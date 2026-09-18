Mapa da Mitada #28: Atlético-MG e Cruzeiro dominam indicações para o Cartola com jogadores em alta

Atlético-MG e Cruzeiro ganham destaque no Mapa da Mitada com jogadores que prometem garantir bons pontos na 28ª rodada do fantasy game

A 28ª rodada do Campeonato Brasileirão traz novidades importantes para os cartoleiros que buscam valorização e pontuação alta. Com base no levantamento do Mapa da Mitada, divulgado pelo ge, o Atlético-MG e o Cruzeiro aparecem como as equipes mais promissoras do momento, contando com atletas que mantêm um desempenho consistente nas últimas seis RODADA da competição.

O mercado do Cartola para esta rodada encerra suas atividades neste sábado, às 15h59, horário de Brasília. Antes de confirmar sua escalação, é fundamental analisar quais jogadores estão em melhor fase técnica, considerando tanto o desempenho como mandantes quanto o rendimento em partidas fora de casa.

Conforme as estatísticas apresentadas pelo ge, a lista de recomendações inclui 11 nomes de diversas posições, focando naqueles que apresentaram maior regularidade recente. O destaque vai para nomes como Cuello e Reinier, do Galo, além de Matheus Pereira e Otávio, pela Raposa, que aparecem como escolhas estratégicas para o seu esquadrão.

Destaques do Atlético-MG e Cruzeiro no Cartola

No setor ofensivo do Atlético-MG, Cuello entra no mapa após acumular 36.70 pontos como mandante nas últimas seis RODADA. Já no meio-campo, Reinier também se destaca pelo Galo, sendo o melhor meia mandante do recorte com 32.30 pontos somados em casa.

Pelo lado do Cruzeiro, o meia Matheus Pereira figura na lista como o terceiro melhor visitante das últimas seis RODADA, com 26.00 pontos. Na meta, o goleiro Otávio segue mantendo o alto nível, sendo apontado como o melhor goleiro visitante do mesmo período, com 21.30 pontos.

Outros nomes para ficar de olho na rodada

Além das duplas mineiras, outros atletas merecem atenção no mercado. Carrascal, do Flamengo, continua no mapa com 28.20 pontos, enquanto o lateral Escobar, do Santos, ganha destaque mesmo com a equipe paulista passando por oscilações no mercado de fantasy.

Na defesa, Domingos Duarte, do São Paulo, e Gustavo Gómez, do Palmeiras, aparecem como zagueiros sólidos. Para a posição de goleiro, além de Otávio, os nomes de Lucas Arcanjo (Vitória), Tiago Volpi (Bragantino) e Fábio (Fluminense) completam a lista de recomendações técnicas.

Dicas para escalar seu time

Lembre-se que o Cartola exige estratégia e paciência. Sempre verifique se o jogador está confirmado na escalação oficial antes do fechamento do mercado. O Santos, embora tenha o lateral Escobar em alta, possui outros jogadores como Luan Peres e Igor Vinícius que estão nulos no mercado, o que exige cautela dos cartoleiros.

Analise os confrontos da 28ª rodada, que incluem partidas como Atlético-MG x Chapecoense e Vitória x Cruzeiro. A escolha por jogadores que atuam em casa, como Cuello e Reinier, tende a ser uma estratégia mais segura devido ao histórico recente de pontuação no fantasy game.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quando fecha o mercado do Cartola para a rodada 28? O mercado fecha neste sábado, dia 19 de setembro, às 15h59, horário de Brasília.

Quais jogadores do Atlético-MG estão em alta? Segundo o ge, Cuello e Reinier são os destaques do Galo, apresentando ótimas pontuações como mandantes nas últimas seis RODADA.

Quem é o melhor goleiro visitante segundo o levantamento? O goleiro Otávio, do Cruzeiro, é apontado como o melhor visitante do recorte, com 21.30 pontos acumulados.

O Santos é uma boa opção para esta rodada? O time é um destaque por equipes, mas é preciso atenção, pois jogadores como Luan Peres e Igor Vinícius estão nulos no mercado.

Quais critérios foram usados para o Mapa da Mitada? O levantamento considera o desempenho dos jogadores nas últimas seis RODADA do Campeonato Brasileirão, separando o rendimento em jogos como mandante e visitante.