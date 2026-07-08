Agenda de empresas: Conselho da Vale tem mudança; Petrobras recebe parcelas do programa de subvenção | Empresas

O executivo Daniel André Stieler renunciou aos cargos de membro e de presidente do conselho de administração da Vale, com efeitos imediatos, informou a companhia. A mudança no conselho da mineradora havia sido antecipada pelo Valor.

A Petrobras recebeu duas novas parcelas do programa de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, no valor total de R$ 2,7 bilhões.

A incorporadora Moura Dubeux registrou no segundo trimestre lançamentos que somam R$ 1 bilhão em valor geral de vendas (VGV) potencial, uma queda de 45,7% em relação ao mesmo período de 2025.

A companhia ainda informou que fará o pagamento de R$ 100 milhões em dividendos no dia 14 de julho. O valor corresponde a duas parcelas dos dividendos declarados pela companhia em 29 de dezembro de 2025.

A Priner teve uma receita bruta de R$ 515 milhões no segundo trimestre de 2026, um crescimento de 30,6% ante o resultado apresentado no mesmo período de 2025, segundo prévia operacional divulgada pela companhia.

A Geribá Participações 18, holding administrada pela gestora Geribá Investimentos, alienou ações ordinárias da Oncoclínicas, passando a deter 56.243.800 ações, o equivalente a 4,96% do total.

A B3 retomou a contagem de prazo para o reenquadramento da cotação das ações da Enjoei, conforme o patamar mínimo exigido de R$ 1 por papel. A data limite estabelecida é 11 de agosto.

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