Grupo reflexivo para pais de crianças vítimas de violência visa prevenir situações de risco

O fortalecimento dos vínculos familiares e a prevenção de situações de violência e risco envolvendo crianças e adolescentes são os principais objetivos do projeto “Fortalecendo Vínculos: Reconstruindo Laços”, criado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Catanduvas em parceria com a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O projeto consiste na criação de um grupo reflexivo destinado a pais e responsáveis por crianças e adolescentes acompanhados pela Rede de Proteção, encaminhados após a concessão de medidas protetivas de urgência (MPUs) requeridas pelo Ministério Público com fundamento na Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

A abertura oficial do grupo ocorreu nesta semana, com a participação de representantes do Ministério Público e da Rede de Proteção e palestra sobre direitos e deveres ministrada pelo advogado Charles Belin Brognoli.

“Com essa união de forças, buscamos proporcionar às famílias ferramentas para superar os desafios do dia a dia, prevenindo situações de risco e contribuindo para a construção de um ambiente seguro e acolhedor para o futuro de nossas crianças e adolescentes”, destaca a Promotora de Justiça Consuello Alcon Fadul Cerqueira.

Ao todo, serão realizadas dez oficinas socioeducativas, com encontros quinzenais, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Três Barras do Paraná. As atividades abordarão temas relacionados à convivência familiar, parentalidade, direitos e deveres e prevenção de situações de violência, buscando oferecer às famílias ferramentas para enfrentar os desafios do dia a dia e fortalecer sua capacidade de proteção.