✨ A coleção que vai transformar a sua cozinha já chegou ao Paraná Supermercados!

São 8 potes importados e colecionáveis, com vedação a vácuo, ideais para conservar seus alimentos com mais praticidade, organização e estilo.

Participar é muito fácil:

🛒 A cada R$ 20,00 em compras, você recebe 1 selo de desconto.

💳 Pagando com o Cartão +Amigo, você ganha selos em dobro.

⚠️ Lembre-se: é necessário estar cadastrado no Clube +Amigo para participar da campanha.

Não perca essa oportunidade! Passe no Paraná Supermercados, comece a juntar seus selos e garanta essa coleção exclusiva para a sua casa.

Paraná Supermercados

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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