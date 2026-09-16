🚨 ACIDENTE ENVOLVENDO CARRETA E FOX É REGISTRADO NA BR-369 EM CASCAVEL

Um acidente envolvendo uma carreta e um Volkswagen Fox foi registrado na manhã desta quarta-feira (16), na BR-369, em Cascavel.

Segundo informações divulgadas sobre a ocorrência, o caminhoneiro relatou que tentou desviar do Fox, que teria acessado a rodovia à sua frente. Durante a manobra, a carreta saiu da pista e tombou.

A condutora do Fox apresentou outra versão e relatou que não teria percebido a aproximação da carreta devido a um ponto cego.

Quatro pessoas estavam no carro, sendo três adultos e uma criança. Um homem de 39 anos ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. O caminhoneiro não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Siate, PRF e Via Campo atenderam a ocorrência.

Fonte: CGN

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

#UbiratãOnline #Cascavel #BR369

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes