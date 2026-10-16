Flávio Arns e Oriovisto Guimarães votaram a favor nos dois turnos; Sergio Moro registrou presença e não votou, segundo o G1.

O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que encerra a escala 6×1 em votação realizada na quarta-feira (14), segundo o G1. Dos três senadores que representam o Paraná, dois votaram a favor da proposta.

Votação e resultado

Nos dois turnos de votação, o texto recebeu 75 votos a favor e 1 contra. O único voto contrário foi do Senado Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Para ser aprovada, a PEC precisava de ao menos 49 votos em cada turno; as duas votações ocorreram no mesmo dia para acelerar a tramitação, conforme o G1.

O que altera a PEC

A proposta altera a Constituição para reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas e estabelece a garantia de dois dias de folga remunerada por semana, sendo um deles preferencialmente o domingo.

Como votaram os senadores do Paraná