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💙 O melhor presente é cuidar de quem sempre cuidou de você!
Neste mês dos pais, o Laboratório Miguel preparou uma seleção especial de exames com condições especiais para você incentivar aquele que sempre esteve ao seu lado a cuidar também da própria saúde. 🧔♂️💙
🩺 Exames selecionados:
• Hemograma
• Glicemia
• Perfil lipídico
• Triglicerídeos
• TGO e TGP
• PSA
• Vitamina D
• GGT
• Creatinina
• Vitamina B12
• Ácido úrico
• Testosterona
🎁 Neste Dia dos Pais, presenteie com aquilo que realmente importa: cuidado, prevenção e saúde!
📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã
📞 (44) 9 9838-5655
📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata
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