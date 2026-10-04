Acidente grave na PR-170 deixa carro partido ao meio e motorista preso às ferragens em Apucarana

Um grave acidente envolvendo três veículos resultou em uma cena impressionante na PR-170, na região de Apucarana, onde um dos carros acabou partido ao meio após a colisão.

De acordo com informações divulgadas pela Banda B, o acidente envolveu uma van, um Chevrolet Corsa e um Citroën C4.

Dinâmica do acidente na PR-170

Relatos de testemunhas indicam que a van e o Citroën C4 trafegavam no sentido Apucarana, enquanto o Chevrolet Corsa seguia na direção oposta, em direção a Novo Itacolomi e Jandaia do Sul. O C4 e o Corsa colidiram frontalmente, o que causou danos extremos aos automóveis.

Após o impacto inicial, o Corsa ainda atingiu a van, que rodou na pista e parou a cerca de 50 metros do ponto onde ocorreu a primeira batida. A violência do choque deixou o Corsa completamente destruído, resultando no seu desmembramento na pista.

Atendimento às vítimas e resgate

O condutor do Corsa ficou preso em meio às ferragens, sendo necessária a atuação especializada do Corpo de Bombeiros para a sua remoção segura. O motorista da van sofreu ferimentos em um dos braços e recebeu os primeiros cuidados da equipe da Motiva Paraná.

Já o condutor do Citroën C4, que também se feriu na colisão, foi atendido pelos socorristas do Samu. O trânsito na PR-170 precisou ser totalmente bloqueado nos dois sentidos para permitir o trabalho das equipes e a remoção dos veículos.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu o acidente? O acidente aconteceu na PR-170, no município de Apucarana, região Centro-Norte do Paraná.

Quantos veículos se envolveram na ocorrência? A colisão envolveu três veículos, sendo eles uma van, um Chevrolet Corsa e um Citroën C4.

Alguém ficou preso às ferragens? Sim, o motorista do Chevrolet Corsa ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros.

Como ficou o trânsito no local? O tráfego precisou ser totalmente bloqueado nos dois sentidos da rodovia para o atendimento às vítimas.

Quem prestou socorro aos feridos? O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, equipes da concessionária Motiva Paraná e socorristas do Samu.