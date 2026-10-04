Acidente com Voyage termina sobre calçada e danifica poste no Centro de Cascavel

O acidente com Voyage deixou o carro fora da pista e sobre a calçada da Avenida Brasil; CGN registrou o veículo abandonado e a Transitar informou que a colisão ocorreu na madrugada.

Um Volkswagen Voyage terminou sobre a calçada no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Dom Pedro II, no Centro de Cascavel. segundo CGN, o veículo foi encontrado bastante danificado e parado fora da pista.

Quando a equipe da CGN chegou ao local, não havia ninguém por perto: o carro estava abandonado, sem condutor ou envolvidos. A Transitar informou que o acidente teria ocorrido na madrugada e que foi acionado um guincho para recolher o veículo.

Danos e posição do veículo

De acordo com a CGN, o Voyage ficou sobre a calçada e próximo a um poste que também sofreu danos após a colisão. A reportagem registrou o veículo com avarias e fora da pista, mas sem pessoas no entorno no momento da chegada da equipe.

Dinâmica não esclarecida

Como não havia testemunhas presentes quando a equipe da CGN esteve no local, não foi possível apurar a dinâmica do acidente. A posição do veículo e os danos foram as únicas evidências disponíveis na cena, segundo CGN.

Ações registradas

Conforme informado pela Transitar à CGN, o acidente teria ocorrido durante a madrugada e as equipes chamaram um guincho para retirar o Voyage do local.