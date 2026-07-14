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🍓✨ A doçura que vai conquistar a ExpoBira 2026! ✨🍫
Se você ama morango com chocolate, prepare-se para viver uma experiência deliciosa! 😍
🍓 Espetinho de morango
🍫 Fondue de morango e uva
🍰 Bolo no pote
🤎 Brownie recheado e tradicional
🍦 Cone trufado
🍬 Brigadeiros gourmet
🍫 Bombons e muitas outras delícias!
📍 No Parque de Diversões, ao lado da Feira do Produtor.
Passe pelo nosso espaço, experimente nossas especialidades e torne sua visita à ExpoBira 2026 ainda mais saborosa. Esperamos você! 💖
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