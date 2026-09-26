Náutico vence o Sport com brilho de Jean Carlos e estreia inspirada de Bruno Pivetti no clássico

O Náutico conquistou uma vitória expressiva no clássico contra o Sport, com destaque para a liderança técnica de Jean Carlos e o impacto imediato da estratégia de Bruno Pivetti.

O clássico disputado pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026 terminou com o placar de 3 a 1 para o Náutico. A partida foi marcada por um desempenho sólido da equipe alvirrubra, que soube aproveitar as oportunidades criadas ao longo dos noventa minutos.

Conforme informação divulgada pelo ge, o triunfo não apenas garantiu pontos fundamentais na tabela, mas também serviu para elevar a moral do elenco após o trabalho inicial da nova comissão técnica. O resultado positivo reflete o novo ânimo que tomou conta do vestiário nos últimos dias.

Jean Carlos assume o protagonismo no clássico

O meio-campista Jean Carlos foi eleito o grande craque do confronto. Com uma atuação Decisivo, ele foi o responsável por uma assistência, marcou um gol e ainda cobrou o escanteio que resultou no terceiro tento alvirrubro, mostrando total domínio da partida.

A dupla de volantes manteve um nível de marcação alto, impedindo que o Sport conseguisse articular suas principais jogadas ofensivas durante o período em que estiveram em campo.

A estreia de Bruno Pivetti no comando

O técnico Bruno Pivetti estreou com o pé direito no comando do Náutico. As mudanças promovidas pelo treinador na equipe titular surtiram o efeito esperado, além de alterações pontuais no segundo tempo que garantiram a manutenção da vantagem no placar.

A avaliação do desempenho individual dos atletas destacou a segurança do goleiro, que foi pouco acionado, mas esteve atento quando exigido. Na defesa, o jogador que iniciou como zagueiro e terminou como lateral cumpriu funções importantes até o esgotamento físico.

Momentos Decisivo da partida

O placar foi aberto por um atleta que demonstrou mérito ao se posicionar corretamente na área. Mesmo com algumas oportunidades desperdiçadas por outros atacantes, a equipe manteve a consistência. O terceiro gol, inclusive, saiu após uma recuperação de um jogador que entrou no segundo tempo.

O confronto, que movimentou a 30ª rodada da Série B, reforça a competitividade alvirrubra na reta final da temporada. O clube agora foca em manter esse padrão de jogo para os próximos compromissos do campeonato nacional.

Perguntas frequentes sobre o clássico

Qual foi o placar final do jogo entre Náutico e Sport? O Náutico venceu o Sport por 3 a 1 na 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

Quem foi o principal destaque individual da partida? O meio-campista Jean Carlos foi o destaque, com um gol, uma assistência e participação direta no terceiro gol.

Como foi a estreia do técnico Bruno Pivetti? Pivetti estreou com vitória, realizando mudanças táticas que surtiram efeito imediato e alterações acertadas durante o segundo tempo.

Houve algum destaque defensivo? Sim, os volantes foram elogiados pela marcação eficiente, ajudando a travar o setor ofensivo do adversário durante todo o clássico.

O que mudou no Náutico para este jogo? Segundo o ge, houve uma mudança na escalação titular e um novo ânimo no vestiário, fatores que impulsionaram o desempenho coletivo contra o Sport.