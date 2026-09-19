Agenda dos candidatos a presidente nesta sexta-feira, 18 de setembro, destaca debates, sabatinas e atos de campanha pelo Brasil

Presidenciáveis intensificam atos de campanha com debates, sabatinas e visitas estratégicas em todo o território nacional nesta sexta-feira

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira, 18 de setembro, foi marcada por uma intensa movimentação que incluiu debates ao vivo, sabatinas e entrevistas em diversos veículos de comunicação. Os postulantes ao cargo também aproveitaram o dia para realizar visitas a feiras, projetos sociais e encontros com representantes do setor industrial em diferentes regiões do país.

As atividades refletem o esforço de cada campanha em apresentar propostas e dialogar com o eleitorado sobre temas como economia, habitação, saúde e educação. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a rotina dos presidenciáveis seguiu um cronograma diversificado, alternando entre eventos presenciais e participações em meios digitais para ampliar o alcance de suas plataformas políticas.

Abaixo, detalhamos como foi a movimentação dos principais nomes que disputam o pleito, com foco nas pautas defendidas e nos locais visitados durante este dia de campanha.

Ações regionais e debates

Em Caruaru, Pernambuco, a candidata Clariana Barão (DC) visitou uma feira de artesanato e o bairro Alto do Moura. Ela destacou como proposta central a ampliação do acesso ao crédito para mulheres empreendedoras, visando reduzir a burocracia. Por outro lado, Renan Santos (Missão) realizou ato em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde defendeu a transformação de comunidades periféricas em cidades estruturadas.

Outros candidatos focaram em debates e entrevistas. Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) participaram do debate realizado pelo portal Metrópoles. Enquanto isso, Hertz Dias (PSTU) concedeu entrevista focada na mobilização da classe trabalhadora, e Edmilson Costa (PCB) realizou panfletagem em São José do Rio Preto, São Paulo.

FAQ – Perguntas e Respostas

Quais candidatos participaram do debate do portal Metrópoles?

Os candidatos Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) participaram do debate realizado pela plataforma.

O que Ronaldo Caiado defendeu sobre a reforma tributária?

Caiado defendeu uma revisão da reforma para considerar as peculiaridades regionais do Brasil, visando a simplificação fiscal sem aumentar a informalidade.

Como foi a agenda de Clariana Barão em Pernambuco?

A candidata visitou uma feira de artesanato e o bairro Alto do Moura, em Caruaru, focando sua campanha na ampliação de crédito para mulheres empreendedoras.

Houve algum cancelamento de agenda relevante?

Sim, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que estava agendada com a TV Record nesta sexta-feira.