São Paulo conquista título inédito do Brasileiro Feminino e encerra hegemonia do Corinthians no Morumbis

O São Paulo escreveu um capítulo histórico no futebol feminino brasileiro ao conquistar o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro A1 neste sábado.

O feito aconteceu após um empate em 1 a 1 contra o Corinthians, no Morumbis, garantindo a taça inédita para o clube tricolor. A conquista interrompe a soberania absoluta do rival, que venceu as seis edições anteriores da competição.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o resultado foi sustentado pela vitória do São Paulo no jogo de ida. O confronto final foi marcado por uma atmosfera vibrante, com a torcida estabelecendo um novo recorde de público em partidas entre clubes na América do Sul.

Recorde histórico e tensão no estádio

O Morumbis recebeu exatamente 49.405 pessoas, que presenciaram a história ser feita em uma tarde de grande importância para a modalidade. O público superou a marca anterior de 2024, quando o próprio Corinthians levou mais de 44 mil torcedores à Neo Química Arena.

O duelo começou com o São Paulo abrindo o placar aos 10 minutos, com um gol surpreendente de Bia Menezes. A lateral arriscou de um ângulo difícil e encobriu a goleira Nicole, colocando as Soberanas em vantagem logo no início da decisão.

O empate e a pressão Corinthians

O Corinthians buscou a reação rapidamente. Aos 18 minutos, após uma falha na saída de bola da goleira Carlinha, a atacante Juliete aproveitou o presente e igualou o marcador para as Brabas, mantendo o confronto aberto durante todo o primeiro tempo.

No segundo tempo, o jogo ganhou contornos dramáticos. O Corinthians, precisando da vitória para forçar as penalidades, pressionou a saída de bola do Tricolor. Aos 20 minutos, o VAR assinalou um pênalti a favor do Timão após falta em Érika.

Carlinha brilha e garante o título

A veterana Gabi Zanotti foi para a cobrança, mas o chute saiu fraco no canto esquerdo. A goleira Carlinha, que havia cometido o erro no primeiro gol, redimiu-se ao defender a penalidade sem dar rebote, mantendo o placar favorável ao São Paulo.

Após a defesa, a partida ficou aberta, mas sem que nenhuma das equipes conseguisse balançar as redes novamente. Com mais de nove minutos de acréscimo e muita tensão, o apito final confirmou a inédita conquista tricolor no Campeonato Brasileiro A1.

FAQ – Perguntas e Respostas

Qual foi o placar final da decisão? O jogo terminou empatado em 1 a 1, garantindo o título ao São Paulo por ter vencido a partida de ida.

Quantas pessoas compareceram ao Morumbis? O estádio recebeu um recorde de 49.405 torcedores, a maior marca da história para partidas entre clubes na América do Sul.

Quem marcou o gol do São Paulo na final? A lateral Bia Menezes marcou o gol tricolor aos 10 minutos do primeiro tempo.

O Corinthians teve chance de levar o jogo para os Pênalti? Sim, o Corinthians teve um pênalti a favor aos 20 minutos do segundo tempo, mas Gabi Zanotti desperdiçou a cobrança.

Essa foi a primeira vez que um clube paulista venceu o Brasileiro? Não, o título manteve uma sequência de dez anos em que um clube paulista levanta a taça, sendo esta a primeira conquista do São Paulo na história da competição.