Aeroporto de Confins suspende voos por problemas na pista e causa cancelamento em massa em Minas Gerais

Operações no Aeroporto de Confins são suspensas devido a falhas na pista e afetam dezenas de voos neste sábado

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, interrompeu suas atividades de pouso e decolagem durante este sábado (26). A medida foi adotada de forma emergencial para viabilizar uma intervenção técnica na pista principal do terminal.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a paralisação visa garantir a segurança dos passageiros e das tripulações. A concessionária BH Airport, responsável pela administração do local, informou que a decisão é preventiva.

Até o momento, a concessionária ressaltou que não existe uma previsão oficial para o restabelecimento das atividades normais no aeroporto. Os passageiros que possuem viagens programadas para hoje devem manter atenção redobrada.

Impacto nos voos e cancelamentos registrados

A intercorrência no Aeroporto de Confins gerou um efeito imediato na malha aérea mineira. Segundo a BH Airport, foram confirmados o cancelamento de 45 voos, entre chegadas e partidas, que estavam previstos para este sábado.

Além dos cancelamentos, o terminal também registrou o atraso de pelo menos oito voos. O aeroporto é considerado o segundo maior do país em número de destinos domésticos, o que amplia a complexidade do cenário atual.

Orientações para passageiros e próximos passos

Para quem busca informações sobre voos, a orientação da administração do Aeroporto de Confins é entrar em contato diretamente com as companhias aéreas. As empresas são responsáveis por prestar assistência e atualizar o status de cada bilhete.

FAQ: Dúvidas sobre a situação no Aeroporto de Confins

Por que o aeroporto suspendeu as operações?

As operações foram suspensas devido a um problema na pista de pousos e decolagens, exigindo uma intervenção pontual para garantir a segurança dos passageiros.

Existe previsão para a reabertura da pista?

Não. Segundo a BH Airport, ainda não há um horário definido para a normalização do funcionamento do aeroporto.

Quantos voos foram afetados pela medida?

Foram registrados 45 voos cancelados e oito voos com atraso neste sábado (26).

O que o passageiro deve fazer agora?

A orientação é consultar diretamente a sua companhia aérea para obter informações atualizadas e verificar as alternativas para o seu voo.

Qual a importância do Aeroporto de Confins?

O terminal é o segundo maior do Brasil em número de destinos domésticos, sendo um hub essencial para a conectividade aérea nacional.