Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
✨ A coleção que vai transformar a sua cozinha já chegou ao Paraná Supermercados!
São 8 potes importados e colecionáveis, com vedação a vácuo, ideais para conservar seus alimentos com mais praticidade, organização e estilo.
Participar é muito fácil:
🛒 A cada R$ 20,00 em compras, você recebe 1 selo de desconto.
💳 Pagando com o Cartão +Amigo, você ganha selos em dobro.
⚠️ Lembre-se: é necessário estar cadastrado no Clube +Amigo para participar da campanha.
Não perca essa oportunidade! Passe no Paraná Supermercados, comece a juntar seus selos e garanta essa coleção exclusiva para a sua casa.
Paraná Supermercados
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
Source link
More: The Global Track