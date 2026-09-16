🦷 DINIZDENT | IMPLANTE DENTÁRIO

Você ainda tem dúvidas sobre implante dentário? 🦷✨

O implante pode fazer parte do tratamento para recuperar dentes perdidos, melhorar a mastigação e devolver mais segurança ao sorrir.

Na DinizDent, você encontra avaliação e orientação profissional para entender qual tratamento é mais adequado para o seu caso.

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DinizDent – Cuidando do seu sorriso com carinho e profissionalismo. 💙

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📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

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