrefix+"currenttime").parentNode,r.options.classPrefix+"currenttime-container");var l=o.default.createElement("div");l.className=r.options.classPrefix+"time "+r.options.classPrefix+"duration-container",l.innerHTML=''+(0,a.secondsToTimeCode)(r.options.duration,r.options.alwaysShowHours,r.options.showTimecodeFrameCount,r.options.framesPerSecond,r.options.secondsDecimalLength,r.options.timeFormat)+"",r.addControlElement(l,"duration")}r.updateDurationCallback=function(){r.controlsAreVisible&&e.updateDuration()},i.addEventListener("timeupdate",r.updateDurationCallback)},cleanduration:function(e,t,n,o){o.removeEventListener("timeupdate",e.updateDurationCallback)},updateCurrent:function(){var e=this,t=e.getCurrentTime();isNaN(t)&&(t=0);var n=(0,a.secondsToTimeCode)(t,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat);n.length>5?(0,s.addClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"long-video"):(0,s.removeClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"long-video"),e.getElement(e.controls).querySelector("."+e.options.classPrefix+"currenttime")&&(e.getElement(e.controls).querySelector("."+e.options.classPrefix+"currenttime").innerText=n)},updateDuration:function(){var e=this,t=e.getDuration();void 0!==e.media&&(isNaN(t)||t===1/0||t<0)&&(e.media.duration=e.options.duration=t=0),e.options.duration>0&&(t=e.options.duration);var n=(0,a.secondsToTimeCode)(t,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat);n.length>5?(0,s.addClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"long-video"):(0,s.removeClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"long-video"),e.getElement(e.controls).querySelector("."+e.options.classPrefix+"duration")&&t>0&&(e.getElement(e.controls).querySelector("."+e.options.classPrefix+"duration").innerHTML=n)}})},{16:16,2:2,26:26,30:30}],13:[function(e,t,n){"use strict";var o=c(e(2)),i=c(e(7)),r=c(e(5)),a=e(16),s=c(a),l=e(30),d=e(27),u=e(26);function c(e){return 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r=a.default.createElement("div");r.className=e.options.classPrefix+"fill-container",e.getElement(e.container).parentNode.insertBefore(r,e.getElement(e.container)),r.appendChild(e.getElement(e.container))}c.IS_ANDROID&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"android"),c.IS_IOS&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"ios"),c.IS_IPAD&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"ipad"),c.IS_IPHONE&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"iphone"),h.addClass(e.getElement(e.container),e.isVideo?e.options.classPrefix+"video":e.options.classPrefix+"audio"),e.getElement(e.container).querySelector("."+e.options.classPrefix+"mediaelement").appendChild(e.node),e.media.player=e,e.controls=e.getElement(e.container).querySelector("."+e.options.classPrefix+"controls"),e.layers=e.getElement(e.container).querySelector("."+e.options.classPrefix+"layers");var d=e.isVideo?"video":"audio",p=d.substring(0,1).toUpperCase()+d.substring(1);e.options[d+"Width"]>0||e.options[d+"Width"].toString().indexOf("%")>-1?e.width=e.options[d+"Width"]:""!==e.node.style.width&&null!==e.node.style.width?e.width=e.node.style.width:e.node.getAttribute("width")?e.width=e.node.getAttribute("width"):e.width=e.options["default"+p+"Width"],e.options[d+"Height"]>0||e.options[d+"Height"].toString().indexOf("%")>-1?e.height=e.options[d+"Height"]:""!==e.node.style.height&&null!==e.node.style.height?e.height=e.node.style.height:e.node.getAttribute("height")?e.height=e.node.getAttribute("height"):e.height=e.options["default"+p+"Height"],e.initialAspectRatio=e.height>=e.width?e.width/e.height:e.height/e.width,e.setPlayerSize(e.width,e.height),t.pluginWidth=e.width,t.pluginHeight=e.height}if(s.default.MepDefaults=t,new l.default(e.media,t,e.mediaFiles),void 0!==e.getElement(e.container)&&e.options.features.length&&e.controlsAreVisible&&!e.options.hideVideoControlsOnLoad){var m=(0,f.createEvent)("controlsshown",e.getElement(e.container));e.getElement(e.container).dispatchEvent(m)}}},{key:"showControls",value:function(e){var t=this;if(e=void 0===e||e,!t.controlsAreVisible&&t.isVideo){if(e)!function(){h.fadeIn(t.getElement(t.controls),200,function(){h.removeClass(t.getElement(t.controls),t.options.classPrefix+"offscreen");var e=(0,f.createEvent)("controlsshown",t.getElement(t.container));t.getElement(t.container).dispatchEvent(e)});for(var e=t.getElement(t.container).querySelectorAll("."+t.options.classPrefix+"control"),n=function(n,o){h.fadeIn(e[n],200,function(){h.removeClass(e[n],t.options.classPrefix+"offscreen")})},o=0,i=e.length;o0)||n.isVideo&&!n.options.hideVideoControlsOnLoad&&!n.readyState||n.ended)){if(e)!function(){h.fadeOut(n.getElement(n.controls),200,function(){h.addClass(n.getElement(n.controls),n.options.classPrefix+"offscreen"),n.getElement(n.controls).style.display="";var e=(0,f.createEvent)("controlshidden",n.getElement(n.container));n.getElement(n.container).dispatchEvent(e)});for(var e=n.getElement(n.container).querySelectorAll("."+n.options.classPrefix+"control"),t=function(t,o){h.fadeOut(e[t],200,function(){h.addClass(e[t],n.options.classPrefix+"offscreen"),e[t].style.display=""})},o=0,i=e.length;o0&&e.currentMediaTime>0&&(e.setCurrentTime(e.currentMediaTime),c.IS_IOS||c.IS_ANDROID||e.play())})}},{key:"_meReady",value:function(e,t){var n=this,o=t.getAttribute("autoplay"),i=!(null==o||"false"===o),l=null!==e.rendererName&&/(native|html5)/i.test(n.media.rendererName);if(n.getElement(n.controls)&&n.enableControls(),n.getElement(n.container)&&n.getElement(n.container).querySelector("."+n.options.classPrefix+"overlay-play")&&(n.getElement(n.container).querySelector("."+n.options.classPrefix+"overlay-play").style.display=""),!n.created){if(n.created=!0,n.media=e,n.domNode=t,!(c.IS_ANDROID&&n.options.AndroidUseNativeControls||c.IS_IPAD&&n.options.iPadUseNativeControls||c.IS_IPHONE&&n.options.iPhoneUseNativeControls)){if(!n.isVideo&&!n.options.features.length&&!n.options.useDefaultControls)return i&&l&&n.play(),void(n.options.success&&("string"==typeof n.options.success?r.default[n.options.success](n.media,n.domNode,n):n.options.success(n.media,n.domNode,n)));if(n.featurePosition={},n._setDefaultPlayer(),n.buildposter(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media),n.buildkeyboard(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media),n.buildoverlays(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media),n.options.useDefaultControls){var d=["playpause","current","progress","duration","tracks","volume","fullscreen"];n.options.features=d.concat(n.options.features.filter(function(e){return-1===d.indexOf(e)}))}n.buildfeatures(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media);var u=(0,f.createEvent)("controlsready",n.getElement(n.container));n.getElement(n.container).dispatchEvent(u),n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize(),n.isVideo&&(n.clickToPlayPauseCallback=function(){if(n.options.clickToPlayPause){var e=n.getElement(n.container).querySelector("."+n.options.classPrefix+"overlay-button"),t=e.getAttribute("aria-pressed");n.paused&&t?n.pause():n.paused?n.play():n.pause(),e.setAttribute("aria-pressed",!t),n.getElement(n.container).focus()}},n.createIframeLayer(),n.media.addEventListener("click",n.clickToPlayPauseCallback),!c.IS_ANDROID&&!c.IS_IOS||n.options.alwaysShowControls?(n.getElement(n.container).addEventListener("mouseenter",function(){n.controlsEnabled&&(n.options.alwaysShowControls||(n.killControlsTimer("enter"),n.showControls(),n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseEnter)))}),n.getElement(n.container).addEventListener("mousemove",function(){n.controlsEnabled&&(n.controlsAreVisible||n.showControls(),n.options.alwaysShowControls||n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseEnter))}),n.getElement(n.container).addEventListener("mouseleave",function(){n.controlsEnabled&&(n.paused||n.options.alwaysShowControls||n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseLeave))})):n.node.addEventListener("touchstart",function(){n.controlsAreVisible?n.hideControls(!1):n.controlsEnabled&&n.showControls(!1)},!!c.SUPPORT_PASSIVE_EVENT&&{passive:!0}),n.options.hideVideoControlsOnLoad&&n.hideControls(!1),n.options.enableAutosize&&n.media.addEventListener("loadedmetadata",function(e){var t=void 0!==e?e.detail.target||e.target:n.media;n.options.videoHeight<=0&&!n.domNode.getAttribute("height")&&!n.domNode.style.height&&null!==t&&!isNaN(t.videoHeight)&&(n.setPlayerSize(t.videoWidth,t.videoHeight),n.setControlsSize(),n.media.setSize(t.videoWidth,t.videoHeight))})),n.media.addEventListener("play",function(){for(var e in n.hasFocus=!0,s.default.players)if(s.default.players.hasOwnProperty(e)){var t=s.default.players[e];t.id===n.id||!n.options.pauseOtherPlayers||t.paused||t.ended||!0===t.options.ignorePauseOtherPlayersOption||(t.pause(),t.hasFocus=!1)}c.IS_ANDROID||c.IS_IOS||n.options.alwaysShowControls||!n.isVideo||n.hideControls()}),n.media.addEventListener("ended",function(){if(n.options.autoRewind)try{n.setCurrentTime(0),setTimeout(function(){var e=n.getElement(n.container).querySelector("."+n.options.classPrefix+"overlay-loading");e&&e.parentNode&&(e.parentNode.style.display="none")},20)}catch(e){}"function"==typeof n.media.renderer.stop?n.media.renderer.stop():n.pause(),n.setProgressRail&&n.setProgressRail(),n.setCurrentRail&&n.setCurrentRail(),n.options.loop?n.play():!n.options.alwaysShowControls&&n.controlsEnabled&&n.showControls()}),n.media.addEventListener("loadedmetadata",function(){(0,p.calculateTimeFormat)(n.getDuration(),n.options,n.options.framesPerSecond||25),n.updateDuration&&n.updateDuration(),n.updateCurrent&&n.updateCurrent(),n.isFullScreen||(n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize())});var m=null;n.media.addEventListener("timeupdate",function(){isNaN(n.getDuration())||m===n.getDuration()||(m=n.getDuration(),(0,p.calculateTimeFormat)(m,n.options,n.options.framesPerSecond||25),n.updateDuration&&n.updateDuration(),n.updateCurrent&&n.updateCurrent(),n.setControlsSize())}),n.getElement(n.container).addEventListener("click",function(e){h.addClass(e.currentTarget,n.options.classPrefix+"container-keyboard-inactive")}),n.getElement(n.container).addEventListener("focusin",function(e){h.removeClass(e.currentTarget,n.options.classPrefix+"container-keyboard-inactive"),!n.isVideo||c.IS_ANDROID||c.IS_IOS||!n.controlsEnabled||n.options.alwaysShowControls||(n.killControlsTimer("enter"),n.showControls(),n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseEnter))}),n.getElement(n.container).addEventListener("focusout",function(e){setTimeout(function(){e.relatedTarget&&n.keyboardAction&&!e.relatedTarget.closest("."+n.options.classPrefix+"container")&&(n.keyboardAction=!1,!n.isVideo||n.options.alwaysShowControls||n.paused||n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseLeave))},0)}),setTimeout(function(){n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize()},0),n.globalResizeCallback=function(){n.isFullScreen||c.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&a.default.webkitIsFullScreen||n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize()},n.globalBind("resize",n.globalResizeCallback)}i&&l&&n.play(),n.options.success&&("string"==typeof n.options.success?r.default[n.options.success](n.media,n.domNode,n):n.options.success(n.media,n.domNode,n))}}},{key:"_handleError",value:function(e,t,n){var o=this,i=o.getElement(o.layers).querySelector("."+o.options.classPrefix+"overlay-play");i&&(i.style.display="none"),o.options.error&&o.options.error(e,t,n),o.getElement(o.container).querySelector("."+o.options.classPrefix+"cannotplay")&&o.getElement(o.container).querySelector("."+o.options.classPrefix+"cannotplay").remove();var r=a.default.createElement("div");r.className=o.options.classPrefix+"cannotplay",r.style.width="100%",r.style.height="100%";var l="function"==typeof o.options.customError?o.options.customError(o.media,o.media.originalNode):o.options.customError,d="";if(!l){var u=o.media.originalNode.getAttribute("poster");if(u&&(d=''+s.default.i18n.t('),e.message&&(l="

    "+e.message+"

    "),e.urls)for(var c=0,f=e.urls.length;c'+s.default.i18n.t("mejs.download-file")+": "+p.src+""}}l&&o.getElement(o.layers).querySelector("."+o.options.classPrefix+"overlay-error")&&(r.innerHTML=l,o.getElement(o.layers).querySelector("."+o.options.classPrefix+"overlay-error").innerHTML=""+d+r.outerHTML,o.getElement(o.layers).querySelector("."+o.options.classPrefix+"overlay-error").parentNode.style.display="block"),o.controlsEnabled&&o.disableControls()}},{key:"setPlayerSize",value:function(e,t){var n=this;if(!n.options.setDimensions)return!1;switch(void 0!==e&&(n.width=e),void 0!==t&&(n.height=t),n.options.stretching){case"fill":n.isVideo?n.setFillMode():n.setDimensions(n.width,n.height);break;case"responsive":n.setResponsiveMode();break;case"none":n.setDimensions(n.width,n.height);break;default:!0===n.hasFluidMode()?n.setResponsiveMode():n.setDimensions(n.width,n.height)}}},{key:"hasFluidMode",value:function(){var e=this;return-1!==e.height.toString().indexOf("%")||e.node&&e.node.style.maxWidth&&"none"!==e.node.style.maxWidth&&e.node.style.maxWidth!==e.width||e.node&&e.node.currentStyle&&"100%"===e.node.currentStyle.maxWidth}},{key:"setResponsiveMode",value:function(){var e,t=this,n=function(){for(var e=void 0,n=t.getElement(t.container);n;){try{if(c.IS_FIREFOX&&"html"===n.tagName.toLowerCase()&&r.default.self!==r.default.top&&null!==r.default.frameElement)return r.default.frameElement;e=n.parentElement}catch(t){e=n.parentElement}if(e&&h.visible(e))return e;n=e}return 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0,f=parseFloat(o.width);if(u=t.isVideo?"100%"===t.height?parseFloat(f*s/i,10):t.height>=t.width?parseFloat(f/l,10):parseFloat(f*l,10):s,isNaN(u)&&(u=d),t.getElement(t.container).parentNode.length>0&&"body"===t.getElement(t.container).parentNode.tagName.toLowerCase()&&(f=r.default.innerWidth||a.default.documentElement.clientWidth||a.default.body.clientWidth,u=r.default.innerHeight||a.default.documentElement.clientHeight||a.default.body.clientHeight),u&&f){t.getElement(t.container).style.width=f+"px",t.getElement(t.container).style.height=u+"px",t.node.style.width="100%",t.node.style.height="100%",t.isVideo&&t.media.setSize&&t.media.setSize(f,u);for(var p=t.getElement(t.layers).children,m=0,v=p.length;mimg");l&&(l.style.display="");for(var d=e.getElement(e.container).querySelectorAll("object, embed, iframe, video"),u=e.height,f=e.width,p=i,m=u*i/f,v=f*s/u,g=s,y=v>i==!1,E=y?Math.floor(p):Math.floor(v),b=y?Math.floor(m):Math.floor(g),S=y?i+"px":E+"px",x=y?b+"px":s+"px",w=0,P=d.length;w-1?e:parseFloat(e)+"px",t=(0,f.isString)(t)&&t.indexOf("%")>-1?t:parseFloat(t)+"px",n.getElement(n.container).style.width=e,n.getElement(n.container).style.height=t;for(var o=n.getElement(n.layers).children,i=0,r=o.length;i-1&&!a.default.getElementById(e.media.id+"-iframe-overlay")){var t=a.default.createElement("div"),n=a.default.getElementById(e.media.id+"_"+e.media.rendererName);t.id=e.media.id+"-iframe-overlay",t.className=e.options.classPrefix+"iframe-overlay",t.addEventListener("click",function(t){e.options.clickToPlayPause&&(e.paused?e.play():e.pause(),t.preventDefault(),t.stopPropagation())}),n.parentNode.insertBefore(t,n)}}},{key:"resetSize",value:function(){var e=this;setTimeout(function(){e.setPlayerSize(e.width,e.height),e.setControlsSize()},50)}},{key:"setPoster",value:function(e){var t=this;if(t.getElement(t.container)){var n=t.getElement(t.container).querySelector("."+t.options.classPrefix+"poster");n||((n=a.default.createElement("div")).className=t.options.classPrefix+"poster "+t.options.classPrefix+"layer",t.getElement(t.layers).appendChild(n));var o=n.querySelector("img");!o&&e&&((o=a.default.createElement("img")).className=t.options.classPrefix+"poster-img",o.width="100%",o.height="100%",n.style.display="",n.appendChild(o)),e?(o.setAttribute("src",e),n.style.backgroundImage="url(""+e+'")',n.style.display=""):o?(n.style.backgroundImage="none",n.style.display="none",o.remove()):n.style.display="none"}else(c.IS_IPAD&&t.options.iPadUseNativeControls||c.IS_IPHONE&&t.options.iPhoneUseNativeControls||c.IS_ANDROID&&t.options.AndroidUseNativeControls)&&(t.media.originalNode.poster=e)}},{key:"changeSkin",value:function(e){var t=this;t.getElement(t.container).className=t.options.classPrefix+"container 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    ',n.appendChild(r),s.style.display="none",s.className=i.options.classPrefix+"overlay "+i.options.classPrefix+"layer",s.innerHTML='

    ',n.appendChild(s),l.className=i.options.classPrefix+"overlay "+i.options.classPrefix+"layer "+i.options.classPrefix+"overlay-play",l.innerHTML='

    ',l.addEventListener("click",function(){if(i.options.clickToPlayPause){var e=i.getElement(i.container).querySelector("."+i.options.classPrefix+"overlay-button"),t=e.getAttribute("aria-pressed");i.paused?i.play():i.pause(),e.setAttribute("aria-pressed",!!t),i.getElement(i.container).focus()}}),l.addEventListener("keydown",function(e){var t=e.keyCode||e.which||0;if(13===t||c.IS_FIREFOX&&32===t){var n=(0,f.createEvent)("click",l);return l.dispatchEvent(n),!1}}),n.appendChild(l),null!==i.media.rendererName&&(/(youtube|facebook)/i.test(i.media.rendererName)&&!(i.media.originalNode.getAttribute("poster")||e.options.poster||"function"==typeof i.media.renderer.getPosterUrl&&i.media.renderer.getPosterUrl())||c.IS_STOCK_ANDROID||i.media.originalNode.getAttribute("autoplay"))&&(l.style.display="none");var d=!1;o.addEventListener("play",function(){l.style.display="none",r.style.display="none",s.style.display="none",d=!1}),o.addEventListener("playing",function(){l.style.display="none",r.style.display="none",s.style.display="none",d=!1}),o.addEventListener("seeking",function(){l.style.display="none",r.style.display="",d=!1}),o.addEventListener("seeked",function(){l.style.display=i.paused&&!c.IS_STOCK_ANDROID?"":"none",r.style.display="none",d=!1}),o.addEventListener("pause",function(){r.style.display="none",c.IS_STOCK_ANDROID||d||(l.style.display=""),d=!1}),o.addEventListener("waiting",function(){r.style.display="",d=!1}),o.addEventListener("loadeddata",function(){r.style.display="",c.IS_ANDROID&&(o.canplayTimeout=setTimeout(function(){if(a.default.createEvent){var e=a.default.createEvent("HTMLEvents");return e.initEvent("canplay",!0,!0),o.dispatchEvent(e)}},300)),d=!1}),o.addEventListener("canplay",function(){r.style.display="none",clearTimeout(o.canplayTimeout),d=!1}),o.addEventListener("error",function(e){i._handleError(e,i.media,i.node),r.style.display="none",l.style.display="none",d=!0}),o.addEventListener("loadedmetadata",function(){i.controlsEnabled||i.enableControls()}),o.addEventListener("keydown",function(t){i.onkeydown(e,o,t),d=!1})}}},{key:"buildkeyboard",value:function(e,t,n,o){var i=this;i.getElement(i.container).addEventListener("keydown",function(){i.keyboardAction=!0}),i.globalKeydownCallback=function(t){var n=a.default.activeElement.closest("."+i.options.classPrefix+"container"),r=i.media.closest("."+i.options.classPrefix+"container");return i.hasFocus=!(!n||!r||n.id!==r.id),i.onkeydown(e,o,t)},i.globalClickCallback=function(e){i.hasFocus=!!e.target.closest("."+i.options.classPrefix+"container")},i.globalBind("keydown",i.globalKeydownCallback),i.globalBind("click",i.globalClickCallback)}},{key:"onkeydown",value:function(e,t,n){if(e.hasFocus&&e.options.enableKeyboard)for(var o=0,i=e.options.keyActions.length;oimg");(o&&e.node.setAttribute("poster",o.src),delete e.node.autoplay,e.node.setAttribute("src",""),""!==e.media.canPlayType((0,m.getTypeFromFile)(n))&&e.node.setAttribute("src",n),t&&t.indexOf("iframe")>-1)&&a.default.getElementById(e.media.id+"-iframe-overlay").remove();var i=e.node.cloneNode();if(i.style.display="",e.getElement(e.container).parentNode.insertBefore(i,e.getElement(e.container)),e.node.remove(),e.mediaFiles)for(var r=0,s=e.mediaFiles.length;r-1},create:function(e,t,n){var l=e.originalNode,d=e.id+"_"+t.prefix,u=l.autoplay,c=l.children,p=null,m=null;l.removeAttribute("type");for(var h=0,v=c.length;h0)for(var w=0,P=n.length;wt[0]||n[0]===t[0]&&n[1]>t[1]||n[0]===t[0]&&n[1]===t[1]&&n[2]>=t[2]},addPlugin:function(e,t,n,o,i){p.plugins[e]=p.detectPlugin(t,n,o,i)},detectPlugin:function(e,t,n,r){var a=[0,0,0],s=void 0,l=void 0;if(null!==u.NAV.plugins&&void 0!==u.NAV.plugins&&"object"===o(u.NAV.plugins[e])){if((s=u.NAV.plugins[e].description)&&(void 0===u.NAV.mimeTypes||!u.NAV.mimeTypes[t]||u.NAV.mimeTypes[t].enabledPlugin))for(var d=0,c=(a=s.replace(e,"").replace(/^s+/,"").replace(/sr/gi,".").split(".")).length;d

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1:s=parseInt(n[0],10);break;case 2:r=parseInt(n[0],10),s=parseInt(n[1],10);break;case 3:i=parseInt(n[0],10),r=parseInt(n[1],10),s=parseInt(n[2],10);break;case 4:i=parseInt(n[0],10),r=parseInt(n[1],10),s=parseInt(n[2],10),l=parseInt(n[3],10)}return o=a(t)?f*i+p*r+c*s+l-u*((d=60*i+r)-Math.floor(d/10)):(f*i+p*r+t*s+l)/t,parseFloat(o.toFixed(3))}function d(e,t){var n=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:25;e=!e||"number"!=typeof e||e<0?0:e;for(var o=Math.floor(e/3600)%24,i=Math.floor(e/60)%60,r=Math.floor(e%60),a=[[Math.floor((e%1*n).toFixed(3)),"f"],[r,"s"],[i,"m"],[o,"h"]],s=t.timeFormat,l=s[1]===s[0],d=l?2:1,u=s.length0){h=!0;break}if(!h)break;l||(s=c+s),s=a[p][1]+u+s,l&&(s=a[p][1]+s),c=a[p][1]}t.timeFormat=s}function u(e){if("string"!=typeof e)throw new TypeError("Argument must be a string value");for(var t=~(e=e.replace(",",".")).indexOf(".")?e.split(".")[1].length:0,n=0,o=1,i=0,r=(e=e.split(":").reverse()).length;i0&&(o=Math.pow(60,i)),n+=Number(e[i])*o;return 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      Please try again later.",PLAY_START:"Start slideshow",PLAY_STOP:"Pause slideshow",FULL_SCREEN:"Full screen",THUMBS:"Thumbnails",DOWNLOAD:"Download",SHARE:"Share",ZOOM:"Zoom"},de:{CLOSE:"Schließen",NEXT:"Weiter",PREV:"Zurück",ERROR:"Die angeforderten Daten konnten nicht geladen werden.
      Bitte versuchen Sie es später nochmal.",PLAY_START:"Diaschau starten",PLAY_STOP:"Diaschau beenden",FULL_SCREEN:"Vollbild",THUMBS:"Vorschaubilder",DOWNLOAD:"Herunterladen",SHARE:"Teilen",ZOOM:"Vergrößern"}}},s=n(t),r=n(e),c=0,l=function(t){return t&&t.hasOwnProperty&&t instanceof n},d=function(){return t.requestAnimationFrame||t.webkitRequestAnimationFrame||t.mozRequestAnimationFrame||t.oRequestAnimationFrame||function(e){return t.setTimeout(e,1e3/60)}}(),u=function(){return t.cancelAnimationFrame||t.webkitCancelAnimationFrame||t.mozCancelAnimationFrame||t.oCancelAnimationFrame||function(e){t.clearTimeout(e)}}(),f=function(){var t,n=e.createElement("fakeelement"),o={transition:"transitionend",OTransition:"oTransitionEnd",MozTransition:"transitionend",WebkitTransition:"webkitTransitionEnd"};for(t in o)if(void 0!==n.style[t])return o[t];return"transitionend"}(),p=function(t){return t&&t.length&&t[0].offsetHeight},h=function(t,e){var o=n.extend(!0,{},t,e);return n.each(e,function(t,e){n.isArray(e)&&(o[t]=e)}),o},g=function(t){var o,i;return!(!t||t.ownerDocument!==e)&&(n(".fancybox-container").css("pointer-events","none"),o={x:t.getBoundingClientRect().left+t.offsetWidth/2,y:t.getBoundingClientRect().top+t.offsetHeight/2},i=e.elementFromPoint(o.x,o.y)===t,n(".fancybox-container").css("pointer-events",""),i)},b=function(t,e,o){var i=this;i.opts=h({index:o},n.fancybox.defaults),n.isPlainObject(e)&&(i.opts=h(i.opts,e)),n.fancybox.isMobile&&(i.opts=h(i.opts,i.opts.mobile)),i.id=i.opts.id||++c,i.currIndex=parseInt(i.opts.index,10)||0,i.prevIndex=null,i.prevPos=null,i.currPos=0,i.firstRun=!0,i.group=[],i.slides={},i.addContent(t),i.group.length&&i.init()};n.extend(b.prototype,{init:function(){var o,i,a=this,s=a.group[a.currIndex],r=s.opts;r.closeExisting&&n.fancybox.close(!0),n("body").addClass("fancybox-active"),!n.fancybox.getInstance()&&!1!==r.hideScrollbar&&!n.fancybox.isMobile&&e.body.scrollHeight>t.innerHeight&&(n("head").append('

      "),n("body").addClass("compensate-for-scrollbar")),i="",n.each(r.buttons,function(t,e){i+=r.btnTpl[e]||""}),o=n(a.translate(a,r.baseTpl.replace("{{buttons}}",i).replace("{{arrows}}",r.btnTpl.arrowLeft+r.btnTpl.arrowRight))).attr("id","fancybox-container-"+a.id).addClass(r.baseClass).data("FancyBox",a).appendTo(r.parentEl),a.$refs={container:o},["bg","inner","infobar","toolbar","stage","caption","navigation"].forEach(function(t){a.$refs[t]=o.find(".fancybox-"+t)}),a.trigger("onInit"),a.activate(),a.jumpTo(a.currIndex)},translate:function(t,e){var n=t.opts.i18n[t.opts.lang]||t.opts.i18n.en;return e.replace(/{{(w+)}}/g,function(t,e){return void 0===n[e]?t:n[e]})},addContent:function(t){var e,o=this,i=n.makeArray(t);n.each(i,function(t,e){var i,a,s,r,c,l={},d={};n.isPlainObject(e)?(l=e,d=e.opts||e):"object"===n.type(e)&&n(e).length?(i=n(e),d=i.data()||{},d=n.extend(!0,{},d,d.options),d.$orig=i,l.src=o.opts.src||d.src||i.attr("href"),l.type||l.src||(l.type="inline",l.src=e)):l={type:"html",src:e+""},l.opts=n.extend(!0,{},o.opts,d),n.isArray(d.buttons)&&(l.opts.buttons=d.buttons),n.fancybox.isMobile&&l.opts.mobile&&(l.opts=h(l.opts,l.opts.mobile)),a=l.type||l.opts.type,r=l.src||"",!a&&r&&((s=r.match(/.(mp4|mov|ogv|webm)((?|#).*)?$/i))?(a="video",l.opts.video.format||(l.opts.video.format="video/"+("ogv"===s[1]?"ogg":s[1]))):r.match(/(^data:image/[a-z0-9+/=]*,)|(.(jp(e|g|eg)|gif|png|bmp|webp|svg|ico)((?|#).*)?$)/i)?a="image":r.match(/.(pdf)((?|#).*)?$/i)?(a="iframe",l=n.extend(!0,l,{contentType:"pdf",opts:{iframe:{preload:!1}}})):"#"===r.charAt(0)&&(a="inline")),a?l.type=a:o.trigger("objectNeedsType",l),l.contentType||(l.contentType=n.inArray(l.type,["html","inline","ajax"])>-1?"html":l.type),l.index=o.group.length,"auto"==l.opts.smallBtn&&(l.opts.smallBtn=n.inArray(l.type,["html","inline","ajax"])>-1),"auto"===l.opts.toolbar&&(l.opts.toolbar=!l.opts.smallBtn),l.$thumb=l.opts.$thumb||null,l.opts.$trigger&&l.index===o.opts.index&&(l.$thumb=l.opts.$trigger.find("img:first"),l.$thumb.length&&(l.opts.$orig=l.opts.$trigger)),l.$thumb&&l.$thumb.length||!l.opts.$orig||(l.$thumb=l.opts.$orig.find("img:first")),l.$thumb&&!l.$thumb.length&&(l.$thumb=null),l.thumb=l.opts.thumb||(l.$thumb?l.$thumb[0].src:null),"function"===n.type(l.opts.caption)&&(l.opts.caption=l.opts.caption.apply(e,[o,l])),"function"===n.type(o.opts.caption)&&(l.opts.caption=o.opts.caption.apply(e,[o,l])),l.opts.caption instanceof n||(l.opts.caption=void 0===l.opts.caption?"":l.opts.caption+""),"ajax"===l.type&&(c=r.split(/s+/,2),c.length>1&&(l.src=c.shift(),l.opts.filter=c.shift())),l.opts.modal&&(l.opts=n.extend(!0,l.opts,{trapFocus:!0,infobar:0,toolbar:0,smallBtn:0,keyboard:0,slideShow:0,fullScreen:0,thumbs:0,touch:0,clickContent:!1,clickSlide:!1,clickOutside:!1,dblclickContent:!1,dblclickSlide:!1,dblclickOutside:!1})),o.group.push(l)}),Object.keys(o.slides).length&&(o.updateControls(),(e=o.Thumbs)&&e.isActive&&(e.create(),e.focus()))},addEvents:function(){var e=this;e.removeEvents(),e.$refs.container.on("click.fb-close","[data-fancybox-close]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.close(t)}).on("touchstart.fb-prev click.fb-prev","[data-fancybox-prev]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.previous()}).on("touchstart.fb-next click.fb-next","[data-fancybox-next]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.next()}).on("click.fb","[data-fancybox-zoom]",function(t){e[e.isScaledDown()?"scaleToActual":"scaleToFit"]()}),s.on("orientationchange.fb resize.fb",function(t){t&&t.originalEvent&&"resize"===t.originalEvent.type?(e.requestId&&u(e.requestId),e.requestId=d(function(){e.update(t)})):(e.current&&"iframe"===e.current.type&&e.$refs.stage.hide(),setTimeout(function(){e.$refs.stage.show(),e.update(t)},n.fancybox.isMobile?600:250))}),r.on("keydown.fb",function(t){var o=n.fancybox?n.fancybox.getInstance():null,i=o.current,a=t.keyCode||t.which;if(9==a)return void(i.opts.trapFocus&&e.focus(t));if(!(!i.opts.keyboard||t.ctrlKey||t.altKey||t.shiftKey||n(t.target).is("input,textarea,video,audio,select")))return 8===a||27===a?(t.preventDefault(),void e.close(t)):37===a||38===a?(t.preventDefault(),void e.previous()):39===a||40===a?(t.preventDefault(),void e.next()):void e.trigger("afterKeydown",t,a)}),e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&(e.idleSecondsCounter=0,r.on("mousemove.fb-idle mouseleave.fb-idle mousedown.fb-idle touchstart.fb-idle touchmove.fb-idle scroll.fb-idle keydown.fb-idle",function(t){e.idleSecondsCounter=0,e.isIdle&&e.showControls(),e.isIdle=!1}),e.idleInterval=t.setInterval(function(){++e.idleSecondsCounter>=e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&!e.isDragging&&(e.isIdle=!0,e.idleSecondsCounter=0,e.hideControls())},1e3))},removeEvents:function(){var e=this;s.off("orientationchange.fb resize.fb"),r.off("keydown.fb .fb-idle"),this.$refs.container.off(".fb-close .fb-prev .fb-next"),e.idleInterval&&(t.clearInterval(e.idleInterval),e.idleInterval=null)},previous:function(t){return this.jumpTo(this.currPos-1,t)},next:function(t){return this.jumpTo(this.currPos+1,t)},jumpTo:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,d,u,f=this,h=f.group.length;if(!(f.isDragging||f.isClosing||f.isAnimating&&f.firstRun)){if(t=parseInt(t,10),!(a=f.current?f.current.opts.loop:f.opts.loop)&&(t<0||t>=h))return!1;if(o=f.firstRun=!Object.keys(f.slides).length,r=f.current,f.prevIndex=f.currIndex,f.prevPos=f.currPos,s=f.createSlide(t),h>1&&((a||s.index0)&&f.createSlide(t-1)),f.current=s,f.currIndex=s.index,f.currPos=s.pos,f.trigger("beforeShow",o),f.updateControls(),s.forcedDuration=void 0,n.isNumeric(e)?s.forcedDuration=e:e=s.opts[o?"animationDuration":"transitionDuration"],e=parseInt(e,10),i=f.isMoved(s),s.$slide.addClass("fancybox-slide--current"),o)return s.opts.animationEffect&&e&&f.$refs.container.css("transition-duration",e+"ms"),f.$refs.container.addClass("fancybox-is-open").trigger("focus"),f.loadSlide(s),void f.preload("image");c=n.fancybox.getTranslate(r.$slide),l=n.fancybox.getTranslate(f.$refs.stage),n.each(f.slides,function(t,e){n.fancybox.stop(e.$slide,!0)}),r.pos!==s.pos&&(r.isComplete=!1),r.$slide.removeClass("fancybox-slide--complete fancybox-slide--current"),i?(u=c.left-(r.pos*c.width+r.pos*r.opts.gutter),n.each(f.slides,function(t,o){o.$slide.removeClass("fancybox-animated").removeClass(function(t,e){return(e.match(/(^|s)fancybox-fx-S+/g)||[]).join(" ")});var i=o.pos*c.width+o.pos*o.opts.gutter;n.fancybox.setTranslate(o.$slide,{top:0,left:i-l.left+u}),o.pos!==s.pos&&o.$slide.addClass("fancybox-slide--"+(o.pos>s.pos?"next":"previous")),p(o.$slide),n.fancybox.animate(o.$slide,{top:0,left:(o.pos-s.pos)*c.width+(o.pos-s.pos)*o.opts.gutter},e,function(){o.$slide.css({transform:"",opacity:""}).removeClass("fancybox-slide--next fancybox-slide--previous"),o.pos===f.currPos&&f.complete()})})):e&&s.opts.transitionEffect&&(d="fancybox-animated fancybox-fx-"+s.opts.transitionEffect,r.$slide.addClass("fancybox-slide--"+(r.pos>s.pos?"next":"previous")),n.fancybox.animate(r.$slide,d,e,function(){r.$slide.removeClass(d).removeClass("fancybox-slide--next fancybox-slide--previous")},!1)),s.isLoaded?f.revealContent(s):f.loadSlide(s),f.preload("image")}},createSlide:function(t){var e,o,i=this;return o=t%i.group.length,o=o<0?i.group.length+o:o,!i.slides[t]&&i.group[o]&&(e=n('

      ').appendTo(i.$refs.stage),i.slides[t]=n.extend(!0,{},i.group[o],{pos:t,$slide:e,isLoaded:!1}),i.updateSlide(i.slides[t])),i.slides[t]},scaleToActual:function(t,e,o){var i,a,s,r,c,l=this,d=l.current,u=d.$content,f=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).width,p=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).height,h=d.width,g=d.height;l.isAnimating||l.isMoved()||!u||"image"!=d.type||!d.isLoaded||d.hasError||(l.isAnimating=!0,n.fancybox.stop(u),t=void 0===t?.5*f:t,e=void 0===e?.5*p:e,i=n.fancybox.getTranslate(u),i.top-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).top,i.left-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).left,r=h/i.width,c=g/i.height,a=.5*f-.5*h,s=.5*p-.5*g,h>f&&(a=i.left*r-(t*r-t),a>0&&(a=0),ap&&(s=i.top*c-(e*c-e),s>0&&(s=0),se-.5&&(l=e),d>o-.5&&(d=o),"image"===t.type?(u.top=Math.floor(.5*(o-d))+parseFloat(c.css("paddingTop")),u.left=Math.floor(.5*(e-l))+parseFloat(c.css("paddingLeft"))):"video"===t.contentType&&(a=t.opts.width&&t.opts.height?l/d:t.opts.ratio||16/9,d>l/a?d=l/a:l>d*a&&(l=d*a)),u.width=l,u.height=d,u)},update:function(t){var e=this;n.each(e.slides,function(n,o){e.updateSlide(o,t)})},updateSlide:function(t,e){var o=this,i=t&&t.$content,a=t.width||t.opts.width,s=t.height||t.opts.height,r=t.$slide;o.adjustCaption(t),i&&(a||s||"video"===t.contentType)&&!t.hasError&&(n.fancybox.stop(i),n.fancybox.setTranslate(i,o.getFitPos(t)),t.pos===o.currPos&&(o.isAnimating=!1,o.updateCursor())),o.adjustLayout(t),r.length&&(r.trigger("refresh"),t.pos===o.currPos&&o.$refs.toolbar.add(o.$refs.navigation.find(".fancybox-button--arrow_right")).toggleClass("compensate-for-scrollbar",r.get(0).scrollHeight>r.get(0).clientHeight)),o.trigger("onUpdate",t,e)},centerSlide:function(t){var e=this,o=e.current,i=o.$slide;!e.isClosing&&o&&(i.siblings().css({transform:"",opacity:""}),i.parent().children().removeClass("fancybox-slide--previous fancybox-slide--next"),n.fancybox.animate(i,{top:0,left:0,opacity:1},void 0===t?0:t,function(){i.css({transform:"",opacity:""}),o.isComplete||e.complete()},!1))},isMoved:function(t){var e,o,i=t||this.current;return!!i&&(o=n.fancybox.getTranslate(this.$refs.stage),e=n.fancybox.getTranslate(i.$slide),!i.$slide.hasClass("fancybox-animated")&&(Math.abs(e.top-o.top)>.5||Math.abs(e.left-o.left)>.5))},updateCursor:function(t,e){var o,i,a=this,s=a.current,r=a.$refs.container;s&&!a.isClosing&&a.Guestures&&(r.removeClass("fancybox-is-zoomable fancybox-can-zoomIn fancybox-can-zoomOut fancybox-can-swipe fancybox-can-pan"),o=a.canPan(t,e),i=!!o||a.isZoomable(),r.toggleClass("fancybox-is-zoomable",i),n("[data-fancybox-zoom]").prop("disabled",!i),o?r.addClass("fancybox-can-pan"):i&&("zoom"===s.opts.clickContent||n.isFunction(s.opts.clickContent)&&"zoom"==s.opts.clickContent(s))?r.addClass("fancybox-can-zoomIn"):s.opts.touch&&(s.opts.touch.vertical||a.group.length>1)&&"video"!==s.contentType&&r.addClass("fancybox-can-swipe"))},isZoomable:function(){var t,e=this,n=e.current;if(n&&!e.isClosing&&"image"===n.type&&!n.hasError){if(!n.isLoaded)return!0;if((t=e.getFitPos(n))&&(n.width>t.width||n.height>t.height))return!0}return!1},isScaledDown:function(t,e){var o=this,i=!1,a=o.current,s=a.$content;return void 0!==t&&void 0!==e?i=t1.5||Math.abs(a.height-s.height)>1.5)),s},loadSlide:function(t){var e,o,i,a=this;if(!t.isLoading&&!t.isLoaded){if(t.isLoading=!0,!1===a.trigger("beforeLoad",t))return t.isLoading=!1,!1;switch(e=t.type,o=t.$slide,o.off("refresh").trigger("onReset").addClass(t.opts.slideClass),e){case"image":a.setImage(t);break;case"iframe":a.setIframe(t);break;case"html":a.setContent(t,t.src||t.content);break;case"video":a.setContent(t,t.opts.video.tpl.replace(/{{src}}/gi,t.src).replace("{{format}}",t.opts.videoFormat||t.opts.video.format||"").replace("{{poster}}",t.thumb||""));break;case"inline":n(t.src).length?a.setContent(t,n(t.src)):a.setError(t);break;case"ajax":a.showLoading(t),i=n.ajax(n.extend({},t.opts.ajax.settings,{url:t.src,success:function(e,n){"success"===n&&a.setContent(t,e)},error:function(e,n){e&&"abort"!==n&&a.setError(t)}})),o.one("onReset",function(){i.abort()});break;default:a.setError(t)}return!0}},setImage:function(t){var o,i=this;setTimeout(function(){var e=t.$image;i.isClosing||!t.isLoading||e&&e.length&&e[0].complete||t.hasError||i.showLoading(t)},50),i.checkSrcset(t),t.$content=n('

      ').addClass("fancybox-is-hidden").appendTo(t.$slide.addClass("fancybox-slide--image")),!1!==t.opts.preload&&t.opts.width&&t.opts.height&&t.thumb&&(t.width=t.opts.width,t.height=t.opts.height,o=e.createElement("img"),o.onerror=function(){n(this).remove(),t.$ghost=null},o.onload=function(){i.afterLoad(t)},t.$ghost=n(o).addClass("fancybox-image").appendTo(t.$content).attr("src",t.thumb)),i.setBigImage(t)},checkSrcset:function(e){var n,o,i,a,s=e.opts.srcset||e.opts.image.srcset;if(s){i=t.devicePixelRatio||1,a=t.innerWidth*i,o=s.split(",").map(function(t){var e={};return t.trim().split(/s+/).forEach(function(t,n){var o=parseInt(t.substring(0,t.length-1),10);if(0===n)return e.url=t;o&&(e.value=o,e.postfix=t[t.length-1])}),e}),o.sort(function(t,e){return t.value-e.value});for(var r=0;r=a||"x"===c.postfix&&c.value>=i){n=c;break}}!n&&o.length&&(n=o[o.length-1]),n&&(e.src=n.url,e.width&&e.height&&"w"==n.postfix&&(e.height=e.width/e.height*n.value,e.width=n.value),e.opts.srcset=s)}},setBigImage:function(t){var o=this,i=e.createElement("img"),a=n(i);t.$image=a.one("error",function(){o.setError(t)}).one("load",function(){var e;t.$ghost||(o.resolveImageSlideSize(t,this.naturalWidth,this.naturalHeight),o.afterLoad(t)),o.isClosing||(t.opts.srcset&&(e=t.opts.sizes,e&&"auto"!==e||(e=(t.width/t.height>1&&s.width()/s.height()>1?"100":Math.round(t.width/t.height*100))+"vw"),a.attr("sizes",e).attr("srcset",t.opts.srcset)),t.$ghost&&setTimeout(function(){t.$ghost&&!o.isClosing&&t.$ghost.hide()},Math.min(300,Math.max(1e3,t.height/1600))),o.hideLoading(t))}).addClass("fancybox-image").attr("src",t.src).appendTo(t.$content),(i.complete||"complete"==i.readyState)&&a.naturalWidth&&a.naturalHeight?a.trigger("load"):i.error&&a.trigger("error")},resolveImageSlideSize:function(t,e,n){var o=parseInt(t.opts.width,10),i=parseInt(t.opts.height,10);t.width=e,t.height=n,o>0&&(t.width=o,t.height=Math.floor(o*n/e)),i>0&&(t.width=Math.floor(i*e/n),t.height=i)},setIframe:function(t){var e,o=this,i=t.opts.iframe,a=t.$slide;t.$content=n('

      ').css(i.css).appendTo(a),a.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),t.$iframe=e=n(i.tpl.replace(/{rnd}/g,(new Date).getTime())).attr(i.attr).appendTo(t.$content),i.preload?(o.showLoading(t),e.on("load.fb error.fb",function(e){this.isReady=1,t.$slide.trigger("refresh"),o.afterLoad(t)}),a.on("refresh.fb",function(){var n,o,s=t.$content,r=i.css.width,c=i.css.height;if(1===e[0].isReady){try{n=e.contents(),o=n.find("body")}catch(t){}o&&o.length&&o.children().length&&(a.css("overflow","visible"),s.css({width:"100%","max-width":"100%",height:"9999px"}),void 0===r&&(r=Math.ceil(Math.max(o[0].clientWidth,o.outerWidth(!0)))),s.css("width",r||"").css("max-width",""),void 0===c&&(c=Math.ceil(Math.max(o[0].clientHeight,o.outerHeight(!0)))),s.css("height",c||""),a.css("overflow","auto")),s.removeClass("fancybox-is-hidden")}})):o.afterLoad(t),e.attr("src",t.src),a.one("onReset",function(){try{n(this).find("iframe").hide().unbind().attr("src","//about:blank")}catch(t){}n(this).off("refresh.fb").empty(),t.isLoaded=!1,t.isRevealed=!1})},setContent:function(t,e){var o=this;o.isClosing||(o.hideLoading(t),t.$content&&n.fancybox.stop(t.$content),t.$slide.empty(),l(e)&&e.parent().length?((e.hasClass("fancybox-content")||e.parent().hasClass("fancybox-content"))&&e.parents(".fancybox-slide").trigger("onReset"),t.$placeholder=n("

      ").hide().insertAfter(e),e.css("display","inline-block")):t.hasError||("string"===n.type(e)&&(e=n("

      ").append(n.trim(e)).contents()),t.opts.filter&&(e=n("

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      ").children().first()),t.$content.addClass("fancybox-content"),t.$slide.addClass("fancybox-slide--"+t.contentType),o.afterLoad(t))},setError:function(t){t.hasError=!0,t.$slide.trigger("onReset").removeClass("fancybox-slide--"+t.contentType).addClass("fancybox-slide--error"),t.contentType="html",this.setContent(t,this.translate(t,t.opts.errorTpl)),t.pos===this.currPos&&(this.isAnimating=!1)},showLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&!t.$spinner&&(t.$spinner=n(e.translate(e,e.opts.spinnerTpl)).appendTo(t.$slide).hide().fadeIn("fast"))},hideLoading:function(t){var e=this;(t=t||e.current)&&t.$spinner&&(t.$spinner.stop().remove(),delete t.$spinner)},afterLoad:function(t){var e=this;e.isClosing||(t.isLoading=!1,t.isLoaded=!0,e.trigger("afterLoad",t),e.hideLoading(t),!t.opts.smallBtn||t.$smallBtn&&t.$smallBtn.length||(t.$smallBtn=n(e.translate(t,t.opts.btnTpl.smallBtn)).appendTo(t.$content)),t.opts.protect&&t.$content&&!t.hasError&&(t.$content.on("contextmenu.fb",function(t){return 2==t.button&&t.preventDefault(),!0}),"image"===t.type&&n('

      ').appendTo(t.$content)),e.adjustCaption(t),e.adjustLayout(t),t.pos===e.currPos&&e.updateCursor(),e.revealContent(t))},adjustCaption:function(t){var e,n=this,o=t||n.current,i=o.opts.caption,a=o.opts.preventCaptionOverlap,s=n.$refs.caption,r=!1;s.toggleClass("fancybox-caption--separate",a),a&&i&&i.length&&(o.pos!==n.currPos?(e=s.clone().appendTo(s.parent()),e.children().eq(0).empty().html(i),r=e.outerHeight(!0),e.empty().remove()):n.$caption&&(r=n.$caption.outerHeight(!0)),o.$slide.css("padding-bottom",r||""))},adjustLayout:function(t){var e,n,o,i,a=this,s=t||a.current;s.isLoaded&&!0!==s.opts.disableLayoutFix&&(s.$content.css("margin-bottom",""),s.$content.outerHeight()>s.$slide.height()+.5&&(o=s.$slide[0].style["padding-bottom"],i=s.$slide.css("padding-bottom"),parseFloat(i)>0&&(e=s.$slide[0].scrollHeight,s.$slide.css("padding-bottom",0),Math.abs(e-s.$slide[0].scrollHeight)<1&&(n=i),s.$slide.css("padding-bottom",o))),s.$content.css("margin-bottom",n))},revealContent:function(t){var e,o,i,a,s=this,r=t.$slide,c=!1,l=!1,d=s.isMoved(t),u=t.isRevealed;return t.isRevealed=!0,e=t.opts[s.firstRun?"animationEffect":"transitionEffect"],i=t.opts[s.firstRun?"animationDuration":"transitionDuration"],i=parseInt(void 0===t.forcedDuration?i:t.forcedDuration,10),!d&&t.pos===s.currPos&&i||(e=!1),"zoom"===e&&(t.pos===s.currPos&&i&&"image"===t.type&&!t.hasError&&(l=s.getThumbPos(t))?c=s.getFitPos(t):e="fade"),"zoom"===e?(s.isAnimating=!0,c.scaleX=c.width/l.width,c.scaleY=c.height/l.height,a=t.opts.zoomOpacity,"auto"==a&&(a=Math.abs(t.width/t.height-l.width/l.height)>.1),a&&(l.opacity=.1,c.opacity=1),n.fancybox.setTranslate(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),l),p(t.$content),void n.fancybox.animate(t.$content,c,i,function(){s.isAnimating=!1,s.complete()})):(s.updateSlide(t),e?(n.fancybox.stop(r),o="fancybox-slide--"+(t.pos>=s.prevPos?"next":"previous")+" fancybox-animated fancybox-fx-"+e,r.addClass(o).removeClass("fancybox-slide--current"),t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),p(r),"image"!==t.type&&t.$content.hide().show(0),void n.fancybox.animate(r,"fancybox-slide--current",i,function(){r.removeClass(o).css({transform:"",opacity:""}),t.pos===s.currPos&&s.complete()},!0)):(t.$content.removeClass("fancybox-is-hidden"),u||!d||"image"!==t.type||t.hasError||t.$content.hide().fadeIn("fast"),void(t.pos===s.currPos&&s.complete())))},getThumbPos:function(t){var e,o,i,a,s,r=!1,c=t.$thumb;return!(!c||!g(c[0]))&&(e=n.fancybox.getTranslate(c),o=parseFloat(c.css("border-top-width")||0),i=parseFloat(c.css("border-right-width")||0),a=parseFloat(c.css("border-bottom-width")||0),s=parseFloat(c.css("border-left-width")||0),r={top:e.top+o,left:e.left+s,width:e.width-i-s,height:e.height-o-a,scaleX:1,scaleY:1},e.width>0&&e.height>0&&r)},complete:function(){var t,e=this,o=e.current,i={};!e.isMoved()&&o.isLoaded&&(o.isComplete||(o.isComplete=!0,o.$slide.siblings().trigger("onReset"),e.preload("inline"),p(o.$slide),o.$slide.addClass("fancybox-slide--complete"),n.each(e.slides,function(t,o){o.pos>=e.currPos-1&&o.pos<=e.currPos+1?i[o.pos]=o:o&&(n.fancybox.stop(o.$slide),o.$slide.off().remove())}),e.slides=i),e.isAnimating=!1,e.updateCursor(),e.trigger("afterShow"),o.opts.video.autoStart&&o.$slide.find("video,audio").filter(":visible:first").trigger("play").one("ended",function(){Document.exitFullscreen?Document.exitFullscreen():this.webkitExitFullscreen&&this.webkitExitFullscreen(),e.next()}),o.opts.autoFocus&&"html"===o.contentType&&(t=o.$content.find("input[autofocus]:enabled:visible:first"),t.length?t.trigger("focus"):e.focus(null,!0)),o.$slide.scrollTop(0).scrollLeft(0))},preload:function(t){var e,n,o=this;o.group.length<2||(n=o.slides[o.currPos+1],e=o.slides[o.currPos-1],e&&e.type===t&&o.loadSlide(e),n&&n.type===t&&o.loadSlide(n))},focus:function(t,o){var i,a,s=this,r=["a[href]","area[href]",'input:not([disabled]):not([type="hidden"]):not([aria-hidden])',"select:not([disabled]):not([aria-hidden])","textarea:not([disabled]):not([aria-hidden])","button:not([disabled]):not([aria-hidden])","iframe","object","embed","video","audio","[contenteditable]",'[tabindex]:not([tabindex^="-"])'].join(",");s.isClosing||(i=!t&&s.current&&s.current.isComplete?s.current.$slide.find("*:visible"+(o?":not(.fancybox-close-small)":"")):s.$refs.container.find("*:visible"),i=i.filter(r).filter(function(){return"hidden"!==n(this).css("visibility")&&!n(this).hasClass("disabled")}),i.length?(a=i.index(e.activeElement),t&&t.shiftKey?(a<0||0==a)&&(t.preventDefault(),i.eq(i.length-1).trigger("focus")):(a<0||a==i.length-1)&&(t&&t.preventDefault(),i.eq(0).trigger("focus"))):s.$refs.container.trigger("focus"))},activate:function(){var t=this;n(".fancybox-container").each(function(){var e=n(this).data("FancyBox");e&&e.id!==t.id&&!e.isClosing&&(e.trigger("onDeactivate"),e.removeEvents(),e.isVisible=!1)}),t.isVisible=!0,(t.current||t.isIdle)&&(t.update(),t.updateControls()),t.trigger("onActivate"),t.addEvents()},close:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,u=this,f=u.current,h=function(){u.cleanUp(t)};return!u.isClosing&&(u.isClosing=!0,!1===u.trigger("beforeClose",t)?(u.isClosing=!1,d(function(){u.update()}),!1):(u.removeEvents(),a=f.$content,o=f.opts.animationEffect,i=n.isNumeric(e)?e:o?f.opts.animationDuration:0,f.$slide.removeClass("fancybox-slide--complete fancybox-slide--next fancybox-slide--previous fancybox-animated"),!0!==t?n.fancybox.stop(f.$slide):o=!1,f.$slide.siblings().trigger("onReset").remove(),i&&u.$refs.container.removeClass("fancybox-is-open").addClass("fancybox-is-closing").css("transition-duration",i+"ms"),u.hideLoading(f),u.hideControls(!0),u.updateCursor(),"zoom"!==o||a&&i&&"image"===f.type&&!u.isMoved()&&!f.hasError&&(l=u.getThumbPos(f))||(o="fade"),"zoom"===o?(n.fancybox.stop(a),s=n.fancybox.getTranslate(a),c={top:s.top,left:s.left,scaleX:s.width/l.width,scaleY:s.height/l.height,width:l.width,height:l.height},r=f.opts.zoomOpacity,"auto"==r&&(r=Math.abs(f.width/f.height-l.width/l.height)>.1),r&&(l.opacity=0),n.fancybox.setTranslate(a,c),p(a),n.fancybox.animate(a,l,i,h),!0):(o&&i?n.fancybox.animate(f.$slide.addClass("fancybox-slide--previous").removeClass("fancybox-slide--current"),"fancybox-animated fancybox-fx-"+o,i,h):!0===t?setTimeout(h,i):h(),!0)))},cleanUp:function(e){var o,i,a,s=this,r=s.current.opts.$orig;s.current.$slide.trigger("onReset"),s.$refs.container.empty().remove(),s.trigger("afterClose",e),s.current.opts.backFocus&&(r&&r.length&&r.is(":visible")||(r=s.$trigger),r&&r.length&&(i=t.scrollX,a=t.scrollY,r.trigger("focus"),n("html, body").scrollTop(a).scrollLeft(i))),s.current=null,o=n.fancybox.getInstance(),o?o.activate():(n("body").removeClass("fancybox-active compensate-for-scrollbar"),n("#fancybox-style-noscroll").remove())},trigger:function(t,e){var o,i=Array.prototype.slice.call(arguments,1),a=this,s=e&&e.opts?e:a.current;if(s?i.unshift(s):s=a,i.unshift(a),n.isFunction(s.opts[t])&&(o=s.opts[t].apply(s,i)),!1===o)return o;"afterClose"!==t&&a.$refs?a.$refs.container.trigger(t+".fb",i):r.trigger(t+".fb",i)},updateControls:function(){var t=this,o=t.current,i=o.index,a=t.$refs.container,s=t.$refs.caption,r=o.opts.caption;o.$slide.trigger("refresh"),r&&r.length?(t.$caption=s,s.children().eq(0).html(r)):t.$caption=null,t.hasHiddenControls||t.isIdle||t.showControls(),a.find("[data-fancybox-count]").html(t.group.length),a.find("[data-fancybox-index]").html(i+1),a.find("[data-fancybox-prev]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i<=0),a.find("[data-fancybox-next]").prop("disabled",!o.opts.loop&&i>=t.group.length-1),"image"===o.type?a.find("[data-fancybox-zoom]").show().end().find("[data-fancybox-download]").attr("href",o.opts.image.src||o.src).show():o.opts.toolbar&&a.find("[data-fancybox-download],[data-fancybox-zoom]").hide(),n(e.activeElement).is(":hidden,[disabled]")&&t.$refs.container.trigger("focus")},hideControls:function(t){var e=this,n=["infobar","toolbar","nav"];!t&&e.current.opts.preventCaptionOverlap||n.push("caption"),this.$refs.container.removeClass(n.map(function(t){return"fancybox-show-"+t}).join(" ")),this.hasHiddenControls=!0},showControls:function(){var t=this,e=t.current?t.current.opts:t.opts,n=t.$refs.container;t.hasHiddenControls=!1,t.idleSecondsCounter=0,n.toggleClass("fancybox-show-toolbar",!(!e.toolbar||!e.buttons)).toggleClass("fancybox-show-infobar",!!(e.infobar&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-show-caption",!!t.$caption).toggleClass("fancybox-show-nav",!!(e.arrows&&t.group.length>1)).toggleClass("fancybox-is-modal",!!e.modal)},toggleControls:function(){this.hasHiddenControls?this.showControls():this.hideControls()}}),n.fancybox={version:"3.5.7",defaults:a,getInstance:function(t){var e=n('.fancybox-container:not(".fancybox-is-closing"):last').data("FancyBox"),o=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return e instanceof b&&("string"===n.type(t)?e[t].apply(e,o):"function"===n.type(t)&&t.apply(e,o),e)},open:function(t,e,n){return new b(t,e,n)},close:function(t){var e=this.getInstance();e&&(e.close(),!0===t&&this.close(t))},destroy:function(){this.close(!0),r.add("body").off("click.fb-start","**")},isMobile:/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent),use3d:function(){var n=e.createElement("div");return t.getComputedStyle&&t.getComputedStyle(n)&&t.getComputedStyle(n).getPropertyValue("transform")&&!(e.documentMode&&e.documentMode<11)}(),getTranslate:function(t){var e;return!(!t||!t.length)&&(e=t[0].getBoundingClientRect(),{top:e.top||0,left:e.left||0,width:e.width,height:e.height,opacity:parseFloat(t.css("opacity"))})},setTranslate:function(t,e){var n="",o={};if(t&&e)return void 0===e.left&&void 0===e.top||(n=(void 0===e.left?t.position().left:e.left)+"px, "+(void 0===e.top?t.position().top:e.top)+"px",n=this.use3d?"translate3d("+n+", 0px)":"translate("+n+")"),void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY?n+=" scale("+e.scaleX+", "+e.scaleY+")":void 0!==e.scaleX&&(n+=" scaleX("+e.scaleX+")"),n.length&&(o.transform=n),void 0!==e.opacity&&(o.opacity=e.opacity),void 0!==e.width&&(o.width=e.width),void 0!==e.height&&(o.height=e.height),t.css(o)},animate:function(t,e,o,i,a){var s,r=this;n.isFunction(o)&&(i=o,o=null),r.stop(t),s=r.getTranslate(t),t.on(f,function(c){(!c||!c.originalEvent||t.is(c.originalEvent.target)&&"z-index"!=c.originalEvent.propertyName)&&(r.stop(t),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",""),n.isPlainObject(e)?void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&r.setTranslate(t,{top:e.top,left:e.left,width:s.width*e.scaleX,height:s.height*e.scaleY,scaleX:1,scaleY:1}):!0!==a&&t.removeClass(e),n.isFunction(i)&&i(c))}),n.isNumeric(o)&&t.css("transition-duration",o+"ms"),n.isPlainObject(e)?(void 0!==e.scaleX&&void 0!==e.scaleY&&(delete e.width,delete e.height,t.parent().hasClass("fancybox-slide--image")&&t.parent().addClass("fancybox-is-scaling")),n.fancybox.setTranslate(t,e)):t.addClass(e),t.data("timer",setTimeout(function(){t.trigger(f)},o+33))},stop:function(t,e){t&&t.length&&(clearTimeout(t.data("timer")),e&&t.trigger(f),t.off(f).css("transition-duration",""),t.parent().removeClass("fancybox-is-scaling"))}},n.fn.fancybox=function(t){var e;return t=t||{},e=t.selector||!1,e?n("body").off("click.fb-start",e).on("click.fb-start",e,{options:t},i):this.off("click.fb-start").on("click.fb-start",{items:this,options:t},i),this},r.on("click.fb-start","[data-fancybox]",i),r.on("click.fb-start","[data-fancybox-trigger]",function(t){n('[data-fancybox="'+n(this).attr("data-fancybox-trigger")+'"]').eq(n(this).attr("data-fancybox-index")||0).trigger("click.fb-start",{$trigger:n(this)})}),function(){var t=null;r.on("mousedown mouseup focus blur",".fancybox-button",function(e){switch(e.type){case"mousedown":t=n(this);break;case"mouseup":t=null;break;case"focusin":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus"),n(this).is(t)||n(this).is("[disabled]")||n(this).addClass("fancybox-focus");break;case"focusout":n(".fancybox-button").removeClass("fancybox-focus")}})}()}}(window,document,jQuery),function(t){"use strict";var e={youtube:{matcher:/(youtube.com|youtu.be|youtube-nocookie.com)/(watch?(.*&)?v=|v/|u/|embed/?)?(videoseries?list=(.*)|[w-]{11}|?listType=(.*)&list=(.*))(.*)/i,params:{autoplay:1,autohide:1,fs:1,rel:0,hd:1,wmode:"transparent",enablejsapi:1,html5:1},paramPlace:8,type:"iframe",url:"https://www.youtube-nocookie.com/embed/$4",thumb:"https://img.youtube.com/vi/$4/hqdefault.jpg"},vimeo:{matcher:/^.+vimeo.com/(.*/)?([d]+)(.*)?/,params:{autoplay:1,hd:1,show_title:1,show_byline:1,show_portrait:0,fullscreen:1},paramPlace:3,type:"iframe",url:"//player.vimeo.com/video/$2"},instagram:{matcher:/(instagr.am|instagram.com)/p/([a-zA-Z0-9_-]+)/?/i,type:"image",url:"//$1/p/$2/media/?size=l"},gmap_place:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(((maps/(place/(.*)/)?@(.*),(d+.?d+?)z))|(?ll=))(.*)?/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/?ll="+(t[9]?t[9]+"&z="+Math.floor(t[10])+(t[12]?t[12].replace(/^//,"&"):""):t[12]+"").replace(/?/,"&")+"&output="+(t[12]&&t[12].indexOf("layer=c")>0?"svembed":"embed")}},gmap_search:{matcher:/(maps.)?google.([a-z]{2,3}(.[a-z]{2})?)/(maps/search/)(.*)/i,type:"iframe",url:function(t){return"//maps.google."+t[2]+"/maps?q="+t[5].replace("query=","q=").replace("api=1","")+"&output=embed"}}},n=function(e,n,o){if(e)return o=o||"","object"===t.type(o)&&(o=t.param(o,!0)),t.each(n,function(t,n){e=e.replace("$"+t,n||"")}),o.length&&(e+=(e.indexOf("?")>0?"&":"?")+o),e};t(document).on("objectNeedsType.fb",function(o,i,a){var s,r,c,l,d,u,f,p=a.src||"",h=!1;s=t.extend(!0,{},e,a.opts.media),t.each(s,function(e,o){if(c=p.match(o.matcher)){if(h=o.type,f=e,u={},o.paramPlace&&c[o.paramPlace]){d=c[o.paramPlace],"?"==d[0]&&(d=d.substring(1)),d=d.split("&");for(var i=0;i1&&("youtube"===n.contentSource||"vimeo"===n.contentSource)&&o.load(n.contentSource)}})}(jQuery),function(t,e,n){"use strict";var o=function(){return t.requestAnimationFrame||t.webkitRequestAnimationFrame||t.mozRequestAnimationFrame||t.oRequestAnimationFrame||function(e){return t.setTimeout(e,1e3/60)}}(),i=function(){return t.cancelAnimationFrame||t.webkitCancelAnimationFrame||t.mozCancelAnimationFrame||t.oCancelAnimationFrame||function(e){t.clearTimeout(e)}}(),a=function(e){var 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mousedown.fb.touch",n.proxy(e,"ontouchstart"))};d.prototype.destroy=function(){var t=this;t.$container.off(".fb.touch"),n(e).off(".fb.touch"),t.requestId&&(i(t.requestId),t.requestId=null),t.tapped&&(clearTimeout(t.tapped),t.tapped=null)},d.prototype.ontouchstart=function(o){var i=this,c=n(o.target),d=i.instance,u=d.current,f=u.$slide,p=u.$content,h="touchstart"==o.type;if(h&&i.$container.off("mousedown.fb.touch"),(!o.originalEvent||2!=o.originalEvent.button)&&f.length&&c.length&&!r(c)&&!r(c.parent())&&(c.is("img")||!(o.originalEvent.clientX>c[0].clientWidth+c.offset().left))){if(!u||d.isAnimating||u.$slide.hasClass("fancybox-animated"))return o.stopPropagation(),void o.preventDefault();i.realPoints=i.startPoints=a(o),i.startPoints.length&&(u.touch&&o.stopPropagation(),i.startEvent=o,i.canTap=!0,i.$target=c,i.$content=p,i.opts=u.opts.touch,i.isPanning=!1,i.isSwiping=!1,i.isZooming=!1,i.isScrolling=!1,i.canPan=d.canPan(),i.startTime=(new Date).getTime(),i.distanceX=i.distanceY=i.distance=0,i.canvasWidth=Math.round(f[0].clientWidth),i.canvasHeight=Math.round(f[0].clientHeight),i.contentLastPos=null,i.contentStartPos=n.fancybox.getTranslate(i.$content)||{top:0,left:0},i.sliderStartPos=n.fancybox.getTranslate(f),i.stagePos=n.fancybox.getTranslate(d.$refs.stage),i.sliderStartPos.top-=i.stagePos.top,i.sliderStartPos.left-=i.stagePos.left,i.contentStartPos.top-=i.stagePos.top,i.contentStartPos.left-=i.stagePos.left,n(e).off(".fb.touch").on(h?"touchend.fb.touch touchcancel.fb.touch":"mouseup.fb.touch mouseleave.fb.touch",n.proxy(i,"ontouchend")).on(h?"touchmove.fb.touch":"mousemove.fb.touch",n.proxy(i,"ontouchmove")),n.fancybox.isMobile&&e.addEventListener("scroll",i.onscroll,!0),((i.opts||i.canPan)&&(c.is(i.$stage)||i.$stage.find(c).length)||(c.is(".fancybox-image")&&o.preventDefault(),n.fancybox.isMobile&&c.parents(".fancybox-caption").length))&&(i.isScrollable=l(c)||l(c.parent()),n.fancybox.isMobile&&i.isScrollable||o.preventDefault(),(1===i.startPoints.length||u.hasError)&&(i.canPan?(n.fancybox.stop(i.$content),i.isPanning=!0):i.isSwiping=!0,i.$container.addClass("fancybox-is-grabbing")),2===i.startPoints.length&&"image"===u.type&&(u.isLoaded||u.$ghost)&&(i.canTap=!1,i.isSwiping=!1,i.isPanning=!1,i.isZooming=!0,n.fancybox.stop(i.$content),i.centerPointStartX=.5*(i.startPoints[0].x+i.startPoints[1].x)-n(t).scrollLeft(),i.centerPointStartY=.5*(i.startPoints[0].y+i.startPoints[1].y)-n(t).scrollTop(),i.percentageOfImageAtPinchPointX=(i.centerPointStartX-i.contentStartPos.left)/i.contentStartPos.width,i.percentageOfImageAtPinchPointY=(i.centerPointStartY-i.contentStartPos.top)/i.contentStartPos.height,i.startDistanceBetweenFingers=s(i.startPoints[0],i.startPoints[1]))))}},d.prototype.onscroll=function(t){var n=this;n.isScrolling=!0,e.removeEventListener("scroll",n.onscroll,!0)},d.prototype.ontouchmove=function(t){var e=this;return void 0!==t.originalEvent.buttons&&0===t.originalEvent.buttons?void e.ontouchend(t):e.isScrolling?void(e.canTap=!1):(e.newPoints=a(t),void((e.opts||e.canPan)&&e.newPoints.length&&e.newPoints.length&&(e.isSwiping&&!0===e.isSwiping||t.preventDefault(),e.distanceX=s(e.newPoints[0],e.startPoints[0],"x"),e.distanceY=s(e.newPoints[0],e.startPoints[0],"y"),e.distance=s(e.newPoints[0],e.startPoints[0]),e.distance>0&&(e.isSwiping?e.onSwipe(t):e.isPanning?e.onPan():e.isZooming&&e.onZoom()))))},d.prototype.onSwipe=function(e){var a,s=this,r=s.instance,c=s.isSwiping,l=s.sliderStartPos.left||0;if(!0!==c)"x"==c&&(s.distanceX>0&&(s.instance.group.length<2||0===s.instance.current.index&&!s.instance.current.opts.loop)?l+=Math.pow(s.distanceX,.8):s.distanceX<0&&(s.instance.group.length<2||s.instance.current.index===s.instance.group.length-1&&!s.instance.current.opts.loop)?l-=Math.pow(-s.distanceX,.8):l+=s.distanceX),s.sliderLastPos={top:"x"==c?0:s.sliderStartPos.top+s.distanceY,left:l},s.requestId&&(i(s.requestId),s.requestId=null),s.requestId=o(function(){s.sliderLastPos&&(n.each(s.instance.slides,function(t,e){var o=e.pos-s.instance.currPos;n.fancybox.setTranslate(e.$slide,{top:s.sliderLastPos.top,left:s.sliderLastPos.left+o*s.canvasWidth+o*e.opts.gutter})}),s.$container.addClass("fancybox-is-sliding"))});else if(Math.abs(s.distance)>10){if(s.canTap=!1,r.group.length<2&&s.opts.vertical?s.isSwiping="y":r.isDragging||!1===s.opts.vertical||"auto"===s.opts.vertical&&n(t).width()>800?s.isSwiping="x":(a=Math.abs(180*Math.atan2(s.distanceY,s.distanceX)/Math.PI),s.isSwiping=a>45&&a<135?"y":"x"),"y"===s.isSwiping&&n.fancybox.isMobile&&s.isScrollable)return void(s.isScrolling=!0);r.isDragging=s.isSwiping,s.startPoints=s.newPoints,n.each(r.slides,function(t,e){var o,i;n.fancybox.stop(e.$slide),o=n.fancybox.getTranslate(e.$slide),i=n.fancybox.getTranslate(r.$refs.stage),e.$slide.css({transform:"",opacity:"","transition-duration":""}).removeClass("fancybox-animated").removeClass(function(t,e){return(e.match(/(^|s)fancybox-fx-S+/g)||[]).join(" ")}),e.pos===r.current.pos&&(s.sliderStartPos.top=o.top-i.top,s.sliderStartPos.left=o.left-i.left),n.fancybox.setTranslate(e.$slide,{top:o.top-i.top,left:o.left-i.left})}),r.SlideShow&&r.SlideShow.isActive&&r.SlideShow.stop()}},d.prototype.onPan=function(){var t=this;if(s(t.newPoints[0],t.realPoints[0])<(n.fancybox.isMobile?10:5))return void(t.startPoints=t.newPoints);t.canTap=!1,t.contentLastPos=t.limitMovement(),t.requestId&&i(t.requestId),t.requestId=o(function(){n.fancybox.setTranslate(t.$content,t.contentLastPos)})},d.prototype.limitMovement=function(){var t,e,n,o,i,a,s=this,r=s.canvasWidth,c=s.canvasHeight,l=s.distanceX,d=s.distanceY,u=s.contentStartPos,f=u.left,p=u.top,h=u.width,g=u.height;return i=h>r?f+l:f,a=p+d,t=Math.max(0,.5*r-.5*h),e=Math.max(0,.5*c-.5*g),n=Math.min(r-h,.5*r-.5*h),o=Math.min(c-g,.5*c-.5*g),l>0&&i>t&&(i=t-1+Math.pow(-t+f+l,.8)||0),l<0&&i0&&a>e&&(a=e-1+Math.pow(-e+p+d,.8)||0),d<0&&aa?(t=t>0?0:t,t=ts?(e=e>0?0:e,e=e1&&(o.dMs>130&&s>10||s>50);o.sliderLastPos=null,"y"==t&&!e&&Math.abs(o.distanceY)>50?(n.fancybox.animate(o.instance.current.$slide,{top:o.sliderStartPos.top+o.distanceY+150*o.velocityY,opacity:0},200),i=o.instance.close(!0,250)):r&&o.distanceX>0?i=o.instance.previous(300):r&&o.distanceX<0&&(i=o.instance.next(300)),!1!==i||"x"!=t&&"y"!=t||o.instance.centerSlide(200),o.$container.removeClass("fancybox-is-sliding")},d.prototype.endPanning=function(){var t,e,o,i=this;i.contentLastPos&&(!1===i.opts.momentum||i.dMs>350?(t=i.contentLastPos.left,e=i.contentLastPos.top):(t=i.contentLastPos.left+500*i.velocityX,e=i.contentLastPos.top+500*i.velocityY),o=i.limitPosition(t,e,i.contentStartPos.width,i.contentStartPos.height),o.width=i.contentStartPos.width,o.height=i.contentStartPos.height,n.fancybox.animate(i.$content,o,366))},d.prototype.endZooming=function(){var t,e,o,i,a=this,s=a.instance.current,r=a.newWidth,c=a.newHeight;a.contentLastPos&&(t=a.contentLastPos.left,e=a.contentLastPos.top,i={top:e,left:t,width:r,height:c,scaleX:1,scaleY:1},n.fancybox.setTranslate(a.$content,i),rs.width||c>s.height?a.instance.scaleToActual(a.centerPointStartX,a.centerPointStartY,150):(o=a.limitPosition(t,e,r,c),n.fancybox.animate(a.$content,o,150)))},d.prototype.onTap=function(e){var o,i=this,s=n(e.target),r=i.instance,c=r.current,l=e&&a(e)||i.startPoints,d=l[0]?l[0].x-n(t).scrollLeft()-i.stagePos.left:0,u=l[0]?l[0].y-n(t).scrollTop()-i.stagePos.top:0,f=function(t){var o=c.opts[t];if(n.isFunction(o)&&(o=o.apply(r,[c,e])),o)switch(o){case"close":r.close(i.startEvent);break;case"toggleControls":r.toggleControls();break;case"next":r.next();break;case"nextOrClose":r.group.length>1?r.next():r.close(i.startEvent);break;case"zoom":"image"==c.type&&(c.isLoaded||c.$ghost)&&(r.canPan()?r.scaleToFit():r.isScaledDown()?r.scaleToActual(d,u):r.group.length<2&&r.close(i.startEvent))}};if((!e.originalEvent||2!=e.originalEvent.button)&&(s.is("img")||!(d>s[0].clientWidth+s.offset().left))){if(s.is(".fancybox-bg,.fancybox-inner,.fancybox-outer,.fancybox-container"))o="Outside";else if(s.is(".fancybox-slide"))o="Slide";else{if(!r.current.$content||!r.current.$content.find(s).addBack().filter(s).length)return;o="Content"}if(i.tapped){if(clearTimeout(i.tapped),i.tapped=null,Math.abs(d-i.tapX)>50||Math.abs(u-i.tapY)>50)return this;f("dblclick"+o)}else i.tapX=d,i.tapY=u,c.opts["dblclick"+o]&&c.opts["dblclick"+o]!==c.opts["click"+o]?i.tapped=setTimeout(function(){i.tapped=null,r.isAnimating||f("click"+o)},500):f("click"+o);return this}},n(e).on("onActivate.fb",function(t,e){e&&!e.Guestures&&(e.Guestures=new d(e))}).on("beforeClose.fb",function(t,e){e&&e.Guestures&&e.Guestures.destroy()})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";e.extend(!0,e.fancybox.defaults,{btnTpl:{slideShow:''},slideShow:{autoStart:!1,speed:3e3,progress:!0}});var n=function(t){this.instance=t,this.init()};e.extend(n.prototype,{timer:null,isActive:!1,$button:null,init:function(){var t=this,n=t.instance,o=n.group[n.currIndex].opts.slideShow;t.$button=n.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-play]").on("click",function(){t.toggle()}),n.group.length<2||!o?t.$button.hide():o.progress&&(t.$progress=e('

      ').appendTo(n.$refs.inner))},set:function(t){var n=this,o=n.instance,i=o.current;i&&(!0===t||i.opts.loop||o.currIndex'},fullScreen:{autoStart:!1}}),e(t).on(n.fullscreenchange,function(){var t=o.isFullscreen(),n=e.fancybox.getInstance();n&&(n.current&&"image"===n.current.type&&n.isAnimating&&(n.isAnimating=!1,n.update(!0,!0,0),n.isComplete||n.complete()),n.trigger("onFullscreenChange",t),n.$refs.container.toggleClass("fancybox-is-fullscreen",t),n.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-fullscreen]").toggleClass("fancybox-button--fsenter",!t).toggleClass("fancybox-button--fsexit",t))})}e(t).on({"onInit.fb":function(t,e){var i;if(!n)return void e.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-fullscreen]").remove();e&&e.group[e.currIndex].opts.fullScreen?(i=e.$refs.container,i.on("click.fb-fullscreen","[data-fancybox-fullscreen]",function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),o.toggle()}),e.opts.fullScreen&&!0===e.opts.fullScreen.autoStart&&o.request(),e.FullScreen=o):e&&e.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-fullscreen]").hide()},"afterKeydown.fb":function(t,e,n,o,i){e&&e.FullScreen&&70===i&&(o.preventDefault(),e.FullScreen.toggle())},"beforeClose.fb":function(t,e){e&&e.FullScreen&&e.$refs.container.hasClass("fancybox-is-fullscreen")&&o.exit()}})}(document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n="fancybox-thumbs";e.fancybox.defaults=e.extend(!0,{btnTpl:{thumbs:''},thumbs:{autoStart:!1,hideOnClose:!0,parentEl:".fancybox-container",axis:"y"}},e.fancybox.defaults);var o=function(t){this.init(t)};e.extend(o.prototype,{$button:null,$grid:null,$list:null,isVisible:!1,isActive:!1,init:function(t){var e=this,n=t.group,o=0;e.instance=t,e.opts=n[t.currIndex].opts.thumbs,t.Thumbs=e,e.$button=t.$refs.toolbar.find("[data-fancybox-thumbs]");for(var i=0,a=n.length;i1));i++);o>1&&e.opts?(e.$button.removeAttr("style").on("click",function(){e.toggle()}),e.isActive=!0):e.$button.hide()},create:function(){var t,o=this,i=o.instance,a=o.opts.parentEl,s=[];o.$grid||(o.$grid=e('

      ').appendTo(i.$refs.container.find(a).addBack().filter(a)),o.$grid.on("click","a",function(){i.jumpTo(e(this).attr("data-index"))})),o.$list||(o.$list=e('

      ').appendTo(o.$grid)),e.each(i.group,function(e,n){t=n.thumb,t||"image"!==n.type||(t=n.src),s.push('")}),o.$list[0].innerHTML=s.join(""),"x"===o.opts.axis&&o.$list.width(parseInt(o.$grid.css("padding-right"),10)+i.group.length*o.$list.children().eq(0).outerWidth(!0))},focus:function(t){var e,n,o=this,i=o.$list,a=o.$grid;o.instance.current&&(e=i.children().removeClass("fancybox-thumbs-active").filter('[data-index="'+o.instance.current.index+'"]').addClass("fancybox-thumbs-active"),n=e.position(),"y"===o.opts.axis&&(n.top<0||n.top>i.height()-e.outerHeight())?i.stop().animate({scrollTop:i.scrollTop()+n.top},t):"x"===o.opts.axis&&(n.lefta.scrollLeft()+(a.width()-e.outerWidth()))&&i.parent().stop().animate({scrollLeft:n.left},t))},update:function(){var t=this;t.instance.$refs.container.toggleClass("fancybox-show-thumbs",this.isVisible),t.isVisible?(t.$grid||t.create(),t.instance.trigger("onThumbsShow"),t.focus(0)):t.$grid&&t.instance.trigger("onThumbsHide"),t.instance.update()},hide:function(){this.isVisible=!1,this.update()},show:function(){this.isVisible=!0,this.update()},toggle:function(){this.isVisible=!this.isVisible,this.update()}}),e(t).on({"onInit.fb":function(t,e){var n;e&&!e.Thumbs&&(n=new o(e),n.isActive&&!0===n.opts.autoStart&&n.show())},"beforeShow.fb":function(t,e,n,o){var i=e&&e.Thumbs;i&&i.isVisible&&i.focus(o?0:250)},"afterKeydown.fb":function(t,e,n,o,i){var a=e&&e.Thumbs;a&&a.isActive&&71===i&&(o.preventDefault(),a.toggle())},"beforeClose.fb":function(t,e){var n=e&&e.Thumbs;n&&n.isVisible&&!1!==n.opts.hideOnClose&&n.$grid.hide()}})}(document,jQuery),function(t,e){"use strict";function n(t){var e={"&":"&","<":"<",">":">",'"':""","'":"'","/":"/","`":"`","=":"="};return String(t).replace(/[&<>"'`=/]/g,function(t){return e[t]})}e.extend(!0,e.fancybox.defaults,{btnTpl:{share:''},share:{url:function(t,e){return!t.currentHash&&"inline"!==e.type&&"html"!==e.type&&(e.origSrc||e.src)||window.location},tpl:'

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      '}}),e(t).on("click","[data-fancybox-share]",function(){var t,o,i=e.fancybox.getInstance(),a=i.current||null;a&&("function"===e.type(a.opts.share.url)&&(t=a.opts.share.url.apply(a,[i,a])),o=a.opts.share.tpl.replace(/{{media}}/g,"image"===a.type?encodeURIComponent(a.src):"").replace(/{{url}}/g,encodeURIComponent(t)).replace(/{{url_raw}}/g,n(t)).replace(/{{descr}}/g,i.$caption?encodeURIComponent(i.$caption.text()):""),e.fancybox.open({src:i.translate(i,o),type:"html",opts:{touch:!1,animationEffect:!1,afterLoad:function(t,e){i.$refs.container.one("beforeClose.fb",function(){t.close(null,0)}),e.$content.find(".fancybox-share__button").click(function(){return window.open(this.href,"Share","width=550, height=450"),!1})},mobile:{autoFocus:!1}}}))})}(document,jQuery),function(t,e,n){"use strict";function o(){var e=t.location.hash.substr(1),n=e.split("-"),o=n.length>1&&/^+?d+$/.test(n[n.length-1])?parseInt(n.pop(-1),10)||1:1,i=n.join("-");return{hash:e,index:o<1?1:o,gallery:i}}function i(t){""!==t.gallery&&n("[data-fancybox='"+n.escapeSelector(t.gallery)+"']").eq(t.index-1).focus().trigger("click.fb-start")}function a(t){var e,n;return!!t&&(e=t.current?t.current.opts:t.opts,""!==(n=e.hash||(e.$orig?e.$orig.data("fancybox")||e.$orig.data("fancybox-trigger"):""))&&n)}n.escapeSelector||(n.escapeSelector=function(t){return(t+"").replace(/([-x1fx7f]|^-?d)|^-$|[^x80-uFFFFw-]/g,function(t,e){return e?""===t?"�":t.slice(0,-1)+"\"+t.charCodeAt(t.length-1).toString(16)+" ":"\"+t})}),n(function(){!1!==n.fancybox.defaults.hash&&(n(e).on({"onInit.fb":function(t,e){var n,i;!1!==e.group[e.currIndex].opts.hash&&(n=o(),(i=a(e))&&n.gallery&&i==n.gallery&&(e.currIndex=n.index-1))},"beforeShow.fb":function(n,o,i,s){var r;i&&!1!==i.opts.hash&&(r=a(o))&&(o.currentHash=r+(o.group.length>1?"-"+(i.index+1):""),t.location.hash!=="#"+o.currentHash&&(s&&!o.origHash&&(o.origHash=t.location.hash),o.hashTimer&&clearTimeout(o.hashTimer),o.hashTimer=setTimeout(function(){"replaceState"in t.history?(t.history[s?"pushState":"replaceState"]({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+"#"+o.currentHash),s&&(o.hasCreatedHistory=!0)):t.location.hash=o.currentHash,o.hashTimer=null},300)))},"beforeClose.fb":function(n,o,i){i&&!1!==i.opts.hash&&(clearTimeout(o.hashTimer),o.currentHash&&o.hasCreatedHistory?t.history.back():o.currentHash&&("replaceState"in t.history?t.history.replaceState({},e.title,t.location.pathname+t.location.search+(o.origHash||"")):t.location.hash=o.origHash),o.currentHash=null)}}),n(t).on("hashchange.fb",function(){var t=o(),e=null;n.each(n(".fancybox-container").get().reverse(),function(t,o){var i=n(o).data("FancyBox");if(i&&i.currentHash)return e=i,!1}),e?e.currentHash===t.gallery+"-"+t.index||1===t.index&&e.currentHash==t.gallery||(e.currentHash=null,e.close()):""!==t.gallery&&i(t)}),setTimeout(function(){n.fancybox.getInstance()||i(o())},50))})}(window,document,jQuery),function(t,e){"use strict";var n=(new Date).getTime();e(t).on({"onInit.fb":function(t,e,o){e.$refs.stage.on("mousewheel DOMMouseScroll wheel MozMousePixelScroll",function(t){var o=e.current,i=(new Date).getTime();e.group.length<2||!1===o.opts.wheel||"auto"===o.opts.wheel&&"image"!==o.type||(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),o.$slide.hasClass("fancybox-animated")||(t=t.originalEvent||t,i-n<250||(n=i,e[(-t.deltaY||-t.deltaX||t.wheelDelta||-t.detail)<0?"next":"previous"]())))})}})}(document,jQuery);class contabeisLoad{static load(o){contabeisLoad.canRun=!0,o?o*=6e4:o=36e4,contabeisLoad.link=window.location.href,setTimeout(contabeisLoad.run,o)}static run(){1==contabeisLoad.canRun&&$.ajax({url:"https://www.contabeis.com.br/gravaAcessoPixel",context:document.body,error:function(o,a){return!1},success:function(){try{window.location.reload(!0)}catch(o){setTimeout(function(){window.location.href=contabeisLoad.link},1e3)}}})}static setPause(){contabeisLoad.canRun=!1}} var scriptAdsCarregado=!1;$(window).load(function(){$.expr[':'].external=function(obj){if($(obj).parents(".texto").hasClass("publipost"))return!1;if($(obj).hasClass("link-parceiro"))return!1;var url=$(obj).attr("href");if(url==undefined)return!1;if(url=='#'||url==''||url.includes('javascript:'))return!1;try{var domain=(new URL(url));var hostname=domain.hostname;if(hostname.includes('.contabeis.com')||hostname.includes('contabeis.club')||hostname.includes('conbcon.com'))return!1}catch(e){return!1} return!obj.href.match(/^mailto:/)&&(obj.hostname!=location.hostname)&&!obj.href.match(/^javascript:/)&&!obj.href.match(/^$/)};$('a:external').attr('target','_blank').attr('rel','nofollow')});$(document).ready(function(){!function(t){t.fn._checkbox=function(){return this.each(function(){t(this).is(":checkbox")&&t(this).wrap('').before("").change(function(){if(t(this).is(":checked")){t(this).parent().addClass("ativo")
      t(this).val(1)}else{t(this).parent().removeClass("ativo")
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      var novaUrl="redirect?url="+encodeURIComponent($(obj).attr("href"))+'&title="+encodeURIComponent(title);switch(event.which){case 1:window.open(novaUrl,"_blank');break;case 2:window.open(novaUrl,'_blank');break;case 3:$(obj).attr("href",novaUrl);break;default:$(obj).attr("href",novaUrl)}});function bannerTrack(url,fd){if(!navigator.sendBeacon||!navigator.sendBeacon(url,fd)){fetch(url,{method:'POST',body:fd,keepalive:!0}).catch(function(){})}}
      const observer=new IntersectionObserver((entries,observer)=>{entries.forEach(entry=>{if(entry.isIntersecting){let banner=entry.target.getAttribute('data-banner');if(banner){const fd=new FormData();fd.append('id',banner);const pos=entry.target.getAttribute('data-banner-pos');if(pos)fd.append('pos_id',pos);bannerTrack('banner/view',fd)}
      observer.unobserve(entry.target)}})});const elementsToObserve=document.querySelectorAll('.bannerContabeis');elementsToObserve.forEach(element=>observer.observe(element));document.addEventListener('click',function(e){const a=e.target.closest('a[data-banner-click]');if(!a)return;const id=a.getAttribute('data-banner-click');if(id){const fd=new FormData();fd.append('id',id);const pos=a.getAttribute('data-banner-pos');if(pos)fd.append('pos_id',pos);bannerTrack('banner/click',fd)}});if($("#recaptchaResponse").length){$.getScript("https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0",function(){grecaptcha.ready(function(){grecaptcha.execute('6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0',{action:'submit'}).then(function(token){document.querySelector("#recaptchaResponse").value=token})})})}
      $("span.fecharBannerMobile").click(function(){var div=$(this).parent();div.toggleClass("fechado");if(div.hasClass("fechado")){$("span.fecharBannerMobile").text('^')}else{$("span.fecharBannerMobile").text('x')}});$('input:checkbox').not(".newsletter_section")._checkbox();$('input:radio').not(".newsletter_section")._radio();$(".submenuLogin .botaoEntrar").click(function(){LogandoUsuario()});$('.submenuLogin input[placeholder]').keyup(function(e){if(e.which==13){LogandoUsuario()}});$('.blocoPrimeiroMenu li a#sairMenu').click(function(){$.post("logout",function(data){location.reload()})});if($('.avisoCookie').length){$('.avisoCookie span.aceitar').click(function(){$('.avisoCookie').addClass("fechado")})}
      $('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu > li, header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu > li').hover(function(){if($('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu li, header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu li').hasClass("ativo")){$(this).siblings().removeClass("ativo")}});$("header nav li:nth-child(2)").mouseleave(function(){if(!$('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu > li').hasClass("ativo")){$('header nav li .submenu.submenuConteudo .blocoPrimeiroMenu li:first-of-type').addClass("ativo")}});$("header nav li.logado").mouseleave(function(){if(!$('header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu > li').hasClass("ativo")){$('header nav li .submenu.submenuLogado .blocoPrimeiroMenu li:first-of-type').addClass("ativo")}});$('[href=#login]').click(function(e){e.preventDefault();$('header nav li .submenu.submenuLogin').show();$('._1000 body, ._1280 body').prepend("

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      '+'

      '+arrayToast.pop_titulo+'

      '+'

      '+arrayToast.pop_descricao+'

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      var _barracor=document.querySelector('.barraCor');if(_barracor!=undefined){if(window.innerWidth>1700){_barracor.style.width="80%"}else{_barracor.style.width="100%"}}}
      resolucao();function gravaAcesso(){$("[gravaacesso=1]").each(function(){_gravaAcesso=$(this);var verificaAcesso=_gravaAcesso.length;if(verificaAcesso==1){var id=_gravaAcesso.attr("id");var tipo=_gravaAcesso.attr("tipo");var user=_gravaAcesso.attr("user");$.ajax({url:'gravaAcesso',type:'POST',data:{id:id,tipo:tipo,user:user},success:function(retorno){}})}})}
      function LogandoUsuario(){if($('.boxMenu .botaoEntrar').hasClass('disable')){return!1}
      if(!validateEmail($(".boxMenu input.email").val())||$(".boxMenu input.email").val()==''){abreAlerta("Login","Preencha seu e-mail e senha",'alerta',0,5000);return!1}
      $('.boxMenu .botaoEntrar').text('...').addClass("disable");grecaptcha.ready(function(){grecaptcha.execute('6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0',{action:'login'}).then(function(token){$.post("login",{email:$(".boxMenu input.email").val(),senha:$(".boxMenu input.senha").val(),lembra:$(".boxMenu input[name=loginlembrar]").is(':checked'),recaptcha_response:token},function(data){var obj=JSON.parse(data);if(obj.codigo==0||obj.codigo==1){abreAlerta("Login",obj.descricao,'sucesso',1,3000)}else{$('.boxMenu .botaoEntrar').text('ENTRAR').removeClass("disable");abreAlerta("Login",obj.descricao,'erro',0,5000)}})})})}
      function abreAlerta(titulo,texto,status,reload=0,delayT=2000,botao=0,botaoTexto='',url=""){switch(status){case 'sucesso':var cor="#598d2f";var icone="icon-checkSimplescontabeis";break;case 'alerta':var cor="#c45b1c";var icone="icon-notificacaocontabeis";break;case 'erro':var cor="#9c1313";var icone="icon-deletarcontabeis";break}
      $('body').append('

      '+titulo+'

      '+texto+'

      ');setTimeout(function(){$('.alertaGeral').addClass('ativo')},300);if(reload==1){if(url==''){setTimeout(function(){location.reload()},delayT)}else{setTimeout(function(){window.location.href=url},delayT)}}else{setTimeout(function(){$('.alertaGeral').removeClass('ativo').remove()},delayT)}}
      function compartilhamentoRedeSocial(tipoRedeSocial,url,titulo){switch(tipoRedeSocial){case 'facebook':var urlMontada="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u="+url+"&src=sp";break;case 'twitter':var urlMontada="https://twitter.com/intent/tweet?original_referer="+url+"&text="+titulo+" - "+url;break;case 'linkedin':var urlMontada="https://www.linkedin.com/cws/share?url="+url+"%3FWT.mc_id%3D"+titulo;break;case 'whatsapp':var urlMontada="whatsapp://send?text="+titulo+" - "+url;break;default:}
      window.open(urlMontada,'_blank','toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, scrollbars=no, resizable=no, width=600, height=300, top=200, left=450')}
      function validateEmail(email){var re=/S+@S+.S+/;return re.test(email)}
      function shuffleArray(array){for(let i=array.length-1;i>0;i--){const j=Math.floor(Math.random()*(i+1));[array[i],array[j]]=[array[j],array[i]]}}
      if(window.location.hash&&window.location.hash=='#_=_'){window.location.hash=""}
      !function(t){var e=function(e){this._options={checkOnLoad:!1,resetOnEnd:!1,loopCheckTime:50,loopMaxNumber:5,baitClass:"pub_300x250 pub_300x250m pub_728x90 text-ad textAd text_ad text_ads text-ads text-ad-links",baitStyle:"width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute !important; left: -10000px !important; top: -1000px !important;",debug:!1},this._var={version:"3.2.1",bait:null,checking:!1,loop:null,loopNumber:0,event:{detected:[],notDetected:[]}},void 0!==e&&this.setOption(e);var o=this,i=function(){setTimeout(function(){!0===o._options.checkOnLoad&&(!0===o._options.debug&&o._log("onload->eventCallback","A check loading is launched"),null===o._var.bait&&o._creatBait(),setTimeout(function(){o.check()},1))},1)};void 0!==t.addEventListener?t.addEventListener("load",i,!1):t.attachEvent("onload",i)};e.prototype._options=null,e.prototype._var=null,e.prototype._bait=null,e.prototype._log=function(t,e){console.log("[BlockAdBlock]["+t+"] "+e)},e.prototype.setOption=function(t,e){if(void 0!==e){var o=t;(t={})[o]=e}for(var i in t)this._options[i]=t[i],!0===this._options.debug&&this._log("setOption",'The option "'+i+'" he was assigned to "'+t[i]+'"');return this},e.prototype._creatBait=function(){var e=document.createElement("div");e.setAttribute("class",this._options.baitClass),e.setAttribute("style",this._options.baitStyle),this._var.bait=t.document.body.appendChild(e),this._var.bait.offsetParent,this._var.bait.offsetHeight,this._var.bait.offsetLeft,this._var.bait.offsetTop,this._var.bait.offsetWidth,this._var.bait.clientHeight,this._var.bait.clientWidth,!0===this._options.debug&&this._log("_creatBait","Bait has been created")},e.prototype._destroyBait=function(){t.document.body.removeChild(this._var.bait),this._var.bait=null,!0===this._options.debug&&this._log("_destroyBait","Bait has been removed")},e.prototype.check=function(t){if(void 0===t&&(t=!0),!0===this._options.debug&&this._log("check","An audit was requested "+(!0===t?"with a":"without")+" loop"),!0===this._var.checking)return!0===this._options.debug&&this._log("check","A check was canceled because there is already an ongoing"),!1;this._var.checking=!0,null===this._var.bait&&this._creatBait();var e=this;return this._var.loopNumber=0,!0===t&&(this._var.loop=setInterval(function(){e._checkBait(t)},this._options.loopCheckTime)),setTimeout(function(){e._checkBait(t)},1),!0===this._options.debug&&this._log("check","A check is in progress ..."),!0},e.prototype._checkBait=function(e){var o=!1;if(null===this._var.bait&&this._creatBait(),null===t.document.body.getAttribute("abp")&&null!==this._var.bait.offsetParent&&0!=this._var.bait.offsetHeight&&0!=this._var.bait.offsetLeft&&0!=this._var.bait.offsetTop&&0!=this._var.bait.offsetWidth&&0!=this._var.bait.clientHeight&&0!=this._var.bait.clientWidth||(o=!0),void 0!==t.getComputedStyle){var i=t.getComputedStyle(this._var.bait,null);!i||"none"!=i.getPropertyValue("display")&&"hidden"!=i.getPropertyValue("visibility")||(o=!0)}!0===this._options.debug&&this._log("_checkBait","A check ("+(this._var.loopNumber+1)+"/"+this._options.loopMaxNumber+" ~"+(1+this._var.loopNumber*this._options.loopCheckTime)+"ms) was conducted and detection is "+(!0===o?"positive":"negative")),!0===e&&(this._var.loopNumber++,this._var.loopNumber>=this._options.loopMaxNumber&&this._stopLoop()),!0===o?(this._stopLoop(),this._destroyBait(),this.emitEvent(!0),!0===e&&(this._var.checking=!1)):null!==this._var.loop&&!1!==e||(this._destroyBait(),this.emitEvent(!1),!0===e&&(this._var.checking=!1))},e.prototype._stopLoop=function(t){clearInterval(this._var.loop),this._var.loop=null,this._var.loopNumber=0,!0===this._options.debug&&this._log("_stopLoop","A loop has been stopped")},e.prototype.emitEvent=function(t){!0===this._options.debug&&this._log("emitEvent","An event with a "+(!0===t?"positive":"negative")+" detection was called");var e=this._var.event[!0===t?"detected":"notDetected"];for(var o in e)!0===this._options.debug&&this._log("emitEvent","Call function "+(parseInt(o)+1)+"/"+e.length),e.hasOwnProperty(o)&&e[o]();return!0===this._options.resetOnEnd&&this.clearEvent(),this},e.prototype.clearEvent=function(){this._var.event.detected=[],this._var.event.notDetected=[],!0===this._options.debug&&this._log("clearEvent","The event list has been cleared")},e.prototype.on=function(t,e){return this._var.event[!0===t?"detected":"notDetected"].push(e),!0===this._options.debug&&this._log("on",'A type of event "'+(!0===t?"detected":"notDetected")+'" was added'),this},e.prototype.onDetected=function(t){return this.on(!0,t)},e.prototype.onNotDetected=function(t){return this.on(!1,t)},t.BlockAdBlock=e,void 0===t.blockAdBlock&&(t.blockAdBlock=new e({checkOnLoad:!0,resetOnEnd:!0}))}(window);function isPrivate(t){t||(t=function(){});var n=window.RequestFileSystem||window.webkitRequestFileSystem;if(n)return n(window.TEMPORARY,1,t.bind(this,!1),t.bind(this,!0));if(window.indexedDB&&/Firefox/.test(window.navigator.userAgent))try{var e=window.indexedDB.open("test"),i=0,r=limit=10,u=function(n){return i>=limit?t(!0):window.setTimeout(n,++i*r)},d=function(){return"done"===e.readyState?t(!e.result):u(d)};return u(d)}catch(n){return t(!0)}if(window.navigator.userAgent.match(/(MSIE|Trident|Edge)/))try{return t(!window.indexedDB)}catch(n){return t(!0)}try{return window.openDatabase(null,null,null,null),t(!1)}catch(n){return t(!0)}}
      function shuffleArray(o){for(let t=o.length-1;t>0;t--){const f=Math.floor(Math.random()*(t+1));[o[t],o[f]]=[o[f],o[t]]}}
      const elementIsVisibleInViewport=(el,partiallyVisible=!1)=>{const{top,left,bottom,right}=el.getBoundingClientRect();const{innerHeight,innerWidth}=window;return partiallyVisible?((top>0&&top0&&bottom0&&left0&&right=0&&left>=0&&bottom<=innerHeight&&right<=innerWidth};var r7Trigger=function(){return!1} class contBanner{static start(){contBanner.obj1=JSON.parse('[{"height":250,"img":"assets\/img\/contabeisp\/campanhas\/podcast970x250.png","link":"https:\/\/www.contabeis.com.br\/conteudo\/podcasts","tamanho":"[970,250]","target":"_blank","width":970},{"height":600,"img":"assets\/img\/contabeisp\/campanhas\/podcast300x600.png","link":"https:\/\/www.contabeis.com.br\/conteudo\/podcasts","tamanho":"[300,600]","target":"_blank","width":300},{"height":250,"img":"assets\/img\/contabeisp\/campanhas\/podcast300x250.png","link":"https:\/\/www.contabeis.com.br\/conteudo\/podcasts","tamanho":"[300,250]","target":"_blank","width":300},{"height":90,"img":"assets\/img\/contabeisp\/campanhas\/podcast728x90.png","link":"https:\/\/www.contabeis.com.br\/conteudo\/podcasts","tamanho":"[728,90]","target":"_blank","width":728},{"height":50,"img":"assets\/img\/contabeisp\/campanhas\/podcast320x50.png","link":"https:\/\/www.contabeis.com.br\/conteudo\/podcasts","tamanho":"[320,50]","target":"_blank","width":320}]');contBanner.obj={};shuffleArray(contBanner.obj1);Object.entries(contBanner.obj1).forEach(([key,value])=>{contBanner.obj[value.tamanho]=value});contBanner.banners={};contBanner.bannerAlternativo=!1;contBanner.check();contBanner.viewOBR=!1}
      static check(){isPrivate(function(isPrivate){if(isPrivate){contBanner.bannerAlternativo=!0}else{blockAdBlock=new BlockAdBlock({checkOnLoad:!0,resetOnEnd:!0});contBanner.pronto=!0;if(typeof blockAdBlock==='undefined'){adBlockDetected()}else{blockAdBlock.onDetected(function(){contBanner.bannerAlternativo=!0;var cn=document.getElementsByClassName("dynamicAdR7");for(var i=0;i{toast.addEventListener('mouseenter',Swal.stopTimer)
      toast.addEventListener('mouseleave',Swal.resumeTimer)
      let swalContainer=Swal.getPopup();if(document.documentElement.classList.contains('_640')){swalContainer.style.top='-64px'}else{swalContainer.style.top='-110px'}},didClose:()=>{setCookie('contabeistoast',1,0,'/')}});Toast.fire(atributo)},function(){$.ajax({url:'gravaAcesso',type:'POST',data:{id:atributo.id,tipo:'pop'},success:function(retorno){}})})}
      function addScriptToPage(callback,callback2){let scriptLink="sweetalert2.all.min.js";const scripts=document.getElementsByTagName('script');for(let i=0;i{callback()});if(callback2!=undefined)callback2();} function getCookie(name){const value=`; ${document.cookie}`;const parts=value.split(`; ${name}=`);if(parts.length===2)return parts.pop().split(';').shift();} function setCookie(k,v,expira,path,secure){path=path||"/";secured=(secure)?';secure':'';if(!expira){expired=''}else{var d=new Date();d.setTime(d.getTime()+(expira*1000));expired='expires="+d.toUTCString()+";'} document.cookie=encodeURIComponent(k)+"="+encodeURIComponent(v)+"; "+expired+" path="+path+secured} function loadAds(adContainer){if(adContainer.getElementsByClassName('adsbygoogle').length===0){var ins=document.createElement('ins');ins.className="adsbygoogle";ins.style.display="block";ins.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-6514179695368964");ins.setAttribute("data-ad-slot",adContainer.getAttribute("data-ad-slot"));if(adContainer.getAttribute("data-ad-channel"))ins.setAttribute("data-ad-channel",adContainer.getAttribute("data-ad-channel"));if(adContainer.getAttribute("data-ad-format"))ins.setAttribute("data-ad-format",adContainer.getAttribute("data-ad-format"));if(adContainer.getAttribute("data-full-width-responsive"))ins.setAttribute("data-full-width-responsive",adContainer.getAttribute("data-full-width-responsive"));if(adContainer.getAttribute("data-ad-style"))ins.setAttribute("style",adContainer.getAttribute("data-ad-style"));adContainer.appendChild(ins);observer.unobserve(adContainer)}})} async function executeFetchWithLoading(url,options,showLoading=!0){try{if(showLoading){} const response=await fetch(url,options);if(!response.ok)throw new Error('A resposta do servidor não foi OK.');return await response.json()}catch(error){throw error}finally{if(showLoading){}}} const site_key_recaptcha="6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0";let recaptchaState={loading:!1,loaded:!1,promise:null};function loadRecaptcha(){const site_key_recaptcha="6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0";return new Promise((resolve,reject)=>{if(typeof grecaptcha!=='undefined'){console.log('reCAPTCHA já carregado.');grecaptcha.ready(resolve);return} const script=document.createElement('script');script.src=`https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=${site_key_recaptcha}`;script.async=!0;script.onload=()=>{grecaptcha.ready(()=>{console.log('reCAPTCHA pronto');resolve()})};script.onerror=reject;document.head.appendChild(script)})} function executeRecaptcha(action='submit'){const site_key_recaptcha="6LfL35YUAAAAADXgsYzCc24ZSugiboKzhncT8bO0";if(typeof grecaptcha==='undefined'){console.error('reCAPTCHA ainda não carregado.');return Promise.reject('grecaptcha não disponível')} return grecaptcha.execute(site_key_recaptcha,{action}).then(token=>{console.log('Token gerado:',token);return token}).catch(err=>{console.error('Erro ao executar o reCAPTCHA:',err);throw err})}

      Fonte do Artigo
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      Corinthia Mes

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