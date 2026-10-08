Ex-militar é preso em Curitiba suspeito de fabricar armas em oficina clandestina

Polícia apreendeu carabina calibre 9 mm, munições e acessórios em oficina no Campo de Santana; suspeito publicava 50 vídeos de manutenção no YouTube

Um ex-militar foi preso na quarta-feira (7) em Curitiba suspeito de fabricar e fazer manutenção de armas de fogo em uma fábrica clandestina no bairro Campo de Santana. A prisão ocorreu em flagrante, segundo a Polícia Civil.

Prisão e apreensões

No local, os policiais encontraram uma carabina calibre 9 milímetros que, conforme apurado, havia sido recentemente fabricada na oficina. Também foram apreendidas munições e acessórios relacionados a armas de fogo.

Modo de operação e evidências

De acordo com a investigação, as apurações tiveram início depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia informando que o suspeito mantinha uma tornearia onde fabricava armamentos para venda. O homem, que tem passagem pelo Exército Brasileiro e teria aprendido técnicas de tornearia na corporação, também publicava vídeos no YouTube mostrando manutenção de armas, segundo o delegado Rodrigo Brown.

Conforme a polícia, o suspeito adquiria peças tanto de comercialização proibida quanto de comercialização autorizada; algumas partes eram enviadas pelo correio. O canal no YouTube associado ao suspeito chegou a reunir 50 vídeos.

Desdobramentos

O homem foi autuado em flagrante por fabricação irregular de arma de fogo e por posse ilegal de munições e acessórios. A polícia informou que as investigações continuam para identificar a origem do restante das peças apreendidas e os possíveis compradores.