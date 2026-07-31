Novo ‘Homem Aranha’ tem segunda maior estreia do Brasil – 30/07/2026 – Ilustrada

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“Homem-Aranha: Um Novo Dia” foi visto por 1 milhão de brasileiros e arrecadou R$ 23,6 milhões em seu primeiro dia em cartaz. Dessa forma, o novo filme do super-herói da Marvel se tornou a maior estreia do ano no Brasil e a segunda maior estreia de todos os tempos no país, atrás só de “Vingadores: Ultimato“, que em 2019 levou 1,5 milhão de espectadores aos cinemas.
O público brasileiro superou em 32,8% o de “Sem Volta Para Casa”, longa anterior do “teioso”, lançado em 2021. Anos após um feitiço que fez o mundo todo esquecer sua verdadeira identidade, o jovem Peter Parker luta para conciliar a sua vida pessoal e imagem pública enquanto se depara com uma ameaça capaz de manipular mentes alheias.
Em cartaz nos cinemas, o filme chega pouco menos de cinco meses antes do próximo “Vingadores“, previsto para dezembro, e reúne os atores Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink e Jon Bertal.
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