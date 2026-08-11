Audax Italiano x Nublense, Análise, Palpite, Onde Assistir, Estatística, Chile (10/08)

Audax Italiano x Nublense: os números do confronto

Antes de a bola rolar, vale a pena colocar os números dos dois lados na balança. A tabela traz os dados mais recentes das duas equipes:

Estatística Audax Italiano Nublense Aproveitamento (últimos 5) 2V 2E 1D 2V 2E 0D Média de gols marcados 1.40 1.40 Média de gols sofridos 1.20 0.80 Jogos sem sofrer gols 40% 40% Chutes por jogo 9.0 18.0 xG por jogo (Gols Esperados) – – Posse de bola média 42.0% 53.0%

Ataque dos Tanos com regularidade em campo

Dá uma olhada nesse número: o Audax Italiano balançou a rede em 100% das suas últimas cinco partidas na temporada. Mesmo mantendo uma média de posse de bola menor (42.0%), o time da casa mostra eficiência quando chega ao campo ofensivo, sustentando uma média de 1.40 gol por jogo no período recente.

Volume de finalizações do Ñublense salta aos olhos

O Ñublense chega com uma presença ofensiva bastante agressiva nas suas atuações mais recentes. A equipe ostenta uma média alta de 18.0 arremates por partida, sendo 7.0 dessas tentativas no alvo. Esse ímpeto em buscar o gol adversário faz com que o time crie chances constantes dentro da grande área.

Redes balançando para os dois lados

Com o Audax Italiano registrando jogos movimentados no Estádio Bicentenario de La Florida (média de 1.40 gol marcado e 1.40 sofrido atuando em casa) e o Ñublense marcando em 80% das suas últimas partidas, a tendência apontada pelos números recentes é de um confronto em que os goleiros de ambas as equipes sejam bastante exigidos.

Audax Italiano x Nublense: quem é o favorito?

Ao analisar a tabela e o momento das duas equipes, o Ñublense leva uma pequena vantagem no desempenho geral da competição, figurando na parte mais de cima da classificação. Contudo, quando o assunto é atuar no Estádio Bicentenario de La Florida, o Audax Italiano ganha força por conta do fator campo, mantendo 60% de invencibilidade nos seus últimos cinco jogos como mandante.

Por outro lado, os Diablos Rojos também ostentam bom rendimento recente longe de seus domínios, com apenas uma derrota nas partidas mais recentes fora de casa e uma defesa que sofreu apenas 0.40 gol em média nesse recorte como visitante. A expectativa é de um embate bastante disputado, onde a leve superioridade geral do Ñublense se equilibra com a postura competitiva dos donos da casa em Santiago.

Audax Italiano x Nublense: palpite estatístico

Observando o histórico e a produção recente dos dois lados, a leitura dos números desenha um confronto com movimentação nos setores ofensivos. Com o Audax Italiano marcando com frequência sob seus domínios e cedendo espaços atrás, somado ao expressivo número de 18 finalizações por jogo do Ñublense, a probabilidade de vermos chances reais de gol se intensifica durante os 90 minutos.

Outro ponto importante é a regularidade ofensiva do time da casa, que deixou sua marca em todos os seus últimos cinco compromissos gerais. Diante de um visitante que finaliza muito e busca o controle da posse de bola, os indicadores estatísticos sustentam a tendência de um jogo movimentado e com boas possibilidades de bola no fundo da rede para ambos os lados.