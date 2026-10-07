A três anos do ataque, moradores de Nir Oz debatem como reconstruir o kibutz

Kibbutz a 1,6 km da fronteira com Gaza foi devastado em 7 de outubro de 2023; sobreviventes enfrentam perdas, trauma e escolha sobre preservar casas destruídas

O ataque deixou casas queimadas, membros da comunidade mortos ou feitos reféns e deixou sobreviventes lidando com trauma e perdas pessoais. Alguns querem que partes do local sejam preservadas como prova do que aconteceu; outros preferem reconstruir um ambiente mais sereno para evitar lembranças permanentes.

O ataque e suas consequências

A reportagem também informa que, na ofensiva, participaram um grupo estimado em 500 palestinos liderados pela força Nukhba do Hamas, além de saqueadores civis. Um relatório interno do Exército de Defesa de Israel citado pela BBC concluiu que as Forces militares falharam em socorrer o kibbutz no dia do ataque; os primeiros soldados chegaram aproximadamente 40 minutos após a saída dos atacantes.

Debate sobre preservação e reconstrução

Emi Palmor, indicada pela BBC como diretora do projeto de reconstrução e reabilitação de Nir Oz, afirmou que o local precisa ser demolido e repensado integralmente. Ela também descreve um debate intenso entre moradores: alguns pedem que casas danificadas permaneçam como prova, enquanto outros defendem remover resquícios para reduzir gatilhos traumáticos.

Memória, sofrimento e recomeço

A BBC descreve cenas do kibbutz com salas comunitárias vazias, caixas de correio marcadas com adesivos vermelhos (mortos) e pretos (sequestrados) e residências incendiadas. Relatos pessoais na reportagem incluem a história da família Siman Tov e da professora assassinada no jardim de infância, além do caso de Shiri Bibas e seus dois filhos, que foram levados e mais tarde mortos; o marido, Yarden Bibas, foi liberto vivo em fevereiro de 2025.

Sobreviventes relatam sintomas de transtorno de estresse pós‑traumático. Dalit Ram Aharon conta à BBC que, no dia do ataque, sua família se abrigou por quase 12 horas em um compartimento seguro e que as lembranças ainda marcam aniversários e rotinas. Para muitos, a volta dos últimos reféns a partir do acordo de 2025 trouxe alívio, mas abriu espaço para enfrentar perdas e reconstruir vidas.

Contexto mais amplo citado pela reportagem

A matéria da BBC lembra ainda que, no conjunto dos ataques de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram tomadas como reféns, segundo números citados pela reportagem. A guerra entre Israel e Hamas que se seguiu causou elevado número de vítimas em Gaza; o ministério de saúde administrado pelo Hamas contabiliza mais de 74.200 mortes, um total que, segundo a BBC, é visto como consistente pela ONU.