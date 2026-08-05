Operação Gift desarticula quadrilha suspeita de movimentar R$ 30 milhões com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Paraná

Uma megaoperação policial no Paraná e em Santa Catarina mira organização criminosa que utilizava esquema complexo de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas para movimentar R$ 30 milhões.

A Polícia Civil do Paraná deflagrou a quarta fase da Operação Gift, resultando na prisão de 27 pessoas envolvidas em uma rede de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. A ação, que ocorreu nesta quarta-feira, desarticulou um grupo que atuava de forma estruturada entre o Paraná e Santa Catarina.

As autoridades cumpriram diversos mandados judiciais, incluindo prisões preventivas e buscas, visando desmantelar a logística financeira da quadrilha. Conforme informação divulgada pela imprensa, a operação teve como base investigações que duraram cerca de um ano para identificar os responsáveis pelo esquema.

A seguir, entenda como funcionava a estrutura dessa organização criminosa e os detalhes sobre o bloqueio de bens e as estratégias utilizadas para tentar ocultar o patrimônio obtido ilegalmente pelo grupo.

Estrutura e origem das investigações

O início das apurações ocorreu após a prisão em flagrante de um homem que transportava 65 quilos de maconha em Itapejara d’Oeste. Curiosamente, os tabletes da droga estavam embrulhados em papel de presente, o que deu origem ao nome da operação.

A delegada Franciela Alberton, responsável pelo caso, explicou que a organização possuía uma estrutura hierárquica bem definida. O grupo era liderado por um homem de 38 anos e contava com uma dinâmica familiar para gerir o tráfico e a lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro e movimentações financeiras

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha movimentou aproximadamente R$ 30 milhões pelo sistema bancário. Para dificultar o rastreamento, os criminosos transportavam dinheiro vivo entre Pato Branco e Foz do Iguaçu, cidade onde adquiriam os entorpecentes.

A delegada ressaltou que as apurações permitiram individualizar as funções dos integrantes, os mecanismos de financiamento e a logística de transporte. Além disso, o grupo utilizava empresas para ocultar a origem ilícita dos valores obtidos com o tráfico.

Impacto da operação e apreensões

A Justiça expediu 93 ordens judiciais, que incluíram o bloqueio de contas e o sequestro de imóveis e veículos de 26 investigados. Durante as diligências, a polícia apreendeu drogas, armas e documentos que comprovam o esquema de lavagem de dinheiro.

Um ponto de atenção foi a descoberta de que o grupo adulterava cocaína com substâncias como cafeína para aumentar o volume da droga. Por esse motivo, uma farmácia em Pato Branco e seu proprietário foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Perguntas Frequentes sobre a Operação Gift

O que foi a Operação Gift? Foi uma ação da Polícia Civil do Paraná contra uma organização criminosa focada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Quantas pessoas foram presas? Ao todo, 27 pessoas foram presas, sendo 19 por mandados de prisão preventiva e oito em flagrante.

Qual o valor movimentado pela quadrilha? As investigações apontam que a organização movimentou cerca de R$ 30 milhões pelo sistema bancário.

Como a quadrilha lavava o dinheiro? O grupo utilizava empresas de fachada e transporte de dinheiro em espécie para ocultar a origem ilícita dos valores obtidos com o tráfico.

Houve apreensão de bens? Sim, a Justiça determinou o bloqueio de contas, o sequestro de imóveis, veículos e outros bens ligados aos 26 investigados na operação.