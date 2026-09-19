AGU solicita ao STF validação do reajuste de 15% no Bolsa Família para manter poder de compra

O governo federal busca assegurar a validade do reajuste de 15% nos benefícios do programa Bolsa Família através de uma petição enviada ao Supremo Tribunal Federal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou um pedido junto ao STF para que a corte reconheça a legalidade do decreto que autoriza o aumento nos repasses do programa social. A medida, anunciada pelo governo na última quinta-feira (17), visa garantir a continuidade do suporte financeiro às Família de baixa renda.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a atualização dos valores está prevista na legislação do Bolsa Família e tem como objetivo principal preservar o poder de compra dos beneficiários diante da inflação e das necessidades básicas dos lares brasileiros.

Acompanhe a seguir os detalhes sobre os novos valores previstos para os pagamentos e os argumentos jurídicos apresentados pela AGU para sustentar a aplicação do reajuste em um período próximo a eventos eleitorais.

Novos valores e cronograma de pagamento

O reajuste de 15% entrará em vigor a partir do dia 1º de outubro. Com essa atualização, o valor mínimo do benefício pago pelo programa será de R$ 691, enquanto o valor médio chegará a R$ 777 por família atendida.

Argumentos da AGU sobre a legalidade

Na petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a AGU sustenta que o reajuste está em total conformidade com a legislação eleitoral vigente. O órgão argumenta que a medida não configura a criação de um novo benefício, mas sim a atualização de um programa já existente.

A base jurídica utilizada é a Lei nº 14.601/2023, que prevê a atualização periódica dos pagamentos por meio de correção monetária. Para a AGU, trata-se de uma providência inserida na execução ordinária e continuada de política pública, não representando uma vantagem inédita ou excepcional.

O papel do STF no processo

O caso foi distribuído para análise do ministro Gilmar Mendes, que será o responsável por decidir sobre a validade do decreto. A expectativa é que a decisão do magistrado traga segurança jurídica para a execução do pagamento reajustado aos beneficiários do Bolsa Família.

A AGU defende que o decreto representa apenas um ato de manutenção e atualização de um programa social permanente, reforçando que o marco normativo reconhecido pela Corte é apto a concretizar a ordem injuncional sem ferir as regras eleitorais brasileiras.

Perguntas Frequentes

1. Qual o valor do reajuste do Bolsa Família?

O benefício terá um reajuste de 15% a partir de 1º de outubro.

2. Qual será o novo valor médio pago?

O valor médio do benefício chegará a R$ 777, conforme os dados apresentados pela AGU.

3. Por que a AGU acionou o STF?

O órgão buscou o reconhecimento da legalidade do decreto para garantir que o reajuste não seja questionado sob a ótica da legislação eleitoral.

4. Quando o novo valor começa a ser pago?

O novo cronograma de pagamentos, com os valores atualizados, tem início previsto para 1º de outubro.

5. O reajuste é considerado um novo benefício?

Não, segundo a AGU, trata-se de atualização monetária prevista em lei, não representando a criação de vantagem nova ou excepcional.