Abóbora gigante de quase 1.300 quilos quebra Records mundial e se torna atração em fazenda na Inglaterra

Uma abóbora de proporções gigantescas, pesando impressionantes 1.296,4 quilos, entrou oficialmente para a história ao conquistar o título de Records mundial de peso.

O feito foi alcançado pelo britânico Ian Paton, de 65 anos, que viu seu esforço ser coroado no viveiro Wargrave Nursery, localizado em Berkshire, na Inglaterra. A pesagem oficial ocorreu no dia 3 de outubro, confirmando a marca histórica.

Batizada carinhosamente de Bagheera, a abóbora pesa o equivalente a mais de 2.856,8 libras. Com essa conquista, Paton superou o Records que ele mesmo havia estabelecido no ano de 2025 ao lado de seu irmão, Stuart Paton.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a dedicação necessária para cultivar um exemplar desse porte vai muito além do plantio convencional, exigindo uma rotina de cuidados intensivos e muito rigor técnico.

Rotina de cuidados intensivos para o Records

Para que a abóbora gigante atingisse tal peso, o produtor Ian Paton dedica até seis horas por dia exclusivamente aos cuidados com as plantas. O manejo envolve um controle rigoroso de diversos fatores ambientais e nutricionais.

Um dos pontos cruciais do processo é a hidratação. Segundo o relato do próprio produtor, a planta recebia cerca de 130 galões de água diariamente, o que equivale a aproximadamente 492 litros de água por dia para sustentar o crescimento acelerado.

Superação da marca anterior

O Records anterior, também pertencente aos irmãos Paton, foi alcançado com a abóbora batizada de Muggle. Na ocasião, o fruto pesou cerca de 1.279 quilos, ou 2.819,25 libras, estabelecendo uma marca que parecia difícil de ser batida.

Com a nova conquista, a dupla conseguiu aumentar o Records em aproximadamente 17 quilos, demonstrando que o domínio sobre as técnicas de cultivo de Abóbora gigantes continua evoluindo e colocando os britânicos no topo do ranking mundial.

Exposição e destino final de Bagheera

Após a certificação pelo Guinness World Records, a abóbora gigante passou a ocupar um lugar de destaque na Sunnyfields Farm, próxima a Southampton, na Inglaterra. O local tornou-se um ponto de visitação para curiosos que desejam ver a planta de perto.

Entretanto, a trajetória de Bagheera tem um fim definido. Após o período de exposição pública, o produtor informou que a abóbora será utilizada como alimento para vacas, encerrando seu ciclo após ter feito história no mundo da agricultura.

Perguntas frequentes sobre a abóbora recordista

Qual o peso exato da abóbora Bagheera? O peso oficial registrado foi de 1.296,4 quilos, superando o Records mundial anterior.

Quem foi o responsável pelo cultivo da abóbora? O cultivo foi realizado pelo britânico Ian Paton, com histórico de Records anteriores ao lado de seu irmão, Stuart Paton.

Quanta água a planta recebia por dia? A abóbora recebia cerca de 492 litros de água diariamente, totalizando cerca de 130 galões.

Onde a abóbora está sendo exibida? Ela está exposta na Sunnyfields Farm, localizada nas proximidades de Southampton, na Inglaterra.

O que acontecerá com a abóbora após a exposição? Segundo o produtor, após o período de exibição, a abóbora será destinada à alimentação de vacas.