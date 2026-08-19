Alta velocidade: vídeo do motorista do caminhão volta a circular após tragédia q

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Alta velocidade: vídeo do motorista do caminhão volta a circular após tragédia que matou 23 pessoas no Paraná
Um vídeo publicado há cerca de um ano pelo motorista do caminhão envolvido no grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, passou a circular novamente nas redes sociais.
Nas imagens, publicadas em maio de 2025, o motorista identificado como Alex Rivail aparece conduzindo o caminhão enquanto participa de uma trend sobre velocidade.
O áudio do vídeo faz referência ao limite de 90 km/h e questiona um caminhoneiro que estaria dirigindo a 110 km/h. No entanto, o painel do veículo mostra a velocidade de 120 km/h.
O acidente aconteceu por volta das 3h30 e envolveu um caminhão e um micro ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva.
A tragédia deixou 23 pessoas mortas e mobilizou equipes de resgate e autoridades, que seguem investigando as causas da colisão.
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