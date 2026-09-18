37 suspeitos de mineração ilegal morrem sob custódia na Nigéria; autoridades abrem investigação

37 detidos por suspeita de mineração ilegal morreram sob custódia no estado de Niger; NSCDC citou doença, enquanto relatório aponta superlotação e falta de ventilação

Trinta e sete pessoas acusadas de mineração ilegal foram encontradas mortas em uma unidade de detenção da Nigerian Security and Civil Defence Corps (NSCDC) no estado de Niger, no centro-norte da Nigéria, segundo BBC que cita a agência AFP.

As mortes ocorreram dois dias após a prisão de um grupo de jovens suspeitos de mineração perto de Borgu, área conhecida por garimpo de pequena escala. As autoridades locais abriram investigação para apurar as causas.

Relatos divergentes sobre a causa

Um relatório de inteligência compartilhado com a AFP indicou que a morte do grupo pode ter relação com superlotação e má ventilação no centro de detenção. Familiares relataram que detentos teriam desmaiado no calor dentro da cela e que pediram socorro sem que a porta fosse aberta; a BBC observou que não verificou independentemente essas contas.

Prisão, reações e medidas locais

Segundo o porta-voz da NSCDC, Babawale Afolabi, mais de 50 pessoas foram presas no episódio e não haviam sido indiciadas porque o processo de identificação e documentação ainda estava em andamento. Os corpos foram levados ao hospital geral de Minna para exame.

Após a divulgação das mortes, manifestantes atacaram prédios públicos e ônibus na capital Minna; a polícia dispersou os protestos com gás lacrimogêneo e foi decretado toque de recolher de 24 horas. O governador Mohammed Umaru Bago descreveu as mortes como “tristes e trágicas”, anunciou três dias de luto e informou que um comandante da NSCDC foi detido enquanto a investigação prossegue. Bago também disse que o início da campanha para eleições de janeiro foi adiado.

Demandas e pontos em aberto

Familiares reclamaram da falta de explicações e pediram exame post-mortem independente; um parente citado pela reportagem afirmou que o filho parecia saudável quando visitado no dia anterior à morte. Ainda não está claro se algum dos detidos havia sido formalmente acusado à época.

A matéria da BBC, com origem editorial na AFP, lembra as regras constitucionais Nigerians que exigem que pessoas detidas por suspeita de crime sejam apresentadas a um tribunal dentro de um prazo considerado razoável, geralmente em até um dia quando houver corte disponível a 40 km ou em até dois dias em outras circunstâncias.

Fontes: BBC (reportagem com origem editorial da AFP).