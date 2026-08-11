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Agricultor mantém calma ao registrar tornado destruindo área rural em Piraí do Sul

Agricultor mantém calma ao filmar tornado que destruiu área rural em Piraí do Sul

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Agricultor mantém calma ao registrar tornado destruindo área rural em Piraí do Sul
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Um tornado atingiu a área rural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, no último sábado (8), causando danos significativos a residências, barracões e propriedades agrícolas. Durante o evento, o agricultor Edson de Oliveira filmou o fenômeno a poucos metros de distância, demonstrando notável serenidade mesmo diante da força dos ventos.

De acordo com relatos, além de Edson, estavam no veículo seu filho Alexander e um colega. Ele optou por se proteger atrás de um barranco para preservar a integridade física do grupo. A prefeitura local informou que mais de 500 pessoas foram afetadas e que o tornado danificou pelo menos 30 casas, destruindo seis delas completamente.

Calma durante o tornado

No vídeo gravado, Edson permanece calmo enquanto o vento atinge a região com força acima de 200 km/h, conforme análise inicial do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar). O agricultor explicou a importância de manter a calma no momento: “Se apavorar é pior”. Ele destacou que sua tranquilidade ajudou a acalmar o filho e o colega que estavam junto.

Destruição causada pelo fenômeno

O tornado arrancou árvores pela raiz e causou prejuízos a instalações rurais, como barracões, granjas e locais de criação de animais. Além da área rural, bairros como Santo André, Boa Vista, Jararaca, Fundão e Capinzal sofreram com os danos, segundo levantamento da prefeitura.

Outros municípios também afetados

A Defesa Civil do Paraná alertou que tempestades com vendavais e granizo causaram estragos em outras cidades, como Jaguariaíva, Sapopema e Candói. Nesta última, foram confirmados cerca de 40 danos humanos e 10 materiais em consequência das condições climáticas. O Simepar segue investigando a possibilidade da ocorrência de outros tornados nas regiões afetadas.

Perguntas frequentes

O que é um tornado?

Um tornado é um fenômeno atmosférico caracterizado por uma coluna de ar em rotação violenta e de alta velocidade que toca o solo, causando destruição.

Qual foi a velocidade estimada dos ventos do tornado em Piraí do Sul?

Segundo análise inicial do Simepar, os ventos ultrapassaram 200 km/h.

Quantas pessoas foram afetadas pelo tornado em Piraí do Sul?

A prefeitura estimou que mais de 500 pessoas sofreram algum tipo de impacto devido ao fenômeno.

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