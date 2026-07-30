Quem era a fotógrafa encontrada morta após trilha no Paraná: conheça a trajetória da jovem que era apaixonada por atividades físicas

A tragédia no Salto das Orquídeas encerra buscas por fotógrafa de Londrina que desapareceu em trilha após tentar atravessar rio com correnteza forte

A rotina de uma jovem ativa e cheia de vida foi interrompida de forma trágica no interior do Paraná. A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada sem vida em uma cachoeira após dias de buscas intensas na região de Sapopema.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o corpo da vítima foi localizado na manhã desta quinta-feira, dia 30, por meio de imagens captadas por um drone no poço de uma das quedas d’água do complexo.

O caso comoveu a comunidade local e trouxe um alerta importante sobre os riscos do ecoturismo em períodos de chuvas. Segundo dados oficiais, a ocorrência foi registrada após uma tentativa de travessia que terminou em um acidente grave no rio Lajeado Liso.

Uma vida marcada pela dedicação ao esporte

Ana Paula era moradora de Londrina e mantinha uma rotina de exercícios físicos muito intensa. De acordo com relatos de familiares, ela era uma entusiasta do movimento, praticando aulas de circo e tendo iniciado recentemente o aprendizado de técnicas de escalada.

Sua tia, Fernanda Frasson, descreveu a sobrinha como uma pessoa especial e admirável. A fotógrafa buscava constantemente o contato com a natureza, o que a levou a realizar a trilha no famoso Salto das Orquídeas, um destino muito procurado por aventureiros.

O momento do acidente no rio Lajeado Liso

No último sábado, dia 25, a vítima estava acompanhada de uma amiga, Ana Carolyne Camilo. Ambas decidiram seguir por conta própria em direção a um mirante, utilizando cordas para auxiliar na travessia do rio, que apresentava um nível de água acima do normal.

Estima-se que o volume de água estivesse cerca de 40 centímetros acima do padrão devido às chuvas recentes na região. Durante a travessia, Ana Paula escorregou e caiu na correnteza. Ao tentar prestar socorro, a amiga também se desequilibrou e acabou caindo na água.

Resgate e sobrevivência em condições extremas

Enquanto a fotógrafa foi levada pela força das águas, Ana Carolyne conseguiu se salvar ao se segurar em uma pedra que não estava submersa. Ela permaneceu sozinha na mata por quase 18 horas, sendo encontrada apenas na manhã de domingo por um funcionário do local.

A amiga de Ana Paula sofreu uma fratura na coluna e permanece hospitalizada em Londrina. O pai de Ana Carolyne, Valdir Camilo, relatou que a sobrevivente passou por momentos de angústia e isolamento até ser resgatada com o auxílio de policiais militares.

Esforço conjunto nas buscas

A operação de busca contou com a participação de cerca de 30 pessoas, entre bombeiros e voluntários, que percorreram o curso do rio e realizaram varreduras em áreas de mata fechada. O uso de drones foi decisivo para localizar o corpo da fotógrafa no poço da cachoeira.

O Salto das Orquídeas, localizado a aproximadamente 300 quilômetros de Curitiba, é um complexo conhecido por suas trilhas, mas que exige cautela redobrada. O incidente serve como um lembrete severo sobre a imprevisibilidade da natureza em dias de instabilidade climática.

Perguntas frequentes (FAQ)

Onde ocorreu o acidente? O caso aconteceu no complexo Salto das Orquídeas, localizado no município de Sapopema, no norte do Paraná.

Quem era a fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso? Ela tinha 29 anos, morava em Londrina, trabalhava como fotógrafa e possuía uma rotina intensa de atividades físicas, incluindo circo e escalada.

Como a amiga da vítima conseguiu sobreviver? Ana Carolyne Camilo se segurou em uma pedra não submersa e ficou na mata por cerca de 18 horas até ser encontrada por um funcionário do local.

Qual era a condição do rio no dia do acidente? O nível da água estava cerca de 40 centímetros acima do normal devido às chuvas recentes, tornando a travessia perigosa.

Como o corpo foi encontrado? As buscas duraram dias e o corpo foi localizado na manhã de quinta-feira por meio de imagens captadas por um drone no poço de uma cachoeira.