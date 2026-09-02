Airlink cancela novo sobrevoo em estádio após manobra controversa

SACAA diz que voo previsto sobre estádio em Soweto foi tirado do programa enquanto analisa downloads de dados de voo do sobrevoo em Cape Town; Airlink não comentou.

A companhia sul-africana Airlink não repetirá, neste fim de semana, um sobrevoo planejado sobre um estádio em Soweto, informou o regulador de aviação do país, a SACAA. A decisão ocorre após um sobrevoo na última sexta-feira ou sábado em Cape Town, quando duas aeronaves voaram em formação baixa sobre um estádio lotado antes de um jogo entre a seleção da África do Sul e a Nova Zelândia.

O episódio provocou reações divididas: parte do público classificou a manobra de imprudente, enquanto outros elogiaram a precisão dos pilotos. A empresa afirmou previamente que os voos foram realizados dentro de limites de altitude e velocidade aprovados e ensaiados, por tripulações “altamente experientes”.

O episódio em Cape Town

Imagens compartilhadas mostram duas aeronaves — uma verde e outra preta — passando sobre o teto do estádio enquanto liberavam fumaça colorida. O site de rastreamento Flightradar24 afirmou, em análise citada pela reportagem, que a aeronave líder passou a menos de 50 pés (15 m) acima do topo do estádio.

Resposta do regulador e próximos passos

A SACAA informou que havia aprovado as solicitações e as medidas de segurança para os sobrevoos, mas, após “discussões na mídia”, passou a investigar o caso com mais profundidade. O órgão disse ter obtido os downloads das gravações de dados de voo e outros requisitos adicionais para análise.