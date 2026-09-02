Três trabalhadores são resgatados após soterramento em obra em Pato Branco (PR)

Um pedreiro saiu sozinho; outros dois foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e a obra foi interditada para perícia

Três trabalhadores foram resgatados na tarde desta terça-feira (01) após serem soterrados durante a construção de um prédio em Pato Branco, no sudoeste do Paraná.

segundo G1, um dos operários conseguiu sair por conta própria; as outras duas vítimas precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Um dos trabalhadores recebeu atendimento médico e foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Relatos do local

O pedreiro Deusivan de Freitas relatou o susto: “Não deu nem tempo de agir para sair. Pensei que ia morrer”.

O capitão Melchior Felipe Ferreira dos Santos explicou que uma das vítimas ficou em um espaço protegido pelas próprias escoras da obra: “O local onde ele estava era entre escora. Então as próprias escoras da obra ajudaram a fazer o que a gente chama de espaço vital isolado, que permitiu que ele respirasse e tivesse condições de sobreviver”.

Situação do canteiro

Enquanto os bombeiros conduziam o salvamento, outras equipes avaliaram o risco de um novo deslizamento no local. A obra foi interditada para a realização de perícia.