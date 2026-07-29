Rosário Central x Racing – Onde Assistir, Horário, Escalações e Estatísticas 28/07

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Rosário Central x Racing se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Argentino. A partida ocorre nesta terça-feira (28), às 21:15 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito.
As equipes chegam em fases distintas. O Rosário busca reabilitação após derrota na estreia, enquanto o Racing vem de vitória.
Leia a análise do confronto, as estatísticas das equipes, as prováveis escalações e onde assistir a Rosário Central x Racing.
O histórico recente entre Rosario Central e Racing Club mostra grande equilíbrio. Nos últimos nove jogos, o Racing tem uma leve vantagem, com três vitórias contra duas do Rosário.
De acordo com levantamento do portal OGOL, os clubes já se enfrentaram em 87 partidas, sendo 37 vitórias do Racing, 24 empates e 26 triunfos do Rosário.
A última partida entre as equipes aconteceu em maio deste ano, pelo Apertura do Campeonato Argentino. Na ocasião, o Rosário Central venceu por 2 a 1.
|6
|2
|5
|Vit.
|Emp.
|Vit.
|V
|E
|V
A seguir, vamos detalhar o panorama do Rosario Central, destacando o momento da equipe, suas últimas atuações e os principais jogadores para este grande confronto.
O Rosário Central busca a recuperação no Campeonato Argentino após a derrota na estreia do Clausura para o Belgrano por 2 a 1.
A equipe fez boa campanha no Apertura, terminando na 4ª posição. No entanto, eliminações recentes na Copa Argentina e na Libertadores aumentam a pressão por um bom resultado.
Jogando em seu estádio, o Racing mostrou força no Apertura, com quatro vitórias em oito partidas. O ataque foi produtivo, marcando 20 gols em 16 jogos, mas a defesa sofreu 16, revelando certa vulnerabilidade.
Belgrano Cordoba
Bel
2-1
Rosario Central
Ros
Estudiantes L.P.
Est
3-0
Rosario Central
Ros
Independiente del Valle
Ind
1-0
Rosario Central
Ros
Rosario Central
Ros
4-0
UCV
UCV
River Plate
Riv
1-0
Rosario Central
Ros
Vamos analisar o panorama do Racing Club. A seguir, exploraremos o momento da equipe, o desempenho recente e os principais atletas para este confronto.
O Racing chega com a confiança em alta, impulsionado por vitórias consecutivas. A equipe venceu o Gimnasia L.P. na estreia do Clausura do Campeonato Argentino e goleou o Defensa y Justicia pela Copa Argentina.
Como visitante no Apertura, o Racing teve desempenho equilibrado. Em nove jogos fora de casa, a equipe conquistou três vitórias, três empates e três derrotas, com 10 gols marcados e oito sofridos.
Racing Club
Rac
2-1
Gimnasia L.P.
Gim
Racing Club
Rac
4-1
Defensa Y Justicia
Def
Racing Club
Rac
2-0
Independiente Petrolero
Ind
Racing Club
Rac
2-2
Caracas FC
Car
Rosario Central
Ros
1-1
Racing Club
Rac
Alguns apps de apostas fornecem estatísticas detalhas do Campeonato Argentino. Leia a seguir números e informações relevantes do Racing e do Rosário Central.
Rosario Central x Racing Club não terá transmissão confirmada para o Brasil. Você pode acompanhar a partida em tempo real nas bets regulamentadas.
Confira os detalhes da partida!
“Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento”.
Fonte do Artigo
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