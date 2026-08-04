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CARRO FICA PENDURADO EM ÁRVORE APÓS MOTORISTA PERDER CONTROLE NA PR-542
Um acidente inusitado chamou a atenção de moradores e motoristas que passaram pela PR-542, entre os municípios de Colorado e Itaguajé, no Norte do Paraná, nesta segunda-feira (3).
Segundo as informações preliminares, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo acabou ficando preso e pendurado em uma árvore às margens da rodovia. As imagens do acidente impressionaram pela posição em que o automóvel ficou.
Os ocupantes do carro são moradores de Uniflor. Apesar do impacto e da gravidade da cena, a informação inicial é de que todos passam bem, sofrendo apenas um grande susto.
Equipes de resgate e atendimento médico foram acionadas para prestar os primeiros socorros. A Polícia Rodoviária também esteve no local, acompanhando a ocorrência e orientando o trânsito durante os trabalhos de atendimento e remoção do veículo.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.
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