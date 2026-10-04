Jorge Messias afirma que eleição é escolha entre honra ou humilhação

Eleição honra ou humilhação: Messias afirmou na X que o voto de 4 de outubro definirá preservação da soberania ou subordinação externa.

Segundo a CGN, que cita reportagem da Agência Estado, o advogado‑geral da União Jorge Messias escreveu no X, na noite de sábado, 3, que a eleição presidencial marcada para domingo, 4, representa “uma escolha entre honra ou humilhação”.

Messias afirmou que a votação definirá se o país preserva sua soberania ou se se subordina a um projeto de dominação estrangeira, sem citar candidatos.

O que disse Messias

Na postagem reproduzida pela CGN, Messias escreveu: “É chegada a hora de verdade em relação ao que queremos ser como país: se queremos ser uma Nação soberana, guiada pelo interesse do povo brasileiro, ou se aceitaremos servir e nos subordinar como meros fantoches de um projeto de dominação estrangeira. Trata-se de uma escolha entre honra ou humilhação”.

Soberania e recursos naturais

segundo CGN, Messias afirmou que a escolha do “caminho errado” poderá prejudicar o futuro do País e a esperança das próximas gerações. Ele também declarou que a eleição determinará se as riquezas naturais do Brasil servirão ao desenvolvimento nacional ou à exploração por quem vê o país como “quintal”.

Publicação e contexto temporal

O comentário foi postado no X na noite de sábado, 3, segundo a CGN que cita a Agência Estado. A reportagem indica que a mensagem foi feita às vésperas da votação prevista para domingo, 4 de outubro.