Alta velocidade: vídeo do motorista do caminhão volta a circular após tragédia q

Alta velocidade: vídeo do motorista do caminhão volta a circular após tragédia que matou 23 pessoas no Paraná

Um vídeo publicado há cerca de um ano pelo motorista do caminhão envolvido no grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, passou a circular novamente nas redes sociais.

Nas imagens, publicadas em maio de 2025, o motorista identificado como Alex Rivail aparece conduzindo o caminhão enquanto participa de uma trend sobre velocidade.

O áudio do vídeo faz referência ao limite de 90 km/h e questiona um caminhoneiro que estaria dirigindo a 110 km/h. No entanto, o painel do veículo mostra a velocidade de 120 km/h.

O acidente aconteceu por volta das 3h30 e envolveu um caminhão e um micro ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva.

A tragédia deixou 23 pessoas mortas e mobilizou equipes de resgate e autoridades, que seguem investigando as causas da colisão.

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