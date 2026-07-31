Al borde del papelón: Boca necesitó los penales para eliminar a OHiggins de la Sudamericana

El Xeneize perdió en tiempo regular por 1 a 0 dejando igualada la serie, en los penales ganó 4 a 3 y de esta forma sigue con vida en el certamen internacional.

Boca consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por penales 4 a 3 frente a O’Higgins, luego de caer 1-0 en el tiempo reglamentario e igualar la serie global.

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El conjunto de Rodolfo Arruabarrena comenzó mejor el encuentro, con una buena conexión entre Leandro Paredes y Aranda, quienes generaron peligro por el sector izquierdo junto a Blanco. Sin embargo, tras los primeros diez minutos, el Xeneize perdió el control del juego y el conjunto chileno tomó el protagonismo, adueñándose de la pelota y jugando gran parte del partido en campo rival.

En el segundo tiempo, Boca intentó adelantarse unos metros, pero la reacción duró poco. O’Higgins volvió a dominar y encontró el gol tras un grave error defensivo: Nicolás Figal despejó hacia el medio del área y dejó servido el balón para González, que definió con un remate cruzado junto al palo para poner el 1-0 y empatar la serie.

En el tramo final, los juveniles le dieron aire al conjunto argentino. Aranda y Flores tuvieron las oportunidades más claras para evitar los penales, pero el arquero Carabalí respondió con grandes intervenciones y mantuvo con vida al equipo chileno.

Desde los doce pasos, Montero se convirtió en una de las figuras al contener el remate de Pavez, mientras que Vecino desvió su ejecución por encima del travesaño. Luego, Aranda tuvo la chance de liquidar la serie, pero falló al intentar picar su penal. Finalmente, Blanco asumió la responsabilidad del quinto disparo y convirtió el remate que selló la clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana.