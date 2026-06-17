Prefeitura + Perto leva serviços e atrações ao Cascavel Velho nesta quarta e quinta-feira

A Prefeitura de Cascavel realiza nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18) mais uma edição do programa Prefeitura + Perto. A ação será concentrada inicialmente no calçadão do Bairro Cascavel Velho, na Rua França, das 9h30 às 17h30.

A iniciativa, coordenada pelo Território Cidadão e pela Casa Civil, também contempla os bairros Veneza, Presidente, Aquarela, Colina Verde, Jardim Itália e Veredas, todos pertencentes ao Território 1, na Região Sul da cidade.

Serviços e melhorias nos bairros

Durante os dois dias, equipes da Prefeitura estarão mobilizadas para realizar operação tapa-buracos, manutenção de bueiros, melhorias na iluminação pública, limpeza de áreas públicas, poda de árvores e recolhimento de materiais volumosos.

Também haverá revitalização da sinalização viária, manutenção de praças e espaços esportivos, além do reforço das ações de segurança e do mapeamento de áreas de risco pela Defesa Civil.

Atendimentos à população

A Secretaria de Saúde fará ações de combate à dengue e aferição de pressão arterial. Já a Assistência Social disponibilizará serviços de inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

A programação contará ainda com atrações culturais e comercialização de produtos da Agricultura Urbana.

Blindado do Exército será atração para as crianças

Outra atração prevista é a participação do Exército Brasileiro, que levará um veículo blindado para exposição. As crianças poderão interagir com os militares e conhecer de perto o equipamento.