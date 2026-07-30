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Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na Rua Erechim

Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na Rua Erechim

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Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na Rua Erechim
Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na Rua Erechim

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

Um acidente de trânsito entre uma moto e uma Saveiro foi registrado na Rua Erechim, no Centro de Cascavel na manhã desta quinta-feira (30).

Conforme apurado pela CGN, a colisão teria ocorrida durante uma troca de faixas. Com o impacto, o motociclista sofreu um ferimento no pé e foi socorrido por uma equipe do Siate.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local no momento do acidente, prestou apoio ao atendimento da ocorrência.

Em breve mais informações.

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