A Odisseia | Papel de Elliot Page pode finalmente ter sido revelado

O mistério sobre o papel de Elliot Page em A Odisseia pode ter chegado ao fim. Segundo informações divulgadas pela IGN Hungria, o ator interpretará Sinon, e não Aquiles, como especulavam alguns fãs desde o anúncio do elenco.

Na mitologia grega, Sinon é um soldado da frota de Odisseu que ficou conhecido por enganar os troianos e convencê-los a levar o Cavalo de Troia para dentro da cidade, desempenhando um papel decisivo na queda de Troia. Embora não apareça diretamente na obra de Homero, o personagem é retratado na Eneida, de Virgílio, e em outros relatos da tradição clássica.



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Tudo sobre A Odisseia

O filme é mais uma adaptação do clássico poema heroico de Homero, uma continuação de Ilíada que conta a história de Odisseu (Ulisses em algumas traduções), tentando por 10 anos retornar para casa em Ítaca após a vitória na guerra de Troia. Irado, o deus dos mares, Poseidon, faz de tudo para impedir que ele volte à sua esposa, Penélope.

Matt Damon viverá Odisseu. Segundo a imprensa da Grécia, onde boa parte do filme foi rodado, Anne Hathaway interpretará a esposa do personagem, Penélope. Já Tom Holland interpretará Telêmaco, filho de Ulisses, com Zendaya interpretando a deusa Atena, Charlize Theron como Circe, Benny Safdie como Agamenon e Lupita Nyong’o como Helena de Tróia e Clitemnestra — ou Clitenestra —, esposa de Agamenon.

O elenco conta ainda com mais estrelas: Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, John Leguizamo e muitos outros nomes. Colaboradores antigos de Nolan estão de volta, como o compositor Ludwig Göransson (TENET e Oppenheimer) e o diretor de fotografia Hoyte Van Hoytema, que filma os longas de Nolan desde Interestelar.



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Um dos maiores clássicos da literatura, A Odisseia já foi interpretado, reinterpretado, traduzido e adaptado inúmeras vezes. Além de ser transformado em prosa por diferentes escritores, o poema inspirou tanto filmes e séries situadas na antiga Grécia quanto longas como Ei Meu Irmão, Cadê Você? dos Irmãos Coen, que usam o esqueleto da narrativa para histórias em outros tempos e contextos.

Nolan chega em A Odisseia com o maior cheque em branco de sua carreira depois de fazer Oppenheimer. Lançado pela Universal, que cuidará de A Odisseia, o filme arrecadou mais de US$ 900 milhões e venceu diversos Oscars, incluindo Melhor Direção e Melhor Filme.

A Odisseia chega aos cinemas em 16 de julho de 2026.