Mapa da Mitada #28: Atlético-MG e Cruzeiro dominam indicações para o Cartola com jogadores em alta

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A 28ª rodada do Campeonato Brasileirão traz novidades importantes para os cartoleiros que buscam valorização e pontuação alta. Com base no levantamento do Mapa da Mitada, divulgado pelo ge, o Atlético-MG e o Cruzeiro aparecem como as equipes mais promissoras do momento, contando com atletas que mantêm um desempenho consistente nas últimas seis RODADA da competição.
O mercado do Cartola para esta rodada encerra suas atividades neste sábado, às 15h59, horário de Brasília. Antes de confirmar sua escalação, é fundamental analisar quais jogadores estão em melhor fase técnica, considerando tanto o desempenho como mandantes quanto o rendimento em partidas fora de casa.
Conforme as estatísticas apresentadas pelo ge, a lista de recomendações inclui 11 nomes de diversas posições, focando naqueles que apresentaram maior regularidade recente. O destaque vai para nomes como Cuello e Reinier, do Galo, além de Matheus Pereira e Otávio, pela Raposa, que aparecem como escolhas estratégicas para o seu esquadrão.
No setor ofensivo do Atlético-MG, Cuello entra no mapa após acumular 36.70 pontos como mandante nas últimas seis RODADA. Já no meio-campo, Reinier também se destaca pelo Galo, sendo o melhor meia mandante do recorte com 32.30 pontos somados em casa.
Pelo lado do Cruzeiro, o meia Matheus Pereira figura na lista como o terceiro melhor visitante das últimas seis RODADA, com 26.00 pontos. Na meta, o goleiro Otávio segue mantendo o alto nível, sendo apontado como o melhor goleiro visitante do mesmo período, com 21.30 pontos.
Além das duplas mineiras, outros atletas merecem atenção no mercado. Carrascal, do Flamengo, continua no mapa com 28.20 pontos, enquanto o lateral Escobar, do Santos, ganha destaque mesmo com a equipe paulista passando por oscilações no mercado de fantasy.
Na defesa, Domingos Duarte, do São Paulo, e Gustavo Gómez, do Palmeiras, aparecem como zagueiros sólidos. Para a posição de goleiro, além de Otávio, os nomes de Lucas Arcanjo (Vitória), Tiago Volpi (Bragantino) e Fábio (Fluminense) completam a lista de recomendações técnicas.
Lembre-se que o Cartola exige estratégia e paciência. Sempre verifique se o jogador está confirmado na escalação oficial antes do fechamento do mercado. O Santos, embora tenha o lateral Escobar em alta, possui outros jogadores como Luan Peres e Igor Vinícius que estão nulos no mercado, o que exige cautela dos cartoleiros.
Analise os confrontos da 28ª rodada, que incluem partidas como Atlético-MG x Chapecoense e Vitória x Cruzeiro. A escolha por jogadores que atuam em casa, como Cuello e Reinier, tende a ser uma estratégia mais segura devido ao histórico recente de pontuação no fantasy game.
Quando fecha o mercado do Cartola para a rodada 28? O mercado fecha neste sábado, dia 19 de setembro, às 15h59, horário de Brasília.
Quais jogadores do Atlético-MG estão em alta? Segundo o ge, Cuello e Reinier são os destaques do Galo, apresentando ótimas pontuações como mandantes nas últimas seis RODADA.
Quem é o melhor goleiro visitante segundo o levantamento? O goleiro Otávio, do Cruzeiro, é apontado como o melhor visitante do recorte, com 21.30 pontos acumulados.
O Santos é uma boa opção para esta rodada? O time é um destaque por equipes, mas é preciso atenção, pois jogadores como Luan Peres e Igor Vinícius estão nulos no mercado.
Quais critérios foram usados para o Mapa da Mitada? O levantamento considera o desempenho dos jogadores nas últimas seis RODADA do Campeonato Brasileirão, separando o rendimento em jogos como mandante e visitante.