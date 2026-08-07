💙 O melhor presente é cuidar de quem sempre cuidou de você!

Neste mês dos pais, o Laboratório Miguel preparou uma seleção especial de exames com condições especiais para você incentivar aquele que sempre esteve ao seu lado a cuidar também da própria saúde. 🧔‍♂️💙

🩺 Exames selecionados:

• Hemograma

• Glicemia

• Perfil lipídico

• Triglicerídeos

• TGO e TGP

• PSA

• Vitamina D

• GGT

• Creatinina

• Vitamina B12

• Ácido úrico

• Testosterona

🎁 Neste Dia dos Pais, presenteie com aquilo que realmente importa: cuidado, prevenção e saúde!

📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã

📞 (44) 9 9838-5655

📲 Siga no Instagram: @laboratoriomiguelubirata

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes