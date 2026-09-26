Aeroporto de Confins suspende voos por problemas na pista e causa cancelamento em massa em Minas Gerais

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O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, interrompeu suas atividades de pouso e decolagem durante este sábado (26). A medida foi adotada de forma emergencial para viabilizar uma intervenção técnica na pista principal do terminal.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a paralisação visa garantir a segurança dos passageiros e das tripulações. A concessionária BH Airport, responsável pela administração do local, informou que a decisão é preventiva.
Até o momento, a concessionária ressaltou que não existe uma previsão oficial para o restabelecimento das atividades normais no aeroporto. Os passageiros que possuem viagens programadas para hoje devem manter atenção redobrada.
A intercorrência no Aeroporto de Confins gerou um efeito imediato na malha aérea mineira. Segundo a BH Airport, foram confirmados o cancelamento de 45 voos, entre chegadas e partidas, que estavam previstos para este sábado.
Além dos cancelamentos, o terminal também registrou o atraso de pelo menos oito voos. O aeroporto é considerado o segundo maior do país em número de destinos domésticos, o que amplia a complexidade do cenário atual.
Para quem busca informações sobre voos, a orientação da administração do Aeroporto de Confins é entrar em contato diretamente com as companhias aéreas. As empresas são responsáveis por prestar assistência e atualizar o status de cada bilhete.
Por que o aeroporto suspendeu as operações?
As operações foram suspensas devido a um problema na pista de pousos e decolagens, exigindo uma intervenção pontual para garantir a segurança dos passageiros.
Existe previsão para a reabertura da pista?
Não. Segundo a BH Airport, ainda não há um horário definido para a normalização do funcionamento do aeroporto.
Quantos voos foram afetados pela medida?
Foram registrados 45 voos cancelados e oito voos com atraso neste sábado (26).
O que o passageiro deve fazer agora?
A orientação é consultar diretamente a sua companhia aérea para obter informações atualizadas e verificar as alternativas para o seu voo.
Qual a importância do Aeroporto de Confins?
O terminal é o segundo maior do Brasil em número de destinos domésticos, sendo um hub essencial para a conectividade aérea nacional.