Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

*

O melhor presente é cuidar de quem sempre cuidou de você!

  • Read Time1 min

Share your love

*
O melhor presente é cuidar de quem sempre cuidou de você!

💙 O melhor presente é cuidar de quem sempre cuidou de você!

Neste mês dos pais, o Laboratório Miguel preparou uma seleção especial de exames com condições especiais para você incentivar aquele que sempre esteve ao seu lado a cuidar também da própria saúde. 🧔‍♂️💙

🩺 Exames selecionados:
• Hemograma
• Glicemia
• Perfil lipídico
• Triglicerídeos
• TGO e TGP
• PSA
• Vitamina D
• GGT
• Creatinina
• Vitamina B12
• Ácido úrico
• Testosterona

🎁 Neste Dia dos Pais, presenteie com aquilo que realmente importa: cuidado, prevenção e saúde!

📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã
📞 (44) 9 9838-5655
📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
More: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados