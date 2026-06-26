Judiciário recebe denúncia do MPPR contra médico do Hospital Municipal de Itaúna do Sul e sua esposa e determina diversas medidas cautelares contra eles

O Judiciário recebeu a denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público do Paraná contra um médico do Hospital Municipal de Itaúna do Sul, no Noroeste do estado, e sua esposa – a denúncia foi oferecida pela Promotoria de Justiça de Nova Londrina, sede da comarca, apontando em relação ao médico os crimes de ameaça (por três vezes), dano emocional à mulher, perseguição, tortura e peculato e, quanto a sua esposa, peculato, prevaricação e tortura.

Áudio da Promotora de Justiça Marina Campos Corrêa

Ao receber a denúncia, o Juízo da Vara Criminal de Nova Londrina acatou diversos pedidos cautelares do MPPR. O réu se encontra preso em decorrência da prisão preventiva anteriormente decretada e, após decisão judicial, sua esposa, que é coordenadora de Enfermagem do hospital, foi afastada da função, com proibição de acesso ao local e de manter contato por qualquer meio com funcionários, subordinados e testemunhas relacionadas aos fatos que embasaram a denúncia.

Matérias anteriores:

18/06/2026 – MPPR cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão contra médico de Itaúna do Sul que ameaçava e perseguia servidores para manter privilégios

22/06/2026 – Médico investigado em Itaúna do Sul é denunciado pelo Ministério Público do Paraná por ameaça, dano emocional à mulher, perseguição, tortura e peculato

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