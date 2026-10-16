Adolescente de 16 anos mata três crianças e uma professora em escola de Oregon; suspeito é morto por morador

Quatro mortos, entre elas três crianças, e dois feridos em ataque na Silver Rail Elementary, em Bend; agressor de 16 anos foi abatido por um membro da comunidade, segundo a polícia

Um jovem de 16 anos matou três crianças e uma professora na tarde de quinta-feira na Silver Rail Elementary School, em Bend, no estado American do Oregon, antes de ser morto por um morador, informou a polícia à BBC.

Segundo as autoridades, o ataque começou com relatos de tiros contra um carro e o suspeito forçou a entrada na escola ao atirar nas portas trancadas. O agressor foi alvejado por um membro da comunidade que o perseguiu para dentro do prédio; policiais chegaram ao local três Minutes após o início da ação, conforme comunicado.

O ataque e a resposta

O primeiro chamado ao serviço de emergência informou que um indivíduo desconhecido estava atirando contra um veículo com um fuzil, e fotos publicadas mostram um caminhão vermelho com marcas de bala, segundo a BBC. Minutes depois, várias chamadas de 911 relataram que o atirador havia entrado na escola.

De acordo com a porta-voz da polícia de Bend, Sheila Miller, os serviços de emergência responderam a um relatório de atirador ativo às 12h59, horário local (04:59 BST). O chefe de polícia de Bend, Mike Krantz, disse que o suspeito foi morto por um membro da comunidade que “o perseguiu para dentro da escola e o confrontou”.

Vítimas e investigação

As autoridades confirmaram que entre os mortos estão três crianças, de 5, 8 e 11 anos, e uma professora. Ainda houve dois feridos levados ao hospital em estado crítico: uma criança de 7 anos e uma professora de 54 anos. A polícia não divulgou as identidades das vítimas, do atacante nem do morador que disparou contra o suspeito, e disse que não dará mais detalhes enquanto a investigação estiver em andamento.

Repercussão e contexto

Steven Cook, principal administrador do distrito escolar local, afirmou em nota que a comunidade está “atônita e de coração partido por esta tragédia sem sentido”. As escolas de Bend foram fechadas na sexta-feira para que a comunidade tenha tempo para se recuperar, informou a BBC.

Segundo o K-12 School Shooting Database, citado pela matéria, ocorreram 235 incidentes com tiros em escolas americanas no ano anterior e ao menos 140 até o momento deste ano, incluindo este episódio.

As informações deste texto são baseadas em reportagem da BBC, publicada em 16 de outubro de 2026, com relatos e declarações de autoridades locais.