MPPR inicia capacitação para equipe de acolhimento institucional

A Promotoria de Justiça de São João realizou em 24 de agosto a primeira etapa da capacitação do serviço de acolhimento institucional da comarca. Estiveram presentes a equipe técnica e cuidadoras da Casa Lar de São João e membros da rede de proteção social especial de São João, Sulina e São Jorge D’Oeste, municípios que integram a comarca.

O projeto visa reordenar o método de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, contribuindo também na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Casa Lar.

Na oficina, foram apresentados temas jurídicos relacionados ao acolhimento institucional como medida protetiva e o direito à convivência familiar e comunitária. Também foram abordadas funções e orientações para a estrutura protetora, como o resguardo dos direitos dos acolhidos, alimentação, rotina, organização do serviço, inserção comunitária, saúde mental, competências e atribuições.

A capacitação é uma iniciativa da Promotora de Justiça Vanessa Pinto Maia de Medeiros e da servidora Gabriella Mariano Munhoz Zeneratti, da 4ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado (Urate) do Centro de Apoio Técnico à Execução (Caex).