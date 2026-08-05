Alineación de Monterrey vs Orlando City

Tras la confirmación de los once futbolistas que saltarán al terreno de juego, la alineación de Monterrey se reporta completamente definida para medirse ante Orlando City en la Jornada 1 de la Leagues Cup.

El estratega albiazul no se guarda nada y envía un esquema sumamente dinámico y con alto poder de fuego desde el silbatazo inicial. A continuación, en 365Scores te desglosamos la alineación de Monterrey, los nombres por línea y el parado táctico del equipo.

El once estelar para el debut albiazul

Para este trascendental choque, la alineación de Monterrey saldrá al campo con un cuadro balanceado que combina solidez defensiva en el fondo con un despliegue físico de enorme jerarquía en el medio campo. Bajo los tres postes, Luis ‘Mochis’ Cárdenas asume la responsabilidad titular para resguardar el arco regio.

La zaga estará comandada por una línea de tres centrales compuesta por Alonso Aceves, Víctor Guzmán y el experimentado Carlos Salcedo, encargados de dar solidez y salida limpia desde el fondo.

La estructura táctica de la alineación de Monterrey

En el sector medular, la alineación de Monterrey presenta un bloque de cuatro centrocampistas con amplio recorrido. La presencia de Luca Orellano y Lucas Ocampos por las bandas garantiza profundidad y llegada a línea de fondo, mientras que la contención estará bajo el mando del español Óliver Torres y el argentino Jorge Rodríguez para darle equilibrio a la circulación del balón.

Con esta variante en el medio campo, la alineación de Monterrey busca adueñarse de la posesión del esférico ante Orlando City y presionar alto en campo rival desde los primeros minutos del partido.

Tridente de lujo en la delantera

En el frente de ataque, el estratega apuesta por un tridente sumamente desequilibrante. La potencia y desborde de Jesús ‘Tecatito’ Corona se conectará con la movilidad de Diego Rossi y la capacidad definidora del delantero belga Hugo Cuypers, quienes encabezan el eje de ataque para buscar los goles en este inicio de la Leagues Cup.

Portero: Luis Cárdenas.

Luis Cárdenas. Defensas: Alonso Aceves, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo.

Alonso Aceves, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo. Mediocampistas: Luca Orellano, Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Lucas Ocampos.

Luca Orellano, Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Lucas Ocampos. Delanteros: Tecatito Corona, Diego Rossi, Hugo Cuypers.

Puntos Clave: Las coordenadas del once regio

A continuación, te detallamos en forma de puntos las claves sobre el parado estelar:

Bajo Tres Postes: Luis Cárdenas recibe la confianza para arrancar en el arco.

Luis Cárdenas recibe la confianza para arrancar en el arco. Defensa de 3: Aceves, Guzmán y Salcedo conforman el muro defensivo.

Aceves, Guzmán y Salcedo conforman el muro defensivo. Carriles y Generación: Orellano y Ocampos acompañan a Óliver Torres y ‘Corcho’ Rodríguez en la medular.

Orellano y Ocampos acompañan a Óliver Torres y ‘Corcho’ Rodríguez en la medular. Frente Ofensivo: Tecatito Corona, Diego Rossi y Hugo Cuypers integran el ataque en la alineación de Monterrey.

La alineación de Monterrey presenta un planteamiento sumamente ofensivo y competitivo para buscar la victoria sobre Orlando City en el certamen internacional.

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