Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na Rua Erechim

Um acidente de trânsito entre uma moto e uma Saveiro foi registrado na Rua Erechim, no Centro de Cascavel na manhã desta quinta-feira (30).

Conforme apurado pela CGN, a colisão teria ocorrida durante uma troca de faixas. Com o impacto, o motociclista sofreu um ferimento no pé e foi socorrido por uma equipe do Siate.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local no momento do acidente, prestou apoio ao atendimento da ocorrência.

Em breve mais informações.