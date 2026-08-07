💚 A Integrada acredita no comércio que movimenta Ubiratã!

Quando fortalecemos o comércio local, fortalecemos toda a nossa comunidade. Por isso, a Integrada é um dos apoiadores da campanha Dupla Sorte do Comércio de Ubiratã, que vai distribuir R$ 150 mil em prêmios!

E tem SORTEIO vindo aí! 🎉🍀

🛍️ Valorize o comércio local, faça suas compras nas empresas participantes e concorra!

Compre, participe e boa sorte! 🍀💚

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