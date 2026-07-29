Rosário Central x Racing – Onde Assistir, Horário, Escalações e Estatísticas 28/07

Rosário Central x Racing se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Argentino. A partida ocorre nesta terça-feira (28), às 21:15 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito. As equipes chegam em fases distintas. O Rosário busca reabilitação após derrota na estreia, enquanto o Racing vem de vitória. Leia a análise do confronto, as estatísticas das equipes, as prováveis escalações e onde assistir a Rosário Central x Racing.

Histórico entre Rosário Central x Racing O histórico recente entre Rosario Central e Racing Club mostra grande equilíbrio. Nos últimos nove jogos, o Racing tem uma leve vantagem, com três vitórias contra duas do Rosário. De acordo com levantamento do portal OGOL, os clubes já se enfrentaram em 87 partidas, sendo 37 vitórias do Racing, 24 empates e 26 triunfos do Rosário. A última partida entre as equipes aconteceu em maio deste ano, pelo Apertura do Campeonato Argentino. Na ocasião, o Rosário Central venceu por 2 a 1. Confronto Direto Rosario Central ROS 6 2 5 Vit. Emp. Vit. V E V Racing Club RAC

Rosário Central: estreou com derrota A seguir, vamos detalhar o panorama do Rosario Central, destacando o momento da equipe, suas últimas atuações e os principais jogadores para este grande confronto.

Desempenho do time O Rosário Central busca a recuperação no Campeonato Argentino após a derrota na estreia do Clausura para o Belgrano por 2 a 1. A equipe fez boa campanha no Apertura, terminando na 4ª posição. No entanto, eliminações recentes na Copa Argentina e na Libertadores aumentam a pressão por um bom resultado. Jogando em seu estádio, o Racing mostrou força no Apertura, com quatro vitórias em oito partidas. O ataque foi produtivo, marcando 20 gols em 16 jogos, mas a defesa sofreu 16, revelando certa vulnerabilidade. Belgrano Cordoba Bel 2-1 Rosario Central Ros Estudiantes L.P. Est 3-0 Rosario Central Ros Independiente del Valle Ind 1-0 Rosario Central Ros Rosario Central Ros 4-0 UCV UCV River Plate Riv 1-0 Rosario Central Ros

Provável escalação do Racing Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. Técnico: Jorge Almirón.

Racing Club: vem de vitória Vamos analisar o panorama do Racing Club. A seguir, exploraremos o momento da equipe, o desempenho recente e os principais atletas para este confronto.

Desempenho do time O Racing chega com a confiança em alta, impulsionado por vitórias consecutivas. A equipe venceu o Gimnasia L.P. na estreia do Clausura do Campeonato Argentino e goleou o Defensa y Justicia pela Copa Argentina. Como visitante no Apertura, o Racing teve desempenho equilibrado. Em nove jogos fora de casa, a equipe conquistou três vitórias, três empates e três derrotas, com 10 gols marcados e oito sofridos. Racing Club Rac 2-1 Gimnasia L.P. Gim Racing Club Rac 4-1 Defensa Y Justicia Def Racing Club Rac 2-0 Independiente Petrolero Ind Racing Club Rac 2-2 Caracas FC Car Rosario Central Ros 1-1 Racing Club Rac

Provável escalação do Racing Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Estatísticas de Rosário Central x Racing Alguns apps de apostas fornecem estatísticas detalhas do Campeonato Argentino. Leia a seguir números e informações relevantes do Racing e do Rosário Central. O Rosário Central marcou 20 gols em 16 jogos no Apertura do Campeonato Argentino, enquanto o Racing balançou as redes 17 vezes.

No Racing, os principais criadores de jogadas foram Rojas e Santiago Solari, ambos com 4 assistências.

Rosário Central sofreu gols em seis das últimas sete partidas que disputou.

Racing acumula três vitórias consecutivas.

Saiba Onde Assistir Rosario Central x Racing Rosario Central x Racing Club não terá transmissão confirmada para o Brasil. Você pode acompanhar a partida em tempo real nas bets regulamentadas.