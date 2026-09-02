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Airlink cancela novo sobrevoo em estádio após manobra controversa

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SACAA diz que voo previsto sobre estádio em Soweto foi tirado do programa enquanto analisa downloads de dados de voo do sobrevoo em Cape Town; Airlink não comentou.

A companhia sul-africana Airlink não repetirá, neste fim de semana, um sobrevoo planejado sobre um estádio em Soweto, informou o regulador de aviação do país, a SACAA. A decisão ocorre após um sobrevoo na última sexta-feira ou sábado em Cape Town, quando duas aeronaves voaram em formação baixa sobre um estádio lotado antes de um jogo entre a seleção da África do Sul e a Nova Zelândia.

O episódio provocou reações divididas: parte do público classificou a manobra de imprudente, enquanto outros elogiaram a precisão dos pilotos. A empresa afirmou previamente que os voos foram realizados dentro de limites de altitude e velocidade aprovados e ensaiados, por tripulações “altamente experientes”.

O episódio em Cape Town

Imagens compartilhadas mostram duas aeronaves — uma verde e outra preta — passando sobre o teto do estádio enquanto liberavam fumaça colorida. O site de rastreamento Flightradar24 afirmou, em análise citada pela reportagem, que a aeronave líder passou a menos de 50 pés (15 m) acima do topo do estádio.

Resposta do regulador e próximos passos

A SACAA informou que havia aprovado as solicitações e as medidas de segurança para os sobrevoos, mas, após “discussões na mídia”, passou a investigar o caso com mais profundidade. O órgão disse ter obtido os downloads das gravações de dados de voo e outros requisitos adicionais para análise.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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