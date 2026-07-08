Abdominal hipopressivo: conheça os benefícios do exercício para fortalecer o core

A gordura abdominal costuma ser um incômodo para muitas pessoas, afetando a autoestima de maneira significativa. No entanto, além do cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física, alguns tipos de movimentos feitos com o corpo ajudam a fortalecer a musculatura do abdômen e a eliminar algumas medidas.

Ao contrair o abdômen de maneira correta e com orientação de um profissional, você pratica o chamado abdominal hipopressivo, ou ginástica hipopressiva. A técnica fortalece a musculatura abdominal, contribui para a diminuição de dores nas costas e auxilia na redução da cintura, sendo especialmente indicada para mulheres no pós-parto.

Segundo Julia Borges, fisioterapeuta especialista em diástase e hipopressivo, o abdominal hipopressivo é um exercício que trabalha a postura corporal e a respiração com o vácuo abdominal, quando sugamos a barriga para dentro. Com mais de 55 posturas, cada uma com sua função, o exercício é um trabalho contínuo de aperfeiçoamento. Isso porque, para ter resultado, é necessário que o músculo seja ativado corretamente.

Diferentemente dos abdominais tradicionais, ele não envolve flexões repetidas do tronco, mas uma redução da pressão dentro da cavidade abdominal por meio de uma respiração específica e da ativação da musculatura interna.

Contudo, a prática exige atenção. Julia Borges reforça a importância de executar o movimento corretamente. “Você deve iniciar sempre com um profissional licenciado pelo método, para sua segurança e para poder usufruir de todos os benefícios que a técnica proporciona”.

Principais benefícios do abdominal hipopressivo

Além dos efeitos estéticos, o abdominal hipopressivo oferece diversos benefícios que contribuem para uma vida mais saudável e mais disposição no dia a dia. Entre eles, estão a melhora da postura corporal, bem como a prevenção e o tratamento da incontinência urinária. Julia Borges lista outras vantagens da prática:

Trata diástase;

Melhora o funcionamento do intestino;

Melhora a respiração;

Alivia cólicas menstruais ;

; Melhora o desempenho sexual e esportivo.

O abdominal hipopressivo pode ajudar a reduzir a circunferência da cintura, mas deve ser aliado a hábitos saudáveis para quem deseja emagrecer (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

Abdominal hipopressivo emagrece?

Um dos mitos mais comuns sobre o abdominal hipopressivo é que ele emagrece. Embora o exercício possa reduzir a circunferência da cintura, ele não promove a perda de peso, mas atua principalmente no reposicionamento dos órgãos internos para diminuir a pressão abdominal.

Assim, a prática não reduz a porcentagem de gordura corporal nem define o abdômen. Para obter resultados efetivos, é necessário associá-la a uma alimentação equilibrada e a atividades físicas que estimulem a queima de gordura.

Cuidados importantes

Apesar dos benefícios, o hipopressivo não é recomendado para todo mundo, por isso é tão importante consultar um especialista. Pessoas com pressão alta, por exemplo, não devem praticar esse exercício, visto que a técnica eleva a pressão arterial e ela pode demorar para normalizar.

Outro grupo que também deve evitar o abdominal hipopressivo são as grávidas. Isso porque não é possível prever se o exercício pode iniciar contrações no útero, influenciando um parto prematuro.

Hipopressivo e pós-gestação

A técnica também pode ser utilizada para recuperar a definição do corpo após a gravidez e evitar a diástase. “Eu gosto de falar que todas as mamães no pós-parto devem fazer o hipopressivo, por vários motivos, como melhora da postura (que foi e continuará sendo sobrecarregada por conta do bebê), reposicionamento dos órgãos internos (que ficaram fora do lugar devido à gestação) e, o principal, é um momento da mamãe. Afinal, ela também precisa de cuidados. É um tempo só para ela! E pode ser feito em casa e não requer muito tempo”, conclui Julia Borges.

Julia Borges

Formada em Fisioterapia desde 2009. Licenciada pelo Hipopressivo Brasil e LPF – Low Pressure Fitness, atua exclusivamente com o método hipopressivo desde 2018, atendendo alunas presencialmente e online, dentro e fora do Brasil. Especialista no tratamento da diástase pela Diástase Academy.