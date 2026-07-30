Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na Rua Erechim

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Um acidente de trânsito entre uma moto e uma Saveiro foi registrado na Rua Erechim, no Centro de Cascavel na manhã desta quinta-feira (30).
Conforme apurado pela CGN, a colisão teria ocorrida durante uma troca de faixas. Com o impacto, o motociclista sofreu um ferimento no pé e foi socorrido por uma equipe do Siate.
Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local no momento do acidente, prestou apoio ao atendimento da ocorrência.
Em breve mais informações.
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